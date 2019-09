Comment la peur des rayonnements électromagnétiques a causé la débâcle de la 5G en Suisse ? Des études sont en cours pour étudier les risques liés à cette technologie 8PARTAGES 10 0 Plusieurs pays en Europe, comme la Suisse et la Belgique, et dans le monde ont déjà commencé à déployer la 5G, et certains sont à des stades avancés du déploiement. Mais les communautés anti-5G continuent de faire entendre leurs voix. Ils estiment que la technologie 5G n’a pas été suffisamment testée pour évaluer son impact sur la physiologie humaine. D’autres détracteurs de la 5G avancent également que la technologie sera une arme dévastatrice pour les personnes qui souffrent d’hypersensibilité électromagnétique, une maladie peu connue dans le monde.



La mise au point de la technologie



La 5G promet une vitesse très élevée pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière de connectivité



Ce qu’il faut savoir, c’est que la technologie sans fil 5G



Il faut également noter que la technologie 5G pourra permettre aux utilisateurs d’appareils connectés de bénéficier d’un réseau plus réactif et omniprésent en procurant une meilleure bande passante et des latences plus faibles. Elle promet des vitesses de connexion accrues comparées à la 4G et devrait prendre en charge les contextes multipériphériques de faible puissance requis pour l’essor de l’Internet des objets. De plus, comme les spécifications de couche physique de la 5G SA et de son prédécesseur sont identiques, la transition d’une spécification à l’autre devrait être facilitée.





En tout, la 5G est la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile, faisant suite à la 4G. La technologie 5G est considérée par certains comme une « technologie clé » qui pourrait permettre, à l'horizon fin 2019 à début 2020, des débits de télécommunication mobile de plusieurs gigabits de données par seconde, soit jusqu'à mille fois plus rapides que les réseaux mobiles en 2010 et jusqu'à 100 fois plus rapides que la 4G. Tels sont les avantages cités pour la nouvelle technologie. Cependant, certaines personnes voient le côté obscur de la 5G.



Des groupes anti-5G se sont formés partout dans le monde pour protester contre la technologie



Dès que les premiers déploiements des antennes 5G ont débuté en 2018, des groupes de protestation anti-5G se sont formés pour demander aux autorités d’arrêter la mise en place de la technologie 5G qui, à leurs yeux, est trop dangereuse pour l’homme. Les manifestations contre la 5G se sont multipliées très rapidement et ont fait en sorte que les répercussions de la 5G deviennent un sujet qui inquiète.



Les principaux arguments avancés par les détracteurs de la 5G manquent de preuves à ce jour pour être pris au sérieux, mais dans le même temps, les développeurs de la technologie 5G n’ont pas non plus apporté de preuves du contraire de ce qu'annoncent les groupes anti-5G. Des informations indiquent que des études sont en cours pour vérifier si la technologie possède des effets nuisibles à la santé de l’homme ainsi que des impacts négatifs pour notre environnement. L’on attend toujours que les résultats de ces diverses études soient rendus publics.



Cela dit, les nombreuses théories élaborées par les groupes anti-5G continuent de susciter, à de nombreux endroits dans le monde, la peur chez beaucoup d’internautes et téléspectateurs. En Belgique, cette peur aurait également gagné le rang de certaines autorités dans le pays. Ainsi, à Bruxelles, le projet pilote qui est censé aboutir à la mise en place effective de la technologie 5G



En effet, selon des informations rapportées par The Brussels Times en avril, à l’heure actuelle, il serait impossible pour la majorité des opérateurs de télécommunication d’estimer le rayonnement des antennes requises pour le fonctionnement de la 5G. La 5G aurait-elle des effets plus néfastes sur la santé de l’homme que les précédents réseaux de téléphonie mobile ? Il faut noter qu’à l’heure actuelle, la question nourrit diverses théories et connaît deux clans, les défenseurs et les détracteurs de la 5G. En Suisse, ce mois, les manifestations contre la 5G ont monté d’un niveau.



Les manifestants suisses sont contre le déploiement de la 5G, car pour eux, elle présente des risques sans précédent pour la santé et l’environnement



La Suisse a été parmi les premiers pays à commencer à déployer la 5G, mais les craintes pour la santé suscitées par le rayonnement des antennes équipées de la technologie mobile 5G ont déclenché une révolte nationale. Des manifestations contre la technologie devraient envahir les rues de Berne plus tard ce mois-ci, mais un certain nombre de cantons ont déjà subi des pressions pour mettre aux arrêts les constructions d’antennes compatibles avec la 5G qui sont prévues. L’inquiétude des Suisses est semblable à celle soulevée à Bruxelles.



Pourtant, le pays est à un stade très avancé dans le déploiement de la 5G. En février, la Suisse a fait un grand pas en avant en attribuant des fréquences 5G à trois grands opérateurs, Swisscom, Sunrise et Salt. Forts de leur succès, les opérateurs ont couru de force pour annoncer à la télévision et sur les panneaux publicitaires que la technologie de pointe sera disponible cette année dans une grande partie du pays, environ 90 %. Ce pourcentage comprend les villes, les campagnes et les endroits reculés comme les régions montagneuses et les pistes de ski.



Dès le mois de juillet, l’AFP a rapporté que les opérateurs avaient réussi à installer 334 stations d'antenne opérationnelles pour la 5G dans tout le pays. Toutefois, arriver à ce résultat n’a pas été facile. Plusieurs cantons, dont Genève, ont dû résister à la pression des pétitionnaires qui réclament l'arrêt de la construction de l'infrastructure 5G. Bien qu'aucune nouvelle antenne ne soit construite dans certaines régions du pays, les opérateurs convertissent les antennes 4G existantes pour qu’elles soient adaptées à l’utilisation de la technologie 5G.



Les manifestants suisses brandissent les mêmes arguments qui ont été, pour la plupart, déjà cités ailleurs dans le monde pour protester contre la 5G. Ils ont averti que la 5G présentait des risques sans précédent pour la santé et l’environnement par rapport aux générations précédentes de technologie mobile, et exhortent les autorités à imposer un moratoire complet sur le déploiement. Pour certains des manifestants, la 5G sera dangereuse et dévastatrice pour les personnes atteintes d’hypersensibilité électromagnétique, une maladie très peu connue dans le monde.



La maladie n'est pas reconnue dans la plupart des pays comme un trouble médical, mais les personnes qui en souffrent insistent sur le fait que l'exposition aux téléphones portables, aux routeurs Wi-Fi, aux téléviseurs et autres gadgets leur cause quelques soucis de santé, allant d'un léger inconfort à une invalidité qui ruine leur vie. La Fédération suisse des médecins appelle aussi à la prudence. Elle a affirmé que « tant qu’il n’existe aucune preuve scientifique que l’augmentation des limites de radiation n'aura pas d’impact sur la santé de l’homme, il faut s’abstenir de les augmenter ».



« Nous avons la majorité des citoyens de notre côté », a déclaré Coco Tache-Berther, de l'organisation Fequencia, à l'AFP, soulignant que le déploiement rapide de la 5G en Suisse était « extrêmement choquant ». Olivier Pahud, qui manifeste régulièrement contre la 5G devant les Nations unies à Genève, a déclaré que la technologie aura des impacts sur la santé, l'environnement et la capacité de réflexion des personnes. C’est lui qui a avancé la théorie selon laquelle la 5G sera dévastatrice pour les personnes atteintes d’hypersensibilité électromagnétique, car il en souffre lui aussi.



Selon l’AFP, à Genève, c'est Daniel Buchs, médecin et parlementaire régional du Parti chrétien-démocrate centriste, qui mène la bataille. « Nous attendons une étude sérieuse et indépendante qui montre si, oui ou non, la 5G a un effet nocif pour la population », a-t-il déclaré à l'AFP. Il a insisté sur le fait qu’une telle étude pourrait aider à éviter un scandale sanitaire semblable à celui que le monde a connu avec l'amiante, dont on a longtemps dit qu'il était sans danger, mais qui est aujourd'hui connu pour tuer au moins 107 000 personnes dans le monde chaque année.



Pour rappel, en physique, l’amiante est un terme désignant certains minéraux à texture fibreuse utilisés dans l’industrie. Ces minéraux sont des silicates magnésiens ou calciques qui ont des propriétés réfractaires. De plus, il existe diverses catégories d’amiante correspondant à plusieurs espèces minérales. L’AFP a rapporté que diverses études sont déjà en cours, dont une est dirigée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). L'OMS a déclaré à l'AFP qu'elle a commencé à effectuer une évaluation des risques sanitaires liés à l'exposition aux champs de radiofréquences.



Des études sont en cours pour mesurer l'impact de la 5G sur l'homme et l'environnement



En Suisse, le gouvernement a été obligé de désigner l'année dernière un groupe d'experts pour étudier les risques liés à l'introduction de la 5G, et leurs conclusions devraient être publiées d'ici la fin de l'année. À en croire l’AFP, cette étude devait initialement être publiée au cours du premier semestre de l'année. Ce retard a suscité l'indignation des opposants à la 5G, qui soupçonnent que la pression des opérateurs a pu jouer un rôle. De son côté, le gouvernement suisse a indiqué que ce retard était lié à « l'ampleur de la tâche ».



En attendant, le déploiement de la technologie 5G est très contesté par les groupes anti-5G qui prévoient d’autres manifestations dans la semaine. Ils organiseront une grande manifestation le 21 septembre devant les bâtiments du gouvernement à Berne et s'emploient également à soumettre la question au vote populaire. Cela signifie que la question de poursuivre ou non le déploiement de la 5G dans le pays pourrait être tranchée lors d’un référendum. Certains pensent cependant que la mise en place d’une technologie ne peut être arrêtée à cause d’une pseudoscience.



Source :



Et vous ?



Quel est votre avis sur le sujet ?

Êtes-vous pour ou contre le déploiement de la 5G ? Pourquoi ?

La 5G aurait-elle des effets plus néfastes sur la santé de l’homme que les précédents réseaux de téléphonie mobile ?



