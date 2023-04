Sam Bankman-Fried et d'autres cadres de FTX ont reçu des milliards de dollars de prêts secrets de la part d'Alameda Research

Sam Bankman-Fried est aujourd'hui assigné à résidence et confronté à une litanie d'accusations criminelles

FTX n'avait « pas de personnel dédié » à la cybersécurité

La nouvelle équipe de direction de FTX, dirigée par le PDG John Ray III, a publié aujourd'hui son premier rapport intermédiaire sur les défaillances de contrôle de la bourse de cryptomonnaies qui s'est effondrée. Il y a beaucoup à digérer. L'un des éléments les plus frappants concerne Alameda Research, la société de trading qui aurait eu accès à des milliards de dollars de fonds de clients stockés chez FTX. Le rapport indique qu'Alameda « avait souvent des difficultés à comprendre quelles étaient ses positions, sans parler de les couvrir ou de les comptabiliser ».FTX a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis après avoir été incapable de faire face à un torrent de retraits, marquant un effondrement stupéfiant pour l'empire crypto de Sam Bankman-Fried qui était évalué à 32 milliards de dollars il y a quelques mois à peine. Le dépôt devant un tribunal fédéral du Delaware vendredi comprend l'entité américaine de FTX, le groupe commercial exclusif de Bankman-Fried, Alameda Research, et environ 130 sociétés affiliées.Sam Bankman-Fried, né le 6 mars 1992 à Stanford en Californie, aussi connu par ses initiales SBF, est un homme d'affaires et investisseur américain. Il est le fondateur de l'entreprise FTX, plateforme centralisée d'échange de cryptomonnaies, et de son entreprise sœur Alameda Research, toutes deux basées aux Bahamas dans les mêmes bâtiments et enregistrées à Antigua-et-Barbuda. Les faillites de FTX et Alameda Research à la fin de l'année 2022 créent un scandale financier international et conduisent à des arrestations et inculpations, notamment pour fraude.L'effondrement de FTX survient après un tourbillon d'une dizaine de jours au cours desquels Bankman-Fried cherchait désespérément des milliards de dollars pour sauver son entreprise après que les clients se soient précipités pour retirer leurs actifs de l'entreprise suite à des inquiétudes concernant sa santé financière et les liens entre la bourse et Alameda, également fondée par Bankman-Fried. L'ancien PDG Sam Bankman-Fried aurait secrètement transféré 10 Mds $ de fonds clients à sa société Alameda Research.Bankman-Fried a par ailleurs démissionné de son poste de directeur général. Il a indiqué qu'il souhaitait nommer Stephen Neal au poste de nouveau président du conseil d'administration de la société. Cependant, un porte-parole a déclaré plus tard que Neal avait décidé de ne pas servir : « Bien qu'honoré par la demande, il s'avère que, malheureusement, il n'est pas en mesure d'occuper ce poste pour des raisons n'ayant rien à voir avec FTX, ou son ancien PDG ». Aussi, il a été remplacé par John J Ray III, un spécialiste de la restructuration qui a supervisé les affaires de faillite d'Enron et de Nortel Networks.Lors d'une audience au tribunal des faillites du Delaware, un avocat de FTX a déclaré que le cofondateur et ancien PDG de FTX Sam Bankman-Fried, dirigeait la bourse de cryptomonnaies comme son « fief personnel » . Il a ajouté qu'avant son effondrement, FTX était sous le contrôle d'individus inexpérimentés et peu avertis, et certains d'entre eux ou tous étaient des personnes compromises. La gestion calamiteuse de FTX a engendré plusieurs milliards de dollars de pertes, la société doit plus de 3,1 milliards de dollars à ses 50 principaux créanciers. L'avocat a ajouté qu'une partie des actifs de la plateforme a été volée ou a disparu.Les rapports et le processus de mise en faillite de FTX ont révélé une longue liste de décisions et pratiques qui constitueraient une fraude financière si FTX avait été une entité réglementée aux États-Unis (même sans aucune règle spécifique aux cryptomonnaies). Dans la mesure où ils ont permis le vol effectif des biens de citoyens américains, ces stratagèmes peuvent encore faire l'objet de poursuites devant les tribunaux américains. La liste des méfaits de Sam Bankman-Fried et FTX est longue.En parallèle, Sam Bankman-Fried a reconnu avoir donné de l'argent en secret aux républicains. Il était déjà répertorié comme le deuxième plus grand donateur des démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022 avec ses 40 millions de dollars. Il affirme avoir versé la même somme des deux côtés des pôles politiques.Sam Bankman-Fried et d'autres membres du cercle restreint de la bourse crypto FTX, qui s'est effondrée, auraient formé un groupe de discussion sur la plateforme chiffrée Signal sous le nom de « Wirefraud » (littéralement « fraude électronique »).L'Australian Financial Review a rapporté que le groupe de discussion Wirefraud avait été utilisé pour envoyer des informations chiffrées de bout en bout sur FTX et son fonds spéculatif, Alameda Research, dans la perspective de l'implosion de l'échange. Selon le quotidien, les membres du groupe secret comprenaient Bankman-Fried, ses partenaires FTX Zixiao "Gary" Wang et Nishad Singh, et la PDG d'Alameda Research Caroline Ellison.Peu de temps avant d'être arrêté aux Bahamas à la demande du gouvernement américain lundi, Bankman-Fried a nié l'histoire. « Si c'est vrai, alors je n'étais pas membre de ce cercle intime (je suis sûr que c'est juste faux, je n'ai jamais entendu parler d'un tel groupe) », a-t-il déclaré sur Twitter. Le crypto milliardaire, qui était pressenti comme étant le futur Warren Buffet selon le magazine fortune, aurait alors utilisé ce nom douteux [Wirefraud] pour nommer une discussion de groupe sur Signal avec le cofondateur de FTX Zixiao "Gary" Wang et l'ingénieur Nishad Singh, selon l'Australian Financial Review.Un autre membre de ce groupe de discussion était prétendument l'ex de Bankman-Fried, Caroline Ellison, qui était la directrice générale d'Alameda Research, le fonds privé de crypto dans lequel le chef de FTX est accusé d'avoir transféré des milliards de dollars en fonds de clients. Le rapport a été publié quelques heures avant que Bankman-Fried ne soit inculpé de charges fédérales à New York. Caroline Ellison et Zixiao "Gary" Wang ont plaidé coupables à des accusations fédérales et ont choisi de coopérer avec les procureurs. La nouvelle a été annoncée en fin décembre de l’année dernière par Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York. Williams n'a pas précisé à quel chef d'accusation les deux hommes ont plaidé coupable, mais a déclaré que les plaidoyers de culpabilité étaient liés à leurs rôles d'initiés chez FTX et sa société sœur Alameda Research. Wang était cofondateur de la bourse de cryptomonnaie FTX et possédait 10 % d'Alameda Research (Bankman-Fried possédait les 90 % restants). Ellison a été PDG de la société commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research.Caroline Ellison, ancienne directrice générale d'Alameda Research, a déclaré qu'elle s'était mise d'accord avec Bankman-Fried pour cacher aux investisseurs, aux prêteurs et aux clients de FTX que le fonds spéculatif pouvait emprunter des sommes illimitées à la bourse, selon une transcription de son audience de plaidoyer du 19 décembre qui a été rendue publique.« Nous avons préparé certains bilans trimestriels qui dissimulaient l'étendue des emprunts d'Alameda et les milliards de dollars de prêts qu'Alameda avait accordés aux dirigeants de FTX et aux parties liées », a déclaré Ellison au juge Ronnie Abrams du tribunal fédéral de Manhattan, selon la transcription.Sam Bankman-Fried a demandé à son cofondateur de FTX, Gary Wang, de créer une porte dérobée « secrète » pour permettre à sa société commerciale Alameda d'emprunter 65 milliards de dollars d'argent de clients à la bourse sans leur permission, a annoncé en debut de cette année le tribunal des faillites du Delaware. Wang a été invité à créer une « porte dérobée, un moyen secret permettant à Alameda d'emprunter aux clients de la bourse sans autorisation », a déclaré l'avocat de FTX, Andrew Dietderich. L'argent a été utilisé pour des achats de luxe comme des avions, des fêtes et des dons politiques, a-t-il déclaré au tribunal.« M. Wang a créé cette porte dérobée en insérant un numéro unique dans des millions de lignes de code pour l'échange, créant une ligne de crédit de FTX à Alameda, à laquelle les clients n'ont pas consenti », a-t-il ajouté. « Et nous connaissons la taille de cette ligne de crédit. C'était 65 milliards de dollars ».La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a fait des allégations similaires lorsqu'elle a porté des accusations contre Wang en décembre 2022. Mais la valeur de cette ligne de crédit n'a pas été discutée jusqu'à maintenant. La CFTC l'a alors qualifié de « pratiquement illimité ». Dietderich a déclaré au tribunal qu'avec la porte dérobée de 65 milliards de dollars, Alameda « a acheté des avions, des maisons, organisé des fêtes, fait des dons politiques ».Le mois dernier, les procureurs américains ont dévoilé un nouvel acte d'accusation à l'encontre de Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX a été accusé d'avoir versé 40 millions de dollars de pots-de-vin à un ou plusieurs fonctionnaires chinois pour qu'ils débloquent les comptes de son fonds spéculatif.Ce nouveau chef d'inculpation ajoute à la pression qui pèse sur l'ancien milliardaire de 31 ans, qui doit maintenant répondre de 13 chefs d'inculpation pour l'effondrement de FTX en novembre. Bankman-Fried devrait comparaître devant le juge de district Lewis Kaplan, au tribunal fédéral de Manhattan, pour répondre à ce nouvel acte d'accusation. Selon une personne au fait de l'affaire, il aurait l'intention de plaider non coupable.« Alameda n'est pas auditable. Je ne veux pas dire par là qu'un grand cabinet comptable hésiterait à l'auditer ; je veux dire par là que nous ne sommes en mesure que d'évaluer approximativement ses soldes, sans parler d'un historique complet des transactions. Il nous arrive de découvrir des actifs d'une valeur de 50 millions de dollars dont nous avions perdu la trace ; c'est la vie », précise Alameda dans le rapport.Parmi les autres éléments marquants du rapport figure l'affirmation selon laquelle la plupart des décisions importantes étaient étroitement contrôlées par Bankman-Fried et les cadres supérieurs Gary Wang, directeur technique, et Nishad Singh, directeur de l'ingénierie - qui comme dit précédemment, coopèrent aujourd'hui avec les autorités après avoir plaidé coupable aux accusations portées contre eux.Le contrôle exercé par Wang et Singh sur l'architecture de FTX était tel qu'un ancien cadre aurait déclaré : « Si Nishad Singh se faisait renverser par un bus, toute l'entreprise serait détruite. Il en va de même pour Gary Wang ».Le rapport affirme également que FTX n'avait « pas de personnel dédié » à la cybersécurité, laissant ces questions entre les mains de Singh et Wang, qui n'avaient ni l'expérience ni la formation nécessaire pour répondre aux besoins complexes de l'entreprise en matière de cybersécurité.Selon le rapport, la gestion des clés privées et des phrases d'amorçage - utilisées pour contrôler l'accès aux crypto-actifs - était désastreuse. Dans un exemple, les clés privées pour plus de 100 millions de dollars d'actifs Ethereum étaient stockées en texte clair sans chiffrement sur un serveur de FTX Group ; dans un autre, les clés basées sur une signature unique qui contrôlaient l'accès à des milliards de dollars d'actifs cryptographiques étaient stockées dans AWS Secrets chacun accessible par de nombreux employés ; et de nombreuses clés privées étaient stockées sans procédures de sauvegarde, ce qui signifie que les fonds seraient définitivement perdus si la clé associée l'était.John Ray III, qui a succédé à Bankman-Fried en tant que PDG de FTX après son effondrement, a déclaré dans un communiqué accompagnant le rapport : « Dans ce rapport, nous fournissons des détails sur nos conclusions selon lesquelles FTX Group n'a pas mis en œuvre les contrôles appropriés dans des domaines essentiels à la protection des actifs en espèces et en cryptomonnaie. FTX Group était étroitement contrôlé par un petit groupe d'individus qui prétendaient faussement gérer FTX Group de manière responsable, mais qui, en fait, n'ont montré que peu d'intérêt pour l'instauration d'une surveillance ou la mise en œuvre d'un cadre de contrôle approprié. »Source : FTX Trading Qu'en pensez-vous ?