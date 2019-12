Aperçu du flux sous WT:Social

Le lancement du réseau social s’est fait dans le quasi silence. C’est par le biais d’une publication parue au début du mois précédent que Jimmy Wales a officialisé le lancement de WT:Social – son alternative à Facebook dont il revendique plus de 200 000 membres.WT:Social fait suite à WikiTribune – un média inspiré du modèle de Wikipedia et destiné à lutter contre la propagation de fausses nouvelles sur Internet. En fait, WT:Social est une espèce de redite de la plateforme (WikiTribune) lancée en avril 2017.Sans détour, Jimmy Wales positionne WT:Social comme l’opposé de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter en ce qui concerne la qualité des contenus proposés et le modèle d’affaires.« Au fur et à mesure que les réseaux sociaux se sont développés, ils ont aussi amplifié les voix des mauvais acteurs à travers le monde. Les fausses nouvelles ont influencé les événements mondiaux, et les algorithmes ne s'intéressent qu'à "l'engagement" et au maintien de la dépendance des gens à des plateformes sans substance.WikiTribune veut être différent. Nous ne vendrons jamais vos données. Notre plateforme survit grâce à la générosité des donateurs individuels pour assurer la protection de la vie privée et l'absence de publicité dans votre espace social.Nous vous donnerons les moyens de faire vos propres choix quant au contenu qui vous est offert et de modifier directement les titres trompeurs ou de signaler les messages qui posent problème.Nous favoriserons un environnement où les mauvais acteurs seront éliminés parce que c'est la chose à faire et non parce que cela affecte nos résultats financiers de façon soudaine.Mais cela ne fonctionnera qu'avec votre aide. Alors, rejoignez-nous dès aujourd'hui et aidez-nous à changer le paysage des médias sociaux », lit-on sur la page d’accueil de la plateforme.Donc au sein de WT: Social, pas de publicités et pas d’exploitation des données personnelles à des fins commerciales, mais des contenus que Jimmy Wales qualifie d’enrichissants pour les utilisateurs.Dans une nouvelle publication parue sur Twitter, Jimmy Wales annonce l’ouverture du code source de la plateforme.L’ouverture se fera dans un premier temps avec un groupe restreint de développeurs, ce, par mesure de prudence en ce qui concerne la gestion d’éventuelles failles. La création d’un dépôt public suivra alors sous certaines conditions, notamment, l’arrivée à des consensus au sein de la communauté restreinte de développeurs.L’inscription à la plateforme place l’utilisateur au sein d’une liste d’attente de membres. Le paiement d’une souscription permet d’obtenir ledit statut, ce qui permet de profiter de la totalité des fonctionnalités offertes dont celle de publier des contenus. La souscription est payable à une fréquence mensuelle (12,99 USD/mois) ou annuelle (100 USD/an). Un autre moyen d’obtenir le statut de membre est d’inviter des tiers à l’aide de liens fournis au sein de l’interface.WT:Social s’appuie sur une équipe composée de deux développeurs, d'un administrateur de communauté et du fondateur. Dans la filière alternatives à Facebook, WT:Social fait suite à OpenBook. Les détails du projet ont fait l’objet d’annonce à mi-parcours de l’année précédente Source : TwitterQu’en pensez-vous ?Pourquoi WikiTribune a-t-il échoué ?WT:Social peut-il réussir ?Allez-vous participer (par vos dons) à la réussite de ce projet ?