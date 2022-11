477 millions de dollars ont disparu après la déclaration de faillite. Une enquête criminelle est envisagée

Au moins un milliard de dollars de fonds clients ont disparu de la plateforme

FTX a déposé une demande de mise en faillite aux États-Unis après avoir été incapable de faire face à un torrent de retraits, marquant un effondrement stupéfiant pour l'empire crypto de Sam Bankman-Fried qui était évalué à 32 milliards de dollars il y a quelques mois à peine. Le dépôt devant un tribunal fédéral du Delaware vendredi comprend l'entité américaine de FTX, le groupe commercial exclusif de Bankman-Fried, Alameda Research, et environ 130 sociétés affiliées.L'effondrement de FTX survient après un tourbillon d'une dizaine de jours au cours desquels Bankman-Fried cherchait désespérément des milliards de dollars pour sauver son entreprise après que les clients se soient précipités pour retirer leurs actifs de l'entreprise suite à des inquiétudes concernant sa santé financière et les liens entre la bourse et Alameda, également fondée par Bankman-Fried.Bankman-Fried a également démissionné de son poste de directeur général. Il a indiqué qu'il souhaitait nommer Stephen Neal au poste de nouveau président du conseil d'administration de la société. Cependant, un porte-parole a déclaré plus tard que Neal avait décidé de ne pas servir : « Bien qu'honoré par la demande, il s'avère que, malheureusement, il n'est pas en mesure d'occuper ce poste pour des raisons n'ayant rien à voir avec FTX., Inc., ou son ancien PDG ». Aussi, il sera remplacé plutôt par John J Ray III, un spécialiste de la restructuration qui a supervisé les affaires de faillite d'Enron et de Nortel Networks.Sans surprise, les prix des crypto-monnaies ont de nouveau chuté, en particulier les jetons associés à l'empire FTX effondré de Sam Bankman-Fried. Il y avait de plus en plus de signes que les clients de la plateforme d'échange d'actifs numériques en faillite ont peu de chances de récupérer une grande partie de leurs dépôts.FTX Trading International ne détenait que 900 millions de dollars d'actifs liquides jeudi, la veille de son dépôt de bilan en vertu du chapitre 11, contre 9 milliards de dollars de passif, selon des sources proches du dossier. Les données faisaient référence à un montant négatif de 8 milliards de dollars d'un compte en monnaie fiduciaire « caché, mal étiqueté en interne » et notaient 5 milliards de dollars de retraits par les utilisateurs la semaine dernière.Seulement 24 heures après avoir déposé le bilan du chapitre 11 aux États-Unis, les portefeuilles de FTX ont été vidés de plus de 663 millions de dollars en divers jetons sur Ethereum, Binance Smart Chain et Avalanche. Sur ce montant, 477 millions de dollars auraient été volés, tandis que le reste aurait été transféré dans un stockage sécurisé par les administrateurs de FTX eux-mêmes.Le « piratage » a été annoncé par un administrateur du canal Telegram de FTX :Cela a été suivi d'un tweet énigmatique de l'avocat général américain de FTX, Ryne Miller, qui semblait suggérer que les mouvements étaient suspects : « Nous enquêtons sur les anomalies avec les mouvements de portefeuille liés à la consolidation des soldes ftx sur les échanges - faits peu clairs car les autres mouvements ne sont pas clairs. Nous partagerons plus d'informations dès que nous les aurons. @FTX_Official »Concernant les mouvements effectués par le(s) hacker(s), la société d'analyse blockchain Elliptic indique que les stablecoins et autres jetons sont rapidement convertis en éther et en dai sur les échanges décentralisés : 278 millions de dollars sur Ethereum, 106 millions de dollars sur Solana, 89 millions de dollars sur BSC et 4 millions de dollars sur Avalanche. Plus de 220 millions de dollars de jetons ont été échangés contre des ETH ou des DAI via des échanges décentralisés - une tactique courante utilisée par les voleurs cherchant à éviter la saisie des actifs volés.« La façon dont ces actifs ont été déplacés est très suspecte », a déclaré Tom Robinson, scientifique en chef d'Elliptic. « Des modèles de transactions très similaires ont été observés avec des vols à grande échelle dans le passé - où les actifs volés sont rapidement échangés sur des bourses décentralisées, afin d'éviter la saisie ».Séparément, 186 millions de dollars sur plus d'une centaine de jetons différents semblent avoir été déplacés par FTX vers 0x97f991971a37D4Ca58064e6a98FC563F03A71E5c, où ils demeurent. La théorie selon laquelle il s'agissait de transferts destinés à protéger ce qui restait dans les portefeuilles de FTX est confirmée par un autre tweet de l'avocat général de la bourse, Ryne Miller : « Suite aux dépôts de bilan sous la protection du chapitre 11 - FTX US et FTX [dot] com ont pris des mesures de précaution pour déplacer tous les actifs numériques vers un stockage à froid. Le processus a été accéléré ce soir - pour atténuer les dommages lors de l'observation de transactions non autorisées ».Les utilisateurs de Twitter ont également identifié que les fonds provenant des comptes FTX Tron ont été financés par une transaction 499 TRX de Kraken pour payer les frais de transaction : « Je regardais maintenant les comptes FTX Tron et il y avait une drôle de chose sur la façon dont les pirates présumés (ou l'équipe interne) déplaçaient les fonds »Le chef de la sécurité de Kraken, Nick Percoco, a ensuite été à l'origine d'un déferlement de message suite à un court tweet laissant entendre qu'ils connaissaient l'identité de l'individu qui a fait cette transaction, ce qui, à en juger par leur réponse, Ryne Miller ne l'a pas fait, suggérant que cela faisait en fait partie de l'exploit.Les chiffres de la société d'analyse basée à Singapour Nansen montrent plus de 2 milliards de dollars de sorties nettes de la bourse mondiale FTX et de sa branche américaine au cours des sept jours précédents l'annonce de la faillite, dont 659 millions de dollars au cours des 24 heures précédentes.Une équipe de la Financial Crimes Investigation Branch travaille avec la Bahamas Securities Commission pour enquêter sur toute inconduite criminelle survenue lors de l'effondrement de FTX. La police des Bahamas travaille avec la Bahamas Securities Commission dans cette optique. Bankman-Fried a été interrogé samedi par la police et les régulateurs des Bahamas.Au moins un milliard de dollars de fonds clients ont disparu de la plateforme d'échange crypto FTX, selon deux personnes proches du dossier. Le fondateur de la bourse, Sam Bankman-Fried, aurait secrètement transféré 10 milliards de dollars de fonds clients de FTX à la société commerciale de Bankman-Fried, Alameda Research, ont déclaré ces personnes. Une grande partie de ce total a depuis disparu, ont-ils déclaré. Une source a estimé le montant manquant à environ 1,7 milliard de dollars. L'autre a déclaré que l'écart se situait entre 1 et 2 milliards de dollars.Bien que l'on sache que FTX a transféré les fonds des clients vers Alameda, les fonds manquants sont signalés ici pour la première fois.Le trou financier a été révélé dans des dossiers que Bankman-Fried a partagés avec d'autres cadres supérieurs dimanche surpassé, selon les deux sources. Les dossiers ont fourni un compte rendu à jour de la situation à l'époque, ont-ils déclaré. Les deux sources ont occupé des postes de direction chez FTX jusqu'au début du mois et ont déclaré avoir été informées des finances de l'entreprise par des cadres supérieurs.Dans des messages texte envoyés aux médias, Bankman-Fried a déclaré qu'il « n'était pas d'accord avec la caractérisation » du transfert de 10 milliards de dollars.« Nous n'avons pas effectué de transferts secrètement », a-t-il déclaré. « Nous avions un étiquetage interne déroutant et nous l'avons mal lu », a-t-il ajouté, sans donner plus de détails.Interrogé sur les fonds manquants, Bankman-Fried a répondu : « ??? »FTX et Alameda n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.Sources : Financial Times, Ryne Miller Quelle lecture faites-vous de la situation ?Escroquerie ou pas selon vous ? Pourquoi ?Croyez-vous en la version officielle du piratage ou pensez-vous, comme certains observateurs, qu'il y a des chances que cela vienne de l'intérieur, notamment à cause du timing ?