Pandémie COVID-19 vue par Bill Gates : comment sa fondation participe au combat ? Quelles seraient les meilleures mesures de protection à l'échelle d'un pays ? Le milliardaire de la Tech s'exprime 7PARTAGES 4 0 Bill Gates s'est livré à une séance de questions-réponses au sujet du COVID-19 avec les internautes. Il a estimé que cela était une excellente occasion d'avoir une discussion factuelle sur cette pandémie et ce que nous pouvons faire pour éviter la prochaine. Voici quelques-unes des questions et des réponses correspondantes.



Question d’un internaute : Qu'est ce qui vous inquiète le plus au sujet de la crise actuelle ? Qu'est-ce qui vous donne le plus d'espoir ?



Réponse de Bill Gates : La pandémie actuel touche de nombreuses personnes dans les pays riches. Les bonnes actions, y compris le test et le confinement social dans les 2-3 mois, les pays riches devraient réussir à éviter des niveaux élevés d'infection. Je m'inquiète de tous les dommages économiques, mais le pire sera de savoir comment cela affectera les pays en développement qui ne peuvent pas faire le confinement social de la même manière que les pays riches et dont la capacité hospitalière est beaucoup plus faible.



---



Pouvez-vous expliquer brièvement ce que la plupart des Américains peuvent faire pour aider d'autres Américains en ce moment de crise ?



L’une des choses à faire est d’adopter l’approche de « confinement » dans votre communauté afin que le taux d’infection diminue de façon spectaculaire pour nous permettre de revenir à la normale dès que possible. Certaines personnes, comme les agents de santé, font un travail héroïque et nous nous devons de les soutenir. Nous devons rester calmes même s'il s'agit d'une situation sans précédent.



---



Y a-t-il une chance que le délai de 18 mois pour le développement d'un vaccin puisse être raccourci, et de combien?



C'est une excellente question. Il y a plus de 6 projets différents en cours pour développer un vaccin. Certains utilisent une nouvelle approche appelée RNA qui n'a pas encore fait ses preuves. Nous devrons tenter différentes approches sachant que certaines d'entre elles ne fonctionneront pas. Nous aurons littéralement besoin de milliards de vaccins pour protéger le monde. Les vaccins doivent être testés pour s'assurer qu'ils sont sûrs et efficaces. Certains vaccins, comme celui de la grippe, ne conviennent pas aux personnes âgées.



Les premiers vaccins que nous recevrons iront aux travailleurs de la santé et aux travailleurs critiques. Cela pourrait arriver avant 18 mois si tout se passe bien, mais avec le Dr Fauci et d'autres, nous faisons attention à ne pas faire de promesse lorsque nous ne sommes pas sûrs. Le travail avance à plein régime.



---



Je voudrais également demander la même chose, mais en ce qui concerne le calendrier d'un traitement efficace.



Une thérapeutique pourrait être disponible bien avant un vaccin. Idéalement, cela réduirait le nombre de personnes qui ont besoin de soins intensifs, y compris des respirateurs. La Fondation a mis sur pied un Accélérateur Thérapeutique pour examiner toutes les idées les plus prometteuses et mettre en jeu toutes les capacités de l'industrie. J'espère donc que quelque chose en sortira. Ce pourrait être un anti-viral ou des anticorps ou autre chose.



Une idée qui est explorée est d'utiliser le sang (plasma) des personnes qui sont récupérées. Cela peut avoir des anticorps pour protéger les gens. Si cela fonctionne, ce serait le moyen le plus rapide de protéger les travailleurs de la santé et les patients atteints d'une maladie grave.





---



En tant qu'éducateur, que puis-je faire pour mes élèves, en particulier pour mes élèves à faible revenu qui n'ont pas accès à la technologie pendant cette période? J’ai essayé d’envoyer des courriels rassurants (y compris des photos de chats), mais je m’inquiète de l’impact éducatif et de l’impact à long terme sur le bien-être de mes élèves.



C'est un énorme problème car les écoles seront probablement fermées au cours des prochains mois. Je suis impressionné par les approches créatives que de nombreux enseignants proposent pour enseigner à distance (Si vous êtes un enseignant qui lit ceci, merci pour le travail que vous faites). Mais je sais que tout le monde n'est pas configuré pour enseigner à distance. Il existe de nombreuses bonnes ressources en ligne, notamment Khan Academy, CommonLit, Illustrative Mathematics, Zearn et Scholastic. Comcast et d'autres fournisseurs de connectivité Internet proposent des programmes spéciaux pour faciliter l'accès. Microsoft et d'autres travaillent sur la sortie des machines, mais la chaîne d'approvisionnement est assez limitée. Malheureusement, les étudiants à faible revenu seront plus touchés par la situation que les autres, nous devons donc aider de toutes les manières possibles.



---



Que pensez-vous de la réponse de la Chine à la crise ? Comment évalueriez-vous leur réponse sur une échelle de 1 à 10 ?



Après le 23 janvier, quand ils ont réalisé à quel point c'était grave, ils ont procédé à un fort confinement social qui a fait une énorme différence. Bien sûr, ce confinement a créé beaucoup de difficultés pour les personnes concernées, mais il a contribué à arrêter la propagation du virus. D'autres pays procède quelque peu différemment, mais une combinaison de tests et de confinement social fonctionne clairement et ce sont les seules armes dont nous disposons jusqu'à ce que nous obtenions un vaccin.



---



À votre avis, après la fin de cette pandémie, aussi longue soit-elle, quelle devrait être la première étape que nous prenons en tant que communauté mondiale afin d'être mieux préparés à la prochaine pandémie ?



La conférence TED que j'ai faite en 2015 en a parlé. Nous devons avoir la capacité d'étendre les diagnostics, les médicaments et les vaccins très rapidement. Les technologies existent pour bien le faire si les bons investissements sont faits. Les pays peuvent travailler ensemble sur ce point. Nous avons créé la CEPI = Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, qui a effectué des travaux sur les vaccins, mais qui doit être financée à un niveau supérieur pour avoir la capacité de production de secours pour le monde.



---



Pourquoi pensez-vous que la plupart des gouvernements du monde n’étaient pas prêts alors que vous et d’autres experts les avez mis en garde contre de tels événements?



Personne ne pouvait prédire les chances d'apparition d'un nouveau virus. Cependant, nous savions que cela arriverait à un moment ou à un autre avec une grippe ou un autre virus respiratoire. Il n'y avait presque pas de financement. La création du CEPI qui a été financé par notre fondation, Wellcome, la Norvège, le Japon, l’Allemagne et le Royaume-Uni a été une étape minuscule par rapport à ce qui aurait dû se produire. Nous nous préparons à d'éventuelles guerres et incendies et nous devons maintenant faire en sorte que les épidémies soient traitées avec la même gravité. La bonne nouvelle est que nos outils biologiques, y compris de nouvelles façons de faire des diagnostics, des thérapies et des vaccins, permettent d'avoir un système de réponse solide pour les épidémies d'origine naturelle.





---



J'habite à Seattle, comme vous, et j'ai l'impression que le nombre de tests n’a pas augmenté. Notre nombre de cas confirmés commence à être moins important que celui d’autres États. Qu’est-ce qui pourrait en être la raison ? Confinement social effectif ou manque de tests?



Aux États-Unis, les tests ne sont pas encore organisés. Dans les prochaines semaines, j'espère que le gouvernement corrigera cela en ayant un site Web sur lequel vous pourrez vous rendre pour vous renseigner sur les tests à domicile et les kiosques. Les choses sont un peu confuses en ce moment. À Seattle, l'Université de Washington fournit des milliers de tests par jour, mais personne n'est connecté à un système de suivi national.



Chaque fois qu'il y a un test positif, il faut voir où comprendre la maladie et si nous devons renforcer le confinement social. La Corée du Sud a fait un excellent travail à ce sujet, y compris la recherche de contacts numériques.



---



J'ai lu le rapport de l'équipe de réponse COVID-19 de l'Imperial College ainsi que cette explication dans un contexte historique. Essentiellement, il dit qu'en ne faisant rien, 4 millions d'Américains meurent. Grâce à la stratégie d'atténuation, notamment le confinement social et donc « l’aplatissement de la courbe», il est dit que 1,1 à 2 millions d'Américains vont mourir. Cependant, il y est également indiqué que la stratégie de suppression, c’est-à-dire « tout fermer pendant 18 mois », permettra de rapporter ce nombre à quelques milliers de personnes.



Êtes-vous d'accord avec ces chiffres et, dans l'affirmative, y a-t-il une excuse pour ne pas appliquer cette stratégie immédiatement pour tout le pays?



Heureusement, il semble que les paramètres utilisés dans ce modèle étaient trop négatifs. L'expérience en Chine constitue les données les plus critiques dont nous disposons. Ils ont fait leur « confinement » et ont pu réduire le nombre de cas. Ils font également des tests à grande échelle, donc ils voient des rebonds immédiatement et jusqu'à présent, il n'y en a pas eu beaucoup. Ils ont évité une infection généralisée. Le modèle de l’Imperial College ne correspond pas à cette expérience. Les modèles ne sont aussi bons que les hypothèses qui y sont formulées. Les gens travaillent sur des modèles qui correspondent à ce que nous voyons de plus près et ils deviendront un outil clé. Un groupe appelé Institute for Disease Modeling que je finance est l'un des groupes travaillant avec d'autres sur ce sujet.



---



Les normes de test de Covid-19 semblent extrêmement en faveur des riches et des célèbres. Les tests sont effectués pour des personnes comme les joueurs de sport professionnels, même ceux qui ne présentent aucun symptôme. Je ne parle pas des travailleurs de la santé ou des personnes occupant des emplois essentiels - je parle des acteurs, des actrices, des sportifs, etc. D'un autre côté, les conseils de Kaiser en WA est que vous devez avoir une fièvre de 101,5 °F (38,611 °C) et soit un essoufflement grave ou une mauvaise toux. Même là, vous pouvez patienter au moins 5 jours, voire plus, pour disposer des résultats de votre test.



Comment cela se fait-il que, même avec quelque chose comme le test Covid-19 que le gouvernement est censé gérer, les riches et les célèbres bénéficient d'un traitement spécial ? Existe-t-il une grande réserve de tests réservés aux « personnes qui comptent » ? N'est-il pas hypocrite que tout le monde dise qu'il faut veiller au bien commun et éviter d'exiger trop du système de santé, tandis que les riches et les célèbres obtiennent ce qu'ils veulent, quand ils le veulent ?



Nous devons démocratiser et faire évoluer le système de test en ayant un site Web du CDC auquel les gens vont et indiquent leur situation. Les situations prioritaires doivent être testées dans les 24 heures. C'est faisable étant donné que de nombreux pays ont déjà pris des dispositions similaires. Les travailleurs de la santé, par exemple, devraient avoir la priorité. Les personnes âgées devraient avoir la priorité. Nous serons en mesure de rattraper la demande de tests dans les quelques semaines suivant la mise en place du système. Sans le système, nous ne savons pas ce qui manque.



---



Que pensez-vous de l'approche actuelle des Pays-Bas pour lutter contre ce virus ? Ils ne vont pas à un confinement complet, mais essaient plutôt de le diffuser de manière contrôlable afin de travailler sur « l'immunité collective ».



Le seul modèle connu pour fonctionner est un sérieux effort de confinement social. Si vous ne le faites pas, la maladie se propagera à un pourcentage élevé de la population et vos hôpitaux seront surchargés de cas. Il faut donc éviter cela malgré les problèmes causés par le « confinement ». Si un pays ne contrôle pas ses cas, d'autres pays empêcheront quiconque d'entrer ou de sortir de ce pays. Je pense que les Pays-Bas finiront par faire ce que font les autres pays.



---



Des réflexions sur la chloroquine / hydroxychloroquine?



De nombreux médicaments thérapeutiques sont à l'étude et il en fait partie. S’il venait à prouver son efficacité, alors nous devrions nous assurer d’en réserver aux patients qui en ont le plus besoin. Nous avons une étude en cours pour comprendre cela. Nous avons également un programme de dépistage pour examiner toutes les idées pour la thérapeutique car le nombre proposé est très grand et seuls les plus prometteurs doivent être essayés chez les patients. La Chine testait certaines choses, mais maintenant, il y a si peu de cas que ces tests doivent être déplacés vers d'autres endroits.



---



Comment votre fondation aide-t-elle dans la lutte contre la pandémie actuelle? Donnez-vous de l'argent, produisez-vous des produits pour les agents de santé?



Notre fondation travaille avec tous les groupes qui font des diagnostics, des thérapies et des vaccins pour s'assurer que les bons efforts sont prioritaires. Nous voulons nous assurer que tous les pays ont accès à ces outils. Nous avons fait un don de 100 millions de dollars en février pour diverses choses et nous en ferons plus. L'une des priorités consiste à s'assurer qu'il existe une capacité de production suffisante pour les produits thérapeutiques et les vaccins. Nous avons d'autres programmes comme notre groupe d'éducation pour nous assurer que les ressources en ligne pour les étudiants sont aussi utiles que possible.



---



Pouvez-vous faire quelque chose pour aider à la production de ventilateurs?



Il y a beaucoup de programmes pour y parvenir. Si nous faisons du confinement social correctement, la flambée des cas ne sera pas aussi écrasante. L'expertise de notre fondation est dans le diagnostic, la thérapeutique et les vaccins donc nous ne sommes pas impliqués dans les efforts de ventilation mais cela pourrait apporter une contribution d'autant plus que la maladie s'infiltre dans les pays en développement dont l'Afrique.





---



Devrait-il y avoir un refuge national en place? Pourquoi ou pourquoi pas?



La plupart des gens peuvent s'abriter chez eux, mais pour les personnes pour lesquelles cela ne fonctionne pas, il devrait y avoir un endroit où aller. Nous essayons de voir si nous pouvons envoyer des trousses de test aux personnes à la maison afin qu'elles n'aient pas à sortir et que les tests parviennent aux personnes qui sont prioritaires. Les États-Unis ne sont toujours pas organisés sur les tests.



---



Quels changements allons-nous devoir apporter au fonctionnement des entreprises pour maintenir notre économie tout en assurant un confinement social ?



La question de savoir quelles entreprises devraient continuer leurs activités est délicate. Certainement l'approvisionnement alimentaire et le système de santé. Nous avons encore besoin d'eau, d'électricité et d'Internet. Les chaînes d'approvisionnement pour les choses critiques doivent être maintenues. Les pays sont toujours en train de déterminer ce qu'il faut continuer à faire.



Par la suite, nous aurons des certificats numériques pour montrer qui a récupéré ou qui a été testé récemment ou quand nous avons un vaccin qui l'a reçu.



---



Quand tout cela prendra-t-il fin?



Pour réduire le nombre de malades dans le monde, nous avons besoin d'un vaccin. De nombreux pays riches seront en mesure de limiter le nombre de cas (y compris aux États-Unis) s'ils font les bonnes choses, mais les pays en développement auront du mal à arrêter la propagation, de sorte qu'un vaccin est essentiel. Un groupe appelé GAVI aide à acheter des vaccins pour les pays en développement et ils joueront un rôle clé une fois qu'un vaccin sera fabriqué en volume.



---



Combien de temps cela durera-t-il?



Cela variera beaucoup selon les pays. La Chine voit très peu de cas maintenant parce que leurs tests et leurs mesures de confinement ont été très efficaces. Si un pays fait du bon travail avec les tests et le confinement, dans 6 à 10 semaines, il devrait voir très peu de cas et pouvoir procéder à un retour vers la normale pour sa population.



---



Une rechute n'aura-t-elle pas lieu après la fin du confinement ?



Cela dépend de la façon dont vous traitez les personnes venant d'autres pays et de la force de l'effort de test. Jusqu'à présent en Chine, la rechute observée est très faible. Ils contrôlent très étroitement les personnes qui entrent au pays. Hong Kong, Taiwan et Singapour ont tous fait du bon travail dans ce domaine. Si nous le faisons correctement, les réapparitions de cas devraient être assez faibles en nombre.





---



Quel est le nombre prévu de cas positifs en 1 mois? 3 mois? 6 mois?



Avez-vous des pensées ou des théories sur ce qui se passera en Chine lorsque les mesures de confinement seront levées ?



Est-il possible qu'une 2ème vague ressurgisse ?



La Chine ne rapporte pas beaucoup de nouveaux cas. Le nombre de cas en Corée du Sud va dans la bonne direction. Si les personnes dont le test est positif s'isolent, la propagation peut être très faible. Plus tôt les gens savent qu'ils sont infectés, plus tôt ils peuvent s'isoler.



---



Pouvez-vous fournir des estimations de la proportion de la population mondiale qui pourrait être infectée?



Cela variera beaucoup selon les pays. Taïwan, Hong Kong et Singapour ont agi rapidement et auront très peu de cas. Jusqu'à présent, même la Chine restera à un faible niveau de sa population (moins de 0,01%). La Thaïlande est un autre exemple. Malheureusement, dans les pays pauvres, le confinement social est beaucoup plus difficile. Les gens vivent à proximité et doivent travailler pour obtenir leur nourriture, il pourrait donc y avoir des pays où le virus se propagerait largement.



---



Compte tenu de l'impact économique du confinement social, de l'isolement et de la quarantaine liés à COVID, votre fondation s'est-elle engagée à autre chose qu'une intervention médicale directe? Par exemple, augmenter le financement des banques alimentaires, soutenir politiquement les projets de loi accordant un revenu / congé de maladie aux travailleurs, etc.?



La Fondation se concentre sur son domaine d'expertise qui est le diagnostic, la thérapeutique et les vaccins. Il y aura de nombreuses occasions de donner aux organismes de services sociaux, y compris les banques alimentaires, et je suis sûr que les gens seront généreux à ce sujet. Une fois que nous savons qui est positif, nous pouvons trouver un moyen de les soutenir afin qu'ils puissent rester isolés et toujours obtenir la nourriture et les médicaments dont ils ont besoin.



---



J'ai un ami qui est médecin du NHS. Depuis hier, il travaille sans masque car les réserves sont épuisées. Qui monopolise tous les masques?



Je suis désolé d'entendre ça. C'est un exemple de la raison pour laquelle nous avons besoin du confinement social pour minimiser le nombre de cas et pourquoi nous avons besoin que le réseau national de tests et la base de données soient opérationnels le plus rapidement possible.



---



Qu'en est-il du rapport du NY Times qui vient de dévoiler un document du gouvernement disant que les stratégies mises en place vont s’étaler sur 18 mois avec « plusieurs vagues » ?



Il existe de nombreux modèles pour voir ce qui va se passer. Cet article est basé sur un ensemble d'hypothèses dérivées de la grippe et il ne correspond pas à ce qui s'est passé en Chine ou même en Corée du Sud. Nous devons donc être humbles sur ce que nous savons, mais il semble que le confinement social accompagné de tests peut ramener le nombre de cas à un faible niveau.



---



Mais lorsqu’on met fin au confinement social, cela ne va-t-il pas reprendre ? Le nombre total de guéris par rapport à ceux qui peuvent encore être infectés est encore faible.



L'objectif est de maintenir le nombre de personnes infectées à un faible pourcentage. En Chine, moins de 0,01% de la population a été infectée en raison des mesures prises. La plupart des pays riches devraient pouvoir atteindre un faible niveau d'infections. Certains pays en développement ne pourront pas le faire.



---



Croyez-vous cependant aux nouvelles venant de Chine? C'est difficile à ce stade.



La Chine fait beaucoup de tests. La Corée du Sud fait également un bon travail de test. Une fois que la situation de la Chine est devenue sérieuse en janvier, ils ont été assez ouverts sur leurs cas, alors oui, la bonne nouvelle, c'est qu'ils voient très peu d'infections à ce stade. Les États-Unis doivent organiser leur système de tests afin que nous puissions voir ce qui se passe.



---



Quelles précautions dois-je prendre lors de la livraison d'articles tels que l'épicerie à mes grands-parents pour limiter l’exposition ?



Le lavage des mains est la clé. Garder une distance. Demandez à quelqu'un d'autre de le faire si vous avez de la fièvre ou si vous toussez.



---



Pourquoi ne sommes-nous pas encore confinés ?



Nous entrons dans le lock-out mais comme d'habitude, rétrospectivement, nous aurions dû le faire plus tôt. Plus il est fait tôt, plus il est facile de réduire le nombre de cas.



---



Comment l'économie est-elle susceptible de se redresser après tout cela à votre avis?



L'impact économique sera important, mais s'il est bien fait, nous pourrons éventuellement rouvrir.



---



Selon vous, quelle est la stratégie à long terme pour lutter contre cette pandémie et pensez-vous qu'elle nous préparera adéquatement pour la prochaine?



Je pense qu'après que cela sera sous contrôle, les gouvernements et autres investiront massivement pour être prêts pour la prochaine. Cela nécessitera une coopération mondiale, en particulier pour aider les pays en développement les plus touchés. Un bon exemple est la nécessité de tester des thérapies où que la maladie soit pour aider le monde entier. Le virus ne tient pas compte des frontières nationales.



