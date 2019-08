Afin d’offrir la connexion internet à haut débit dans le monde entier, plusieurs acteurs se sont lancés dans une course à la conquête de l’espace en cherchant à lancer des constellations de satellites. Parmi les acteurs en lice, nous avons par exemple Amazon qui travaille sur le projet Kuiper visant à lancer 3 236 satellites pour offrir une connexion internet à haut débit avec une faible latence dans le monde. Cette constellation de satellites sera positionnée en orbite terrestre basse, c’est-à-dire jusqu’à environ 2 000 km d’altitude afin d’assurer une faible latence lors du transfert des données. Une première couche de satellites sera mise sur une orbite de 590 km. Une seconde couche de 1 156 satellites sera positionnée sur une orbite de 630 km. Et une troisième couche de 1 296 satellites sera sur une orbite de 610 km. En juillet dernier, Amazon a demandé aux autorités américaines l’autorisation de procéder au lancement de sa constellation de satellites.Comme Amazon, SpaceX dirigée par Elon Musk compte lancer des milliers de satellites (4 409 satellites pour être plus exact) en orbite basse autour de la terre. Toutefois, il convient de préciser que le projet de SpaceX est plus en avance que celui d’Amazon. Depuis l’an dernier, SpaceX a obtenu les autorisations américaines pour déployer ses satellites autour de la terre. Et en avril dernier, la Commission fédérale des communications chargée de réguler les télécommunications aux États-Unis a donné son accord à SpaceX pour commercialiser l’internet à haut débit avec sa flotte de satellites À côté de ces deux projets majeurs qui ont bénéficié d’un large écho dans la presse cette année, nous avons également le projet OneWeb fondé depuis 2012 qui vise également les mêmes objectifs qu’Amazon et SpaceX et souhaite également fournir une connexion internet à haut débit avec une constellation de satellites positionnés en orbite terrestre basse. Dans ce projet qui a été renforcé par le partenariat avec Airbus, 900 satellites sont prévus avec comme objectif opérationnel de fournir une connexion internet 5G en 2021. Dans le mois de juin dernier, OneWeb a réussi à positionner avec succès 6 satellites à 1200 km d’altitude.Télésat, une entreprise du secteur de l'audio-visuel, envisage également d’envoyer des satellites (292 en tout) sur des orbites de 1000 à 1 250 km autour de la terre. LeoSat, un autre projet connexion internet à très haut débit par satellite prévoit d’envoyer 108 satellites de communication en orbite géostationnaire. Même Facebook serait en train de plancher sur ce projet pour lancer une constellation de micro-satellites sur une orbite terrestre basse entre 160 et 2011 km autour de la terre.Lorsque ces projets rentreront tous dans leur phase opérationnelle, les premiers bénéficiaires seront assurément les populations américaines. Toutefois, ces entreprises ambitionnent toutes de fournir à terme une couverture internet mondiale à haut débit avec une faible latence. Après donc l’achèvement du déploiement de toutes les constellations de satellites, ces entreprises pourront couvrir toute la surface de la Terre. Pour les populations isolées non desservies ou mal desservies par les offres internet, il sera désormais possible d’avoir une connexion internet d’aussi bonne qualité que celle des populations urbaines.Mais il n’y a pas que ce seul avantage que l’on pourrait tirer de la disponibilité d’une couverture internet mondiale de haute qualité offerte par les opérateurs satellitaires. En effet, avec des offres à foison fournies par les opérateurs offrant ses services internet à haut débit avec des équipements satellitaires, un impact non négligeable se fera probablement ressentir sur les prix des offres internet.Aux États-Unis par exemple, le prix le plus bas lorsqu’un internaute n’a qu’une seule offre internet qui lui est proposée est de 68 dollars. Pour ceux (environ 75 millions d’Américains) qui ont le choix entre 2 fournisseurs, le prix moyen d’une offre internet haut débit est de 59 dollars. Pour les 15 millions d’Américains qui ont cinq ou plus de choix, le prix moyen est de 47 dollars. Comme on peut le voir, plus les offres internet abondent, plus les prix baissent. Et avec l’entrée de nouveaux acteurs offrant une connexion internet à haut débit par satellite, les prix des offres internet sur le marché ne pourront que baisser, car ces derniers opérateurs devront offrir un couple qualité prix meilleur que ceux qui sont déjà disponibles sur le marché afin de pouvoir se faire une place auprès des consommateurs. Selon certains analystes, ces offres satellitaires pourraient permettre de faire des économies substantielles. Aux États-Unis uniquement l’on parle d’environ 30 milliards de dollars que les consommateurs pourraient épargner avec des offres internet à bas prix.Du côté de l’Europe, bien que les gouvernements aient beaucoup investi pour rendre les offres internet accessibles aux populations, plusieurs régions de pays sont encore mal desservies en offre internet à haut débit. Une étude menée par le groupe de consommateurs UFC-Que choisir indique qu’environ 6,8 millions de personnes, soit près de 10,1 % de la population française (presque tous ceux qui vivent à la campagne ou dans les petites villes ou villages) sont « privées d’un accès de qualité minimale à internet ». Et dans les communes de moins de 1000 habitants, ce sont près du tiers des habitants qui ont droit à un débit d’accès internet inférieur à 3 Mbps. Pour ces catégories de la population, les offres internet à haut débit par satellite pourraient régler le problème aussi bien en termes de disponibilité d’offres qualitatives que de coûts.En Belgique, environ 95,5% des ménages ont accès au haut débit (30 Mbps). Toutefois, il existe encore une faible partie de la population qui vit encore sans internet. Ce sont des « zones blanches » dans lesquelles vivent majoritairement les populations rurales. Il existe également des « zones grises », c’est-à-dire couvertes par un seul fournisseur d’accès à internet. Le problème est que ces zones qui nécessitent des investissements importants sont habitées par des populations peu nombreuses, ce qui suppose que pour le fournisseur la rentabilité d’un tel investissement n’est pas garantie. C’est à ce stade que les offres internet par satellite peuvent s’avérer assez utiles. Encore plus intéressant, elles peuvent même se montrer beaucoup plus avantageuses avec des tarifs plus attirants que les offres actuelles.En Afrique par contre, bien que de nombreux pays aient investi des sommes considérables pour disposer du haut débit, en général, seules les zones urbaines bénéficient de cette qualité de connexion internet. Et même là encore, les offres demeurent relativement chères par rapport au pouvoir d’achat. Une fois de plus, les offres internet à haut débit par satellite se présentent comme une solution fiable pour accélérer la couverture des zones laissées pour compte. Certaines entreprises ont déjà flairé les opportunités à saisir dans cette affaire et se sont lancées dans cette quête. Eutelsat, une entreprise française, a mis en place le programme Konnect Africa afin de fournir des offres de connexion internet haut débit par satellite dans les zones non couvertes ou mal desservies en offre internet haut débit. Pour ce qui est du prix, lorsque d’autres fournisseurs d’accès internet par satellite feront leur entrée sur le marché, les prix connaitront certainement une baisse.Source : CNBC Selon vous, ces offres internet à haut débit par satellite seront-elles meilleures que celles déjà disponibles par câble ?Ces projets de fourniture d’internet à haut débit par satellite pourront-ils résoudre le problème de disponibilité d’offres internet dans les zones rurales ?Ces offres internet par satellite pourront-elles vraiment offrir l’internet à haut débit à bas prix et faire économiser les consommateurs ?