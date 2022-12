Tout d'abord, qu'est-ce que FTX exactement ?

La connexion avec Alameda

Caroline Ellison risque d'être condamné à 110 ans de prison

En quelques semaines, les rapports et le processus de mise en faillite de FTX ont révélé une longue liste de décisions et pratiques qui constitueraient une fraude financière si FTX avait été une entité réglementée aux États-Unis (même sans aucune règle spécifique aux cryptomonnaies). Dans la mesure où ils ont permis le vol effectif des biens de citoyens américains, ces stratagèmes peuvent encore faire l'objet de poursuites devant les tribunaux américains. La liste des méfaits de Sam Bankman-Fried et FTX est longue.FTX est une bourse de cryptomonnaie basée aux Bahamas. L'entreprise a été fondée par Sam Bankman-Fried en 2019 et permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre, de détenir et d'échanger des cryptomonnaies (bien que ces fonctions ne soient pas disponibles pour le moment en raison de l'effondrement de l'entreprise).À son apogée, FTX a dépensé son argent dans un certain nombre d'accords de parrainage. Alors que le stade du Miami Heat est devenu la FTX Arena, la société a également conclu un accord avec l'équipe de Formule 1 Mercedes-Benz et a parrainé l'organisation professionnelle d'esports Team SoloMid (TSM), qui s'appelait TSM FTX pendant un certain temps. Toutes ces offres sont caduques maintenant, bien entendu.Les célébrités faisant la promotion de FTX comprenaient Tom Brady et sa femme, Gisele Bündchen, qui ont signé en tant que conseillers en initiatives environnementales et sociales, en plus d'autres stars comme l'athlète de la NBA Stephen Curry, la star du tennis Naomi Osaka et bien d'autres.FTX a même payé pour faire de la publicité durant le Super Bowl, publicité dans laquelle Larry David jouait le rôle d'un perdant qui a manqué des développements tels que la roue, l'électricité et, bien sûr, la cryptomonnaie (la publicité est disponible ci-dessous). Certains des sponsors célèbres de FTX ont été nommés dans un recours collectif contre la société.Au cœur de la fraude de Bankman-Fried se trouvent les liens profonds et (littéralement) intimes entre FTX, la bourse qui a attiré les spéculateurs, et Alameda Research, un fonds spéculatif que Bankman-Fried a cofondé. Alors qu'une bourse gagne finalement de l'argent grâce aux frais de transaction sur les actifs appartenant aux utilisateurs, un fonds spéculatif comme Alameda cherche à tirer profit de la négociation ou de l'investissement actif des fonds qu'il contrôle.Bankman-Fried lui-même a décrit FTX et Alameda comme étant des entités « entièrement séparées ». Pour renforcer cette impression, Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG d'Alameda en 2019. Mais il est apparu que les activités des deux entités restaient profondément liées. Non seulement les dirigeants d'Alameda et de FTX travaillaient souvent dans le même penthouse des Bahamas, mais la PDG de Bankman-Fried et d'Alameda, Caroline Ellison, étaient liées de manière romantique.Ces circonstances ont probablement permis le péché capital de Bankman-Fried. Quelques jours après les premiers signes de faiblesse de FTX, il est devenu clair que la bourse avait acheminé les actifs des clients vers Alameda pour les utiliser dans les activités de négociation, de prêt et d'investissement. Le 12 novembre, un rapport a été publié selon lequel jusqu'à 10 milliards de dollars de fonds d'utilisateurs avaient été envoyés de FTX à Alameda. À l'époque, on pensait que seulement 2 milliards de dollars de ces fonds avaient disparu après avoir été envoyés à Alameda; les pertes semblent avoir été beaucoup plus élevées.On ne sait toujours pas exactement pourquoi ces fonds ont été envoyés à Alameda, ou quand Bankman-Fried a franchi pour la première fois le Rubicon, trahissant ainsi la confiance de ses déposants. Une analyse a révélé que l'essentiel des mouvements de FTX vers Alameda ont eu lieu fin 2021, et les dépôts de bilan ont révélé que FTX et Alameda ont perdu 3,7 milliards de dollars en 2021.C'est peut-être la partie la plus déroutante de l'histoire de Bankman-Fried : ses entreprises ont perdu d'énormes sommes d'argent avant même le début du marché baissier de la crypto en 2022. Ils ont peut-être volé des fonds bien avant les explosions de Terra et Three Arrows Capital qui ont mortellement blessé tant d'autres acteurs de la crypto par un effet de levier.Alameda Research s'est fortement appuyé sur le jeton FTT natif de FTX et constituait la majorité de ses actifs dans le bilan d'Alameda.Cela a soulevé des inquiétudes quant à la nature imbriquée des deux entreprises et à leur potentiel de manipulation (et de gonflement artificiel) de la valeur de la FTT, posant des problèmes encore plus importants pour Bankman-Fried.Les jetons FTT ont été utilisés comme garantie pour des prêts, y compris des prêts de fonds clients de FTX à Alameda. C'est là que les liens étroits entre FTX et Alameda sont devenus vraiment toxiques : s'il s'agissait d'entreprises véritablement indépendantes, le jeton FTT aurait pu être beaucoup plus difficile ou coûteux à utiliser comme garantie, réduisant ainsi le risque pour les fonds des clients.Cette utilisation d'un actif interne comme garantie pour des prêts entre entités clandestinement liées peut être mieux comparée à la fraude comptable commise par les dirigeants d'Enron dans les années 1990. Ces cadres ont purgé jusqu'à 12 ans de prison pour leurs crimes.Ellison a plaidé coupable à sept chefs d'accusation, selon le Washington Post. Elle risque jusqu'à 110 ans de prison, explique le quotidien. Wang a plaidé coupable à quatre chefs d'accusation et risque jusqu'à 50 ans de prison.À son apogée, FTX a effectué 20 milliards de dollars par jour en transactions, selon la CFTC. Bankman-Fried et un groupe restreint d'initiés, dont Ellison et Wang, seraient les seules personnes qui savaient que FTX se livrait à une fraude. Les poursuites contre Bankman-Fried sont à la fois pénales et civiles et ont été intentées par la SDNY, la CFTC et la SEC. Apparemment, les fonds des clients FTX ont été utilisés pour des prêts aux cadres, des transactions risquées par Alameda Research, des dons politiques et des dépenses somptueuses pour tout, des maisons en bord de mer aux vols en jet privé.La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont déjà déposé des poursuites civiles mises à jour, y compris des détails sur les rôles de Wang et Ellison. « Wang, avec la connaissance et le consentement d'Ellison, a exempté Alameda des mesures d'atténuation des risques » utilisées par FTX, fournissant à Alameda Research une « ligne de crédit pratiquement illimitée », selon la plainte mise à jour de la SEC.La plainte de la SEC décrit comment « Bankman-Fried et Wang ont ainsi donné carte blanche à Alameda et Ellison pour utiliser les actifs des clients FTX pour les opérations commerciales d'Alameda et à toutes autres fins jugées appropriées par Bankman-Fried et Ellison ».Ellison, agissant sur les ordres de Bankman-Fried, a emprunté des milliards de dollars à des prêteurs, selon la plainte de la SEC. Ces prêts étaient garantis « en grande partie » par le jeton FTT, qui a été émis par FTX et donné gratuitement à Alameda, a écrit la SEC. Le travail d'Ellison consistait à acheter des jetons FTT sur diverses plates-formes afin d'augmenter le prix, rendant ainsi la FTT qui constituait une garantie contre les prêts d'Alameda plus précieuse. Cela, à son tour, a permis à Alameda d'emprunter encore plus.« Dans le cadre de leur tromperie, nous alléguons que Caroline Ellison et Sam Bankman-Fried ont comploté pour manipuler le prix de la FTT, un jeton de sécurité cryptographique d'échange qui faisait partie intégrante de FTX, pour soutenir la valeur de leur château de cartes », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué.La fraude a été révélée après qu'un article à succès a rapporté que le bilan d'Alameda Research se composait principalement du jeton FTT, ce qui a déclenché une série d'événements qui se sont soldés par la faillite de FTX. Pendant ce temps, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré qu'il vendrait ses avoirs FTT ; Ellison a tweeté qu'Alameda achèterait à 22 $ le jeton.Dans une tentative d'éviter un effondrement du prix du jeton FTT, Ellison et Bankman-Fried ont commencé à liquider les investissements d'Alameda Research, afin de disposer de cash pour les rachats, selon la plainte de la CFTC. Malheureusement pour FTX, ce n'était pas assez. Alors que les clients paniqués de FTX commençaient à retirer leur argent de la bourse, Ellison et Bankman-Fried ont ordonné aux chercheurs d'Alameda de « faire tout leur possible pour obtenir rapidement des milliards de dollars de capital à envoyer à FTX », selon la plainte de la CFTC.Mais cela n'a pas suffit. Lors d'une réunion le 9 novembre, Ellison a dit au personnel la vérité sur le détournement par Alameda des fonds des clients FTX, selon la CFTC. En réponse à une question du personnel, « Ellison a également reconnu que son tweet du 6 novembre au PDG de Binance proposant d'acheter ses avoirs FTT à 22 $ par jeton » était une sorte de chose trompeuse à tweeter « et a exprimé des remords », selon la plainte de la CFTC. La plupart du personnel a démissionné après cela.En mai, lorsque le prix de la crypto a commencé à chuter, les prêteurs ont voulu récupérer leur argent. Pour les satisfaire, Bankman-Fried a ordonné que les dépôts des clients soient envoyés aux prêteurs. Ellison a utilisé cet argent pour payer les dettes d'Alameda.« Même en novembre 2022, face à des milliards de dollars de demandes de retrait de clients que FTX ne pouvait pas satisfaire, Bankman-Fried et Ellison, à la connaissance de Wang, ont trompé les investisseurs parce qu'ils avaient besoin de leur argent pour combler un trou de plusieurs milliards de dollars », a déclaré le SEC a écrit dans sa poursuite.Mais les fonds des clients avaient également été détournés depuis le début, a écrit la SEC dans son procès. Cela a été repris par la poursuite CFTC.Alameda a mis la main sur les fonds des clients FTX de deux manières : d'abord, par la « ligne de crédit », mais également en incitant les clients à déposer de la monnaie fiduciaire sur des comptes contrôlés par Alameda. « En conséquence, il n'y avait pas de distinction significative entre les fonds des clients FTX et les fonds propres d'Alameda », indique le procès de la SEC. « Bankman-Fried et Wang ont donc donné carte blanche à Alameda et Ellison pour utiliser les actifs des clients FTX pour les opérations commerciales d'Alameda et à toutes autres fins jugées appropriées par Bankman-Fried et Ellison ».Ces utilisations n'étaient pas autorisées par les clients, comme le précise la poursuite CFTC (cela fait écho aux allégations de la poursuite de la SEC sur la façon dont les fonds des clients ont été mal utilisés par Alameda). En effet, les conditions de service de FTX interdisent explicitement ce genre de chose, selon la poursuite de la CFTC. Cela signifie donc que les dirigeants étaient conscients qu'il était important de protéger les actifs des clients et de les séparer des autres fonds - important pour établir l'intention, ce qui est crucial pour prouver les accusations de fraude.L'argent des clients est devenue la « tirelire personnelle d'Alameda Bankman-Fried pour acheter des condominiums de luxe, soutenir des campagnes politiques et faire des investissements privés, entre autres utilisations ».Plus tôt mercredi, les Bahamas ont extradé Sam Bankman-Fried et l'ont renvoyé aux États-Unis. Williams a confirmé que Bankman-Fried était désormais détenu par le FBI et a déclaré qu'il serait transporté directement à New York pour comparaître devant un juge « dès que possible ».Source : SEC ( communiqué plainte ), plainte CFTC