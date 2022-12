Une gestion d'entreprise très controversée

Ce que risque Sam Bankman-Fried

Le patron disgracié de FTX, Sam Bankman-Fried, avait autrefois un groupe de discussion privé avec son entourage sous le nom de « Wirefraud », selon un rapport. Le crypto milliardaire, qui était pressenti comme étant le futur Warren Buffet selon le magazine fortune, aurait alors utilisé ce nom douteux [Wirefraud] pour nommer une discussion de groupe sur Signal avec le co-fondateur de FTX Zixiao "Gary" Wang et l'ingénieur Nishad Singh, selon l'Australian Financial Review.Un autre membre de ce groupe de discussion était prétendument l'ex de Bankman-Fried, Caroline Ellison, qui était la directrice générale d'Alameda Research, le fonds privé de crypto dans lequel le chef de FTX est accusé d'avoir transféré des milliards de dollars en fonds de clients.Le rapport a été publié quelques heures avant que Bankman-Fried ne soit inculpé de charges fédérales à New York.Dans son dernier tweet avant son arrestation lundi, Bankman-Fried a admis qu'il ne pouvait pas exclure l'existence d'une telle discussion de groupe, précisant juste qu'il n'était pas impliqué : « Si cela est vrai, alors je n'étais pas membre de ce cercle restreint », a-t-il écrit en réponse à l'article.L'avocat John J Ray III doit témoigner lors de l'audience du Congrès à la place de Bankman-Fried. Ray a pris la relève en tant que PDG de FTX afin de guider l'entreprise à travers la faillite ainsi que les multiples enquêtes criminelles et autres auxquelles elle est actuellement confrontée de la part des forces de l'ordre et des régulateurs aux États-Unis et à l'étranger.FTX a déposé son bilan le mois dernier après qu'un effondrement fulgurant de sa fortune l'ait laissé avec un écart de plusieurs milliards de dollars dans ses comptes. Dans son projet de déclaration au comité de la Chambre, Ray a déclaré qu'il était déjà connu que les actifs de FTX avaient été « mélangés avec des actifs de la plate-forme de trading d'Alameda » et que « Alameda a utilisé les fonds des clients pour s'engager dans des transactions sur marge, ce qui a exposé les fonds des clients à des pertes massives ».Il a ajouté que le travail de démêler les finances de FTX était compliqué car « nous partons de près de zéro en termes d'infrastructure d'entreprise et de tenue de registres que l'on s'attendrait à trouver dans une entreprise internationale de plusieurs milliards de dollars ».« Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles d'entreprise et une absence aussi complète d'informations financières fiables comme cela s'est produit ici », a noté le nouveau PDG de FTX. Une déclaration qui souligne le chaos et la mauvaise gestion au cœur de ce qui était autrefois un acteur majeur de l'industrie de la crypto avec des liens profonds à Washington, DC. La disparition de l'empire FTX de Bankman-Fried a plongé les marchés de la crypto dans une crise.Ray a déclaré qu'il avait trouvé chez FTX international, FTX US et la société de négoce Alameda Research de Bankman-Fried « l'intégrité des systèmes compromise », « une surveillance réglementaire défectueuse » et une « concentration du contrôle entre les mains d'un très petit groupe de personnes inexpérimentées et peu sophistiquées, potentiellement compromises ».Le dossier cinglant devant le tribunal fédéral des faillites du Delaware a brossé un tableau de la grave mauvaise gestion de Bankman-Fried chez FTX, une société qui a levé des milliards de dollars auprès d'investisseurs en capital-risque de premier plan tels que Sequoia, SoftBank et Temasek.FTX n'a ​​pas tenu de livres, de registres ou de contrôles de sécurité appropriés pour les actifs numériques qu'il détenait pour les clients ; s'est servi d'un logiciel pour « dissimuler l'utilisation abusive des fonds des clients » ; et a accordé un traitement spécial à Alameda, a déclaré Ray, ajoutant que « les débiteurs n'ont pas de service comptable et externalisent cette fonction ».Il a déclaré que la société ne disposait pas d'une « liste précise » de ses propres comptes bancaires, ni même d'un dossier complet des personnes qui travaillaient pour FTX. Il a ajouté que FTX utilisait « un compte de messagerie de groupe non sécurisé » pour gérer les clés de sécurité de ses actifs numériques.Les fonds du groupe avaient été utilisés « pour acheter des maisons et d'autres objets personnels » pour le personnel et les conseillers, et les paiements ont été approuvés grâce à l'utilisation « d'emojis personnalisés » dans un chat en ligne, selon Ray.Ray a déclaré que « l'un des échecs les plus répandus » concernant l'entreprise derrière la plateforme d'échange FTX était le manque de documents sur la prise de décision. Il a déclaré que Bankman-Fried utilisait souvent des plateformes de messagerie avec une fonction de suppression automatique « et encourageait les employés à faire de même ».Parmi les actifs énumérés dans le document figuraient 4,1 milliards de dollars de prêts à des parties liées accordés par Alameda, dont 3,3 milliards de dollars à Bankman-Fried à la fois personnellement et à une entité qu'il contrôlait. Bankman-Fried avait précédemment déclaré au Financial Times que FTX avait « accidentellement » donné 8 milliards de dollars de fonds clients FTX à Alameda.Ray a déclaré que parmi les principaux objectifs de la procédure de mise en faillite figurait une « enquête approfondie, transparente et délibérée sur les réclamations [juridiques potentielles] contre Bankman-Fried ».Au total, Bankman-Fried a été inculpé de huit infractions pénales, dont fraude électronique, complot de fraude électronique, fraude sur les valeurs mobilières, complot de fraude sur les valeurs mobilières et blanchiment d'argent. Il a également été accusé d'avoir fait des contributions illégales à une campagne électorale, une accusation notable puisqu'il a été l'un des plus grands donateurs politiques cette année. La plupart de ces dons auraient été adressés au parti Démocrate. Selon Nicholas Biase, porte-parole des procureurs américains, ces accusations pourraient le conduire en prison pendant des décennies, avec une peine maximale de 115 ans.« J'ai le sentiment qu'il va devoir purger une peine assez lourde », déclare Nick Akerman, ancien assistant du procureur des États-Unis. Selon la loi fédérale des États-Unis, une condamnation pour un seul chef d'accusation de fraude télégraphique est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison. Selon d'autres sources, il n'y aurait pas un acte d'accusation si les procureurs n'étaient pas absolument convaincus qu'ils vont obtenir une condamnation. En outre, les procureurs américains ont également accusé Bankman-Fried d'avoir joué un rôle central dans l'effondrement de FTX, qui a coûté plusieurs milliards de dollars aux investisseurs.L'acte d'accusation criminel s'ajoute aux accusations civiles annoncées plus tôt mardi par la Securities and Exchange Commission. La SEC allègue que Bankman-Fried a escroqué des investisseurs et utilisé illégalement leur argent pour acheter des biens immobiliers pour son compte et celui de sa famille. Les autorités américaines ont déclaré qu'elles essaieraient de récupérer tout gain financier réalisé par Bankman-Fried dans le cadre de la fraude présumée. Elles devraient demander son extradition vers les États-Unis, bien que la date de cette demande ne soit pas claire. Les Bahamas et les États-Unis ont mis en place un traité d'extradition.« Nous alléguons que Bankman-Fried a construit un château de cartes sur une fondation de tromperie tout en disant aux investisseurs que c'était l'un des bâtiments les plus sûrs de l'industrie des cryptomonnaies », a déclaré Gary Gensler, président de la SEC. La plainte de la SEC note également que Bankman-Fried avait levé plus de 1,8 milliard de dollars auprès d'investisseurs depuis mai 2019 en promouvant FTX comme une plateforme sûre et responsable pour le commerce d'actifs numériques. Au lieu de cela, la plainte dit que Bankman-Fried a détourné les fonds des clients vers Alameda Research sans les en informer.« Bankman-Fried a ensuite utilisé Alameda Research comme sa tirelire personnelle pour acheter des condominiums de luxe, soutenir des campagnes politiques et faire des investissements privés, entre autres utilisations. Rien de tout cela n'a été divulgué aux investisseurs en actions de FTX ou aux clients de la plateforme d'échange. Alameda Research n'a pas séparé les fonds des investisseurs de FTX et les investissements d'Alameda Research, utilisant cet argent pour financer sans discernement ses opérations de trading, ainsi que d'autres entreprises de Bankman-Fried », lit-on dans la plainte déposée par la SEC des États-Unis.Source : Australian Financial Review