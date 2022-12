Tout d'abord, qu'est-ce que FTX exactement ?

La connexion Alameda

Mais Binance n'était-il pas censé acheter FTX ?

Listes FTX de premier plan d'Alameda

Immenses prêts personnels aux cadres et gonflement artificiel des actifs

Achat secret d'une banque américaine

Comment Bankman-Fried a-t-il répondu ?

Qu'en est-il des fonds manquants ?

Quel effet la chute de FTX a-t-elle eu sur le marché de la cryptomonnaie ?



Sam Bankman-Fried assure avoir fait des dons secrets aux républicains

L'effondrement soudain et catastrophique de la bourse FTX a eu des répercussions dans l'ensemble de l'industrie de la crypto-monnaie. Ce qui était autrefois le troisième plus grande bourse de crypto-monnaie est maintenant dans une spirale de la mort qui a envoyé des milliards de dollars dans les limbes. Mais comment l'entreprise en est-elle arrivée là ?FTX est une bourse de crypto-monnaie basé aux Bahamas. L'entreprise a été fondé par Sam Bankman-Fried en 2019 et permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre, de détenir et d'échanger des crypto-monnaies (bien que ces fonctions ne soient pas disponibles pour le moment en raison de l'effondrement de l'entreprise).À son apogée, FTX a dépensé son argent dans un certain nombre d'accords de parrainage. Alors que le stade du Miami Heat est devenu la FTX Arena, la société a également conclu un accord avec l'équipe de Formule 1 Mercedes-Benz et a parrainé l'organisation professionnelle d'esports Team SoloMid (TSM), qui s'appelait TSM FTX pendant un certain temps. Toutes ces offres sont caduques maintenant, bien entendu.Les célébrités faisant la promotion de FTX comprenaient Tom Brady et sa femme, Gisele Bündchen, qui ont signé en tant que conseiller en initiatives environnementales et sociales, en plus d'autres stars comme l'athlète de la NBA Stephen Curry, la star du tennis Naomi Osaka et bien d'autres.FTX a même payé pour faire de la publicité durant le Super Bowl, publicité dans laquelle Larry David jouait le rôle d'un perdant qui a manqué des développements tels que la roue, l'électricité et, bien sûr, la cryptomonnaie (la publicité est disponible ci-dessous). Certains des sponsors célèbres de FTX ont été nommés dans un recours collectif contre la société.Bankman-Fried a été PDG de l'entreprise depuis sa création jusqu'à ce que FTX dépose son bilan. Après la démission de Bankman-Fried, John J. Ray III a pris la relève pour aider à diriger l'entreprise à travers un processus de restructuration massif.Au cœur de la fraude de Bankman-Fried se trouvent les liens profonds et (littéralement) intimes entre FTX, la bourse qui a attiré les spéculateurs, et Alameda Research, un fonds spéculatif que Bankman-Fried a cofondé. Alors qu'une bourse gagne finalement de l'argent grâce aux frais de transaction sur les actifs appartenant aux utilisateurs, un fonds spéculatif comme Alameda cherche à tirer profit de la négociation ou de l'investissement actif des fonds qu'il contrôle.Bankman-Fried lui-même a décrit FTX et Alameda comme étant des entités « entièrement séparées ». Pour renforcer cette impression, Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG d'Alameda en 2019. Mais il est apparu que les activités des deux entités restaient profondément liées. Non seulement les dirigeants d'Alameda et de FTX travaillaient souvent dans le même penthouse des Bahamas, mais la PDG de Bankman-Fried et d'Alameda, Caroline Ellison, étaient liées de manière romantique.Ces circonstances ont probablement permis le péché capital de Bankman-Fried. Quelques jours après les premiers signes de faiblesse de FTX, il est devenu clair que la bourse avait acheminé les actifs des clients vers Alameda pour les utiliser dans les activités de négociation, de prêt et d'investissement. Le 12 novembre, un rapport a été publié selon lequel jusqu'à 10 milliards de dollars de fonds d'utilisateurs avaient été envoyés de FTX à Alameda. À l'époque, on pensait que seulement 2 milliards de dollars de ces fonds avaient disparu après avoir été envoyés à Alameda; les pertes semblent avoir été beaucoup plus élevées.On ne sait toujours pas exactement pourquoi ces fonds ont été envoyés à Alameda, ou quand Bankman-Fried a franchi pour la première fois le Rubicon, trahissant ainsi la confiance de ses déposants. Une analyse a révélé que l'essentiel des mouvements de FTX vers Alameda ont eu lieu fin 2021, et les dépôts de bilan ont révélé que FTX et Alameda ont perdu 3,7 milliards de dollars en 2021.C'est peut-être la partie la plus déroutante de l'histoire de Bankman-Fried : ses entreprises ont perdu d'énormes sommes d'argent avant même le début du marché baissier de la crypto en 2022. Ils ont peut-être volé des fonds bien avant les explosions de Terra et Three Arrows Capital qui ont mortellement blessé tant d'autres acteurs de la crypto par un effet de levier.Alameda Research s'est fortement appuyé sur le jeton FTT natif de FTX et constituait la majorité de ses actifs dans le bilan d'Alameda.Cela a soulevé des inquiétudes quant à la nature imbriquée des deux entreprises et à leur potentiel de manipulation (et de gonflement artificiel) de la valeur de la FTT, posant des problèmes encore plus importants pour Bankman-Fried.Les jetons FTT ont été utilisés comme garantie pour des prêts, y compris des prêts de fonds clients de FTX à Alameda. C'est là que les liens étroits entre FTX et Alameda sont devenus vraiment toxiques : s'il s'agissait d'entreprises véritablement indépendantes, le jeton FTT aurait pu être beaucoup plus difficile ou coûteux à utiliser comme garantie, réduisant ainsi le risque pour les fonds des clients.Cette utilisation d'un actif interne comme garantie pour des prêts entre entités clandestinement liées peut être mieux comparée à la fraude comptable commise par les dirigeants d'Enron dans les années 1990. Ces cadres ont purgé jusqu'à 12 ans de prison pour leurs crimes.Quoiqu'il en soit, après que cela a été révélé, Changpeng "CZ" Zhao, le PDG de la bourse crypto Binance, a annoncé son intention de vendre les avoirs FTT de Binance, obligeant les investisseurs paniqués à retirer leurs fonds de FTX.Le résultat a été une ruée des utilisateurs vers la plateforme qui a fait traiter par FTX plus de retraits de clients qu'elle ne pouvait réellement se permettre. FTT a depuis plongé en valeur. Il a atteint un sommet d'environ 50 $ en mars avant de chuter à un peu plus de 1 $ au moment de la rédaction.Eh bien, peut-être. Le 8 novembre, Binance a signé une lettre d'intention pour acheter FTX, mais a inclus une clause indiquant que l'accord n'était pas contraignant, puis s'est retiré de l'accord un jour plus tard, déclarant que les problèmes de FTX étaient hors de son « contrôle ou de sa capacité à aider ».L'annonce de Binance citait « des reportages concernant des fonds de clients mal gérés et des enquêtes présumées d'agences américaines ». En effet, à peu près au même moment, un rapport du Wall Street Journal indiquait que FTX avait utilisé environ 10 milliards de dollars d'actifs de clients pour financer des paris risqués chez Alameda Research, et Bloomberg a publié un rapport selon lequel les régulateurs américains cherchaient à savoir si FTX avait vraiment mal géré les fonds des utilisateurs.Selon la société de crypto-analyse Argus, il existe de solides preuves circonstancielles qu'Alameda Research avait un accès privilégié à des informations sur les projets de FTX de répertorier des jetons particuliers. Étant donné qu'une cotation en bourse a généralement un impact positif sur le prix d'un jeton, Alameda a pu acheter de grandes quantités de ces jetons avant la cotation, puis les vendre après la cotation.Si ces affirmations s'avèrent avérées, elles seraient peut-être les preuves criminelles les plus évidents rapportées entre Alameda et FTX. Des poursuites pourraient être engagées en vertu des lois sur le délit d'initié, même si les jetons concernés ne sont pas formellement classés comme des titres.Dans une situation similaire plus tôt cette année, un employé d'OpenSea a été accusé de fraude électronique pour avoir prétendument acheté des actifs sur la base d'informations d'inscription précoces… ou de délit d'initié. Pour le crime de JPEG de singe simplement en tête, cet employé risque jusqu'à 20 ans de prison.Les dirigeants de FTX auraient reçu un total de 4,1 milliards de dollars de prêts d'Alameda Research, y compris des prêts personnels massifs qui n'étaient probablement pas garantis. Comme l'a révélé la procédure de mise en faillite, Bankman-Fried a reçu un montant incroyable de 1 milliard de dollars en prêts personnels, ainsi qu'un prêt de 2,3 milliards de dollars à une entité appelée Paper Bird dans laquelle il contrôlait 75 % des parts. Le directeur de l'ingénierie Nishad Singh a reçu un prêt de 543 millions de dollars, tandis que le co-PDG de FTX Digital Markets, Ryan Salame, a reçu un prêt personnel de 55 millions de dollars.La situation FTX, à ce stade, présente des signes flagrants d'intentions criminelles. On ne sait toujours pas comment la majeure partie de ces prêts personnels a été utilisée, mais la récupération des dépenses sera probablement une tâche majeure pour les liquidateurs.Les prêts à Paper Bird étaient sans doute encore plus inquiétants car ils semblent avoir alimenté davantage de fraudes structurelles en créant un autre tiers lié pour mélanger les actifs entre eux. Forbes a émis l'hypothèse selon laquelle certains des fonds de Paper Bird auraient pu acheter une partie de la participation de Binance dans FTX, et Paper Bird a également engagé des centaines de millions de dollars dans divers investissements extérieurs.Cela comprenait bon nombre des mêmes fonds de capital-risque qui soutenaient FTX. Il faudra du temps pour déterminer si cet inceste financier constituait une fraude criminelle. Mais cela correspond certainement au modèle plus large selon lequel Bankman-Fried a utilisé des flux secrets, un effet de levier et de l'argent fictif pour soutenir de manière trompeuse la valeur de divers actifs.Les examinateurs ont découvert qu'Alameda Research avait investi 11,5 millions de dollars dans la minuscule banque communautaire Farmington State Bank, soit plus du double de la valeur nette antérieure de la banque. Cela peut être illégal : en tant qu'entité non américaine et société d'investissement, Alameda aurait dû surmonter un certain nombre d'obstacles réglementaires avant de pouvoir acquérir une participation majoritaire dans une banque américaine.Le contrôle d'une banque américaine aurait pu permettre à Alameda et FTX de se livrer à un certain nombre d'autres manigances. Comparez cela, par exemple, aux tentatives d'achat de banques américaines par la Bank for Credit and Commerce International, fondée au Pakistan, que les régulateurs américains ont bloqué à plusieurs reprises. La BCCI s'est avérée être une entité encore plus néfaste que FTX et voulait acheter des banques américaines pour renforcer son empire mondial du blanchiment d'argent criminel, d'après des enquêtes.Après avoir dit à la Twitterverse qu'il avait « merdé », Bankman-Fried a publié une série de tweets à une seule lettre (littéralement) épelant les mots(« ce qui s'est passé »), menant à un long fil Twitter. « Il y a quelques semaines, FTX traitait ~ 10 milliards de dollars / jour de volume et des milliards de transferts », écrit Bankman-Fried dans un tweet. « Mais il y avait trop d'effet de levier, plus que je ne le pensais. Une ruée vers la banque et le krach boursier ont épuisé les liquidités ».Dans une lettre au personnel obtenue par Bloomberg, Bankman-Fried a présenté ses excuses aux employés et a expliqué que la garantie de FTX (les actifs qu'un débiteur saisira si l'emprunteur ne peut pas rembourser son prêt) est passée de 60 milliards de dollars à seulement 9 milliards de dollars. Bien que Bankman-Fried n'ait pas précisé quels actifs de FTX constituent cette garantie, un rapport indique qu'Alameda a utilisé 2,16 milliards de dollars du jeton FTT de FTX comme garantie lors de la souscription de prêts.N'oublions pas cette vague de transactions « non autorisées » qui a délesté FTX 477 millions de dollars supplémentaires (que le voleur continue de blanchir). Nous ne savons toujours pas qui est derrière le vol, mais certains sceptiques pensent qu'il s'agissait d'un employé à l'intérieur de FTX.Les investisseurs en crypto sont inquiets. L'effondrement d'une bourse aussi importante que FTX signifie que cela peut également arriver à d'autres, comme Crypto.com ou Binance.Cette incertitude globale a conduit la branche prêteuse de la principale société de courtage en crypto Genesis à suspendre certaines de ses activités, car elle ne pouvait pas se permettre de traiter le nombre anormal de retraits qu'elle a reçus après l'effondrement de FTX. Selon Bloomberg, les créanciers de la société explorent actuellement leurs options pour empêcher la société de déposer son bilan.Mais Genesis n'est pas la seule entreprise à lutter à la suite de la chute de FTX. BlockFi, une société qui permet aux utilisateurs d'acheter, de vendre et d'échanger des cryptos, a suspendu les retraits avant de déposer le bilan du chapitre 11 le 28 novembre. Dans le dossier de mise en faillite de la société, elle répertorie FTX comme son deuxième créancier avec 275 millions de dollars.Afin de rassurer les investisseurs, certaines bourses se sont engagées à publier des preuves de réserves pour montrer aux utilisateurs qu'elles n'utilisent pas leur argent pour financer des paris risqués. Mais comme le note certains observateurs, ces données ne prouvent pas grand-chose, car elles ne révèlent que le montant d'argent que ces entreprises ont dans leurs réserves - et non le montant qu'elles doivent à d'autres entreprises.Quoiqu'il en soit, un expert estime que : « L'ampleur et la complexité de la fraude et du vol de Bankman-Fried semblent rivaliser avec celles de l'intrigant Ponzi de Bernie Madoff et du malaisien Jho Low. Que ce soit consciemment ou par ineptie malveillante, la fraude fait également écho à des scandales d'entreprise beaucoup plus importants tels que Worldcom et, en particulier, Enron. Les responsables de tous ces scandales ont été soit condamnés à la prison, soit en fuite par la loi. Sam Bankman-Fried mérite clairement de partager leur sort ».Le fondateur de FTX, a déclaré qu'il avait fait un don égal aux politiciens démocrates et républicains avant que sa plateforme de crypto-monnaie ne dépose son bilan. « J'ai fait un don aux deux parties. J'ai donné à peu près le même montant aux deux parties », a déclaré Bankman-Fried, selon un appel téléphonique du 16 novembre publié sur YouTube par le commentateur crypto Tiffany Fong mardi.L'affirmation de Bankman-Fried est plutôt surprenante de la part d'un homme qui s'est positionné comme un milliardaire éthique, qui était publiquement reconnu comme le deuxième plus grand donateur des démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022, mais qui donnait tout autant aux républicains à huis clos.Il a déclaré qu'il avait pu faire ses dons de manière anonyme grâce à Citizens United, une affaire de la Cour suprême des États-Unis de 2010 qui déclarait que les dons politiques illimités étaient une forme de discours et devaient être protégés par le premier amendement. L'affaire a permis à des millions de dollars de soi-disant « argent noir » d'entrer dans le système politique sans révéler qui effectue les paiements.« [Mes dons républicains n'étaient] pas généralement connus, car bien que Citizens United soit littéralement l'affaire la plus médiatisée de la Cour suprême de la décennie et la chose dont tout le monde parle quand ils parlent de financement de campagne, pour une raison quelconque, dans la pratique, personne ne peut éventuellement comprendre la raison pour laquelle quelqu'un, dans la pratique, a réellement donné au noir », a expliqué Bankman-Fried lors de l'appel téléphonique.Bankman-Fried ne s'est pas caché lorsqu'il était question de dire qu'il a donné de l'argent aux démocrates, apparaissant même sur les rapports Meet the Press de NBC pour discuter de ses dons avec l'hôte Chuck Todd avant les mi-mandats de 2022. Mais les dons de Bankman-Fried aux républicains ont été faits en secret, selon l'ancien cryptomilliardaire, car la plupart des journalistes sont « super libéraux ».« Tous mes dons républicains étaient fait au noir. Et ce n'était pas pour des raisons réglementaires, c'est parce que les journalistes paniquent si vous faites un don à un républicain parce qu'ils sont tous super libéraux. Et je ne voulais pas avoir ce combat, alors j'ai juste donné au noir à tous les républicains », a déclaré Bankman-Fried lors de l'appel, affirmant qu'il était le « deuxième ou troisième plus grand » donateur aux républicains en 2022.Des personnalités des médias de droite ont passé les deux dernières semaines à soulever des questions sur le don de Bankman-Fried d'environ 40 millions de dollars aux démocrates, demandant même s'ils avaient faussé le résultat des mi-mandats de 2022.« Qu'en est-il de l'argent que Sam Bankman-Fried a donné au Parti démocrate ? Les démocrates devront-ils le rendre aux personnes qui ont été escroquées ? » Tucker Carlson a demandé lors de son émission du 16 novembre, disant à tort que Bankman-Fried avait fait don de 40 milliards de dollars, au lieu de 40 millions de dollars.Que pensez-vous des arguments avancés par les experts qui tendent à démontrer la malveillance de Sam Bankman-Fried dans la gestion de FTX mais aussi de sa société sœur Alameda ?Partagez-vous leurs points de vue ? Dans quelle mesure ?Êtes-vous d'accord avec le fait de poursuivre les individus qui ont participé à la promotion de ce produit comme les influenceurs ? Pourquoi ?