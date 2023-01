Les poursuites contre le réseau social se multiplient depuis la prise de pouvoir d'Elon Musk

Jeudi dernier, Charles River Associates a intenté une action en justice contre Twitter devant un tribunal de l'État du Massachusetts. Les documents judiciaire revelent que dans le cadre du litige Musk, l'équipe juridique de Twitter a demandé à CRA de fournir des services de consultation d'experts à Twitter. Les entreprises ont conclu un accord en août 2022, et CRA a commencé un travail préliminaire sur les documents, selon les documents judiciaires. Le procès de Twitter contre Musk s'est arrêté après qu'il a procédé à l'acquisition, mais CRA cherche maintenant à récupérer l'argent qu'elle dit lui être encore dû.Charles River Associates affirme avoir été embauché par Twitter peu de temps après que Twitter ait intenté un procès à Musk pour son refus de conclure leur accord de fusion de 44 milliards de dollars. Musk a finalement conclu l'achat fin octobre après qu'il soit devenu évident qu'il allait probablement perdre au tribunal. Du 15 août au 27 octobre 2022, « CRA a fourni tous les travaux et services de consultation d'experts demandés à Twitter et à son conseiller juridique dans le cadre du litige Musk et conformément aux termes et conditions du contrat », selon la plainte déposée la semainederniere à la Cour supérieure du comté de Suffolk à Boston, Massachusetts. L'action en justice indique que « Twitter a violé le contrat en ne payant pas toutes les factures de CRA », qui s'élèvent à 2,19 millions de dollars.CRA réclame le montant total des factures et des dommages et intérêts doubles ou triples en raison de la « violation intentionnelle et trompeuse du contrat de conseil par Twitter, plus les intérêts, les coûts et les frais de justice ». Twitter n'a pas non plus suivi la procédure convenue pour faire opposition aux factures, a déclaré la CRA. Twitter a convenu, conformément aux termes du contrat, que toute « objection concernant les factures de CRA doit être faite par le client par écrit dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la facture à laquelle l'objection est faite… Twitter n'a jamais fourni d'objection à CRA en ce qui concerne les factures de CRA», indique l'action en justice.La plainte indique que « CRA et son consultant principal, le professeur Mark Zmijewski, ont été engagés par Twitter pour fournir des services de conseil économique liés au rapport de réfutation d'expert et au témoignage de réfutation d'expert prévus par le professeur Zmijewski, qui devaient réfuter le rapport d'expert et le témoignage de l'un des experts des parties Musk, Yvette Austin Smith ». Le travail de CRA comprenait « la recherche et l'analyse sous-jacentes aux opinions d'experts à inclure dans le rapport de réfutation d'expert, la préparation des projets de rapport, et d'autres conseils d'experts et de soutien au contentieux sous la direction du conseiller juridique de Twitter », d’après l'action en justice.La plainte décrit les tentatives de CRA de se faire payer pour son travail après que Musk ait, à contrecœur, achevé son achat de Twitter au lieu de continuer à combattre le procès. CRA dit n'avoir reçu aucune réponse à une série de messages qu'elle a envoyés au sujet des factures impayées au cours du mois qui a suivi l'achat par Musk. L'action en justice de CRA est l'une des nombreuses allégations selon lesquelles Twitter, propriété de Musk, a refusé de payer des factures pour des services fournis avant qu'il ne rachète la société.Depuis qu'il a pris le contrôle de Twitter, le milliardaire a réduit les coûts. Il a licencié la moitié du personnel et a retenu le loyer du siège de la société à San Francisco et d'autres bureaux dans le monde . Twitter a été poursuivi pour avoir omis de payer 136 250 $ de loyer pour ses bureaux à San Francisco. Le propriétaire, Columbia Reit - 650 California LLC, a déclaré avoir informé Twitter le 16 décembre qu'il serait en défaut sur son bail pour le 30e étage de l'immeuble Hartford dans cinq jours à moins que le loyer ne soit payé. Le locataire ne s'est pas conformé, a déclaré Columbia Reit dans la plainte, déposée jeudi devant le tribunal d'État de San Francisco. Twitter n'a pas payé de loyer pour son siège social ni pour aucun de ses autres bureaux mondiaux, depuis des semaines. Ces mesures interviennent alors que Musk doit faire face au premier paiement de la dette de 12,5 milliards de dollars qu'il a contractée pour acquérir Twitter.Une plainte indique que Twitter n'a pas payé une facture de 1 092 000 $ dans un contrat de logiciel qui n'expire qu'à la fin de 2024, et que la société dirigée par Elon Musk a apparemment l'intention de ne pas verser au fournisseur des paiements supplémentaires de 7 millions de dollars. Imply Data, Inc. a poursuivi Twitter devant la Cour supérieure de Californie du comté de San Francisco, alléguant une rupture de contrat.Imply Data Inc. affirme qu'après avoir payé des factures totalisant environ 4,4 millions de dollars dans le cadre d'un contrat de services logiciels propriétaires qui court jusqu'en 2024, Twitter n'a pas payé sa facture trimestrielle du 30 novembre et « a renoncé à toute obligation de payer de futures factures », selon la plainte déposée devant le tribunal de l'État de San Francisco. Imply a estimé ses dommages à plus de 8 millions de dollars. Imply, qui a été fondée en 2015 et est basée à Burlingame, en Californie, a déclaré que son procès marque un « exemple flagrant » du refus de Twitter de payer ce qu'il doit à d'autres entreprises « sans motif valable ».Dans la plainte, Imply a déclaré qu'avant l'arrivée de Musk, Twitter avait versé à la société de logiciels plus de 10 millions de dollars sur quatre ans et « a toujours été très satisfait du produit d'Imply et de ses services de maintenance et d'assistance associés ». Une décision a été prise à la mi-2021 de prolonger leur contrat de trois ans supplémentaires.Twitter a également été poursuivi en justice en décembre pour ne pas avoir payé les factures de jet privé pour les vols pris par d'anciens cadres avant que Musk ne conclue son acquisition. La plainte survient également alors que Musk est confronté à un procès pour fraude boursière suite à son tweet d'août 2018 dans lequel il a déclaré avoir obtenu des fonds pour privatiser Tesla. Un groupe d'actionnaires affirme que son annonce a fait trembler les marchés et a fait perdre des millions de dollars aux investisseurs.Source : Plainte Quel est votre avis sur le sujet ?