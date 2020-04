Des antennes téléphoniques des Pays-Bas sont sabotées par des manifestants Qui protestent contre le déploiement de la 5G 7PARTAGES 3 0 La théorie du complot selon laquelle la pandémie du Covid-19 est liée à la 5G continue de se propager, conduisant ses adeptes à infliger de nombreux dégâts aux installations 5G aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. La semaine passée, plusieurs tours destinées au déploiement de la 5G ont été détruites dans les deux pays. Le gouvernement néerlandais a indiqué que cela pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur la couverture réseau dans le pays et l’accessibilité des services d’urgence. YouTube avait aussi annoncé une mesure pour lutter contre la propagation de cette théorie.



Les manifestations des opposants au déploiement de la 5G ont pris une autre tournure pendant ces dernières semaines. La théorie affichant le Covid-19 comme l’un des effets nocifs de la 5G a fait beaucoup d’adeptes dans le rang des opposants à la technologie, qui sèment à présent le chaos dans certains pays. Selon Reuters, de nombreuses tours de transmission cellulaire néerlandaises ont été endommagées par des incendies ou des sabotages au cours de la semaine dernière. En tout, il y a eu 4 incendies de ce type au cours de cette période.



Selon une déclaration de Rob Bongelaar, directeur de la Fondation Monet, une association qui supervise le placement des tours de téléphonie cellulaire et coordonne avec les gouvernements des États au nom des opérateurs de réseau, des tours localisées à Rotterdam, Liessel, Beesd et Nuenen ont été gravement endommagées par le feu. Certains activistes sont même allés jusqu’à laisser un slogan anti-5G peint à la bombe sur le lieu d'un des incendies. Il a déclaré que les opérateurs font de leur mieux pour maintenir les réseaux de téléphonie en état de marche.





Plusieurs groupes aux Pays-Bas sont opposés au déploiement de la 5G depuis un certain temps, principalement par crainte que les ondes radio ne nuisent à la santé humaine. Selon Reuters, certains activistes sont même allés jusqu’à laisser un slogan anti-5G peint à la bombe sur le lieu d'un des incendies. Dans une déclaration faite sur son site Web, le service de sécurité et de lutte contre le terrorisme du gouvernement néerlandais a déclaré avoir enregistré des incendies criminels et des sabotages, et que l'opposition au déploiement de la 5G en était une cause possible.



« C'est une évolution préoccupante », a-t-il déclaré. « L'interruption des pylônes de diffusion peut avoir des conséquences sur la couverture du réseau de télécommunications et l'accessibilité des services d'urgence ». En outre, les principaux fournisseurs de télécommunications aux Pays-Bas sont en phase de test et n'ont pas encore commencé le déploiement de la 5G à l'échelle nationale. Selon Reuters, ils attendent la fin de la mise aux enchères du spectre en juin prochain. Du côté de la Grande-Bretagne, les actions contre la 5G sont plus grandes.



Dès le début du mois d’avril, plus de 30 actes d'incendie criminel et de vandalisme contre plusieurs tours de transmission sans fil et d'autres équipements de télécommunications ont été recensés dans tout le pays. Comme c’est le cas la semaine dernière aux Pays-Bas, les attaques ont été alimentées par la même cause : une théorie de conspiration sur Internet qui lie la propagation du Covid-19 à la 5G. La théorie s'est répandue dans les groupes Facebook, les messages WhatsApp et les vidéos YouTube. Ce dernier a pris des mesures pour freiner la propagation de la théorie.



Selon cette fausse idée, les ondes radio envoyées par la technologie 5G provoquent de petites modifications dans le corps des gens qui les font succomber au virus. YouTube a déclaré qu’il va retirer le contenu qui relie le Covid-19 à la 5G, affirme qu'il est capable d'induire les téléspectateurs en erreur de “manière nuisible”. Il a annoncé qu’il considère les vidéos qui tentent d'établir des liaisons non prises en charge entre les deux comme des “méthodes médicalement non fondées”. Toutefois, les autres vidéos qui mentionnent d’autres théories sur la 5G ne seront pas supprimées.



Ces incidents démontrent de façon frappante comment les théories de conspiration sur le coronavirus ont bien évolué. En quelques semaines seulement, la pandémie a nourri de nombreuses idées préconçues en ligne qui jouent sur les peurs des gens. « La plupart des conspirations restent en ligne, mais cela a un impact dans le monde réel », a déclaré Alexandre Alaphilippe, directeur exécutif de l'EU DisinfoLab, un groupement basé à Bruxelles qui traque les théories de conspiration de virus. Selon lui, il s’agit d’un nouveau problème auquel il faut trouver une solution.



Il a qualifié de “nouveau problème” la gestion de la désinformation en cas de pandémie, car la maladie est mondiale et les gens partout dans le monde sont à la recherche d'informations. La fausse théorie liant la 5G au coronavirus a été particulièrement mise en avant et amplifiée par des célébrités comme John Cusack et Woody Harrelson à travers les médias sociaux. Cette théorie a aussi été alimentée par un contingent anti-5G qui a exhorté les gens à prendre des mesures contre les équipements de télécommunication pour se protéger.



