Des plaintes à foison pour dénoncer les licenciements

La vice-présidente de la confiance et de la sécurité de Twitter, Ella Irwin, a confirmé à Reuters que Twitter avait procédé à des coupes dans l'équipe de confiance et de sécurité vendredi soir, mais n'a pas donné de détails : « Nous avons des milliers de personnes au sein de Trust and Safety qui travaillent à la modération de contenu et n'avons pas fait de coupes dans les équipes qui font ce travail quotidiennement », a-t-elle précisé par e-mail. Certaines des réductions, a-t-elle indiqué, concernaient des domaines qui manquaient de volume pour continuer à exister ou des domaines où il était logique de se consolider.Peu de temps après la prise de pouvoir d'Elon Musk, Twitter a licencié près de 50% de ses employés, y compris les employés de l'équipe de confiance et de sécurité, a reconnu le responsable de la sécurité et de l'intégrité de l'entreprise, Yoel Roth, dans un tweet : « La réduction de nos ressources humaines d'hier a touché environ 15 % de notre organisation Trust & Safety (contre environ 50 % de licenciements à l'échelle de l'entreprise), notre personnel de modération de première ligne subissant le moins d'impact ». Twitter a donc licencié environ 3 700 employés début novembre dans le cadre d'une mesure de réduction des coûts par Musk, et des centaines d'autres ont ensuite démissionné.Plusieurs membres de l'équipe d'apprentissage automatique, d'éthique, de transparence et de responsabilité (META pour Machine Learning, Ethics, Transparency and Accountability) de Twitter, y compris son ancien chef, ont publié sur Twitter qu'ils n'étaient plus dans l'entreprise. Au moins un des anciens travailleurs a suggéré que toute l'équipe était dissoute.Via des tweets, plusieurs membres de l'équipe META ont indiqué qu'ils sont touchés par les licenciements. Le chef de META, Rumman Chowdhury, a publié une capture d'écran montrant qu'elle était apparemment éjectée de son compte de messagerie Twitter avec pour légende t : « Cela a-t-il déjà commencé ? Bonne veille de licenciement ! » Rumman Chowdhury, qui a dirigé un certain nombre d'initiatives de transparence au sein de l'entreprise, notamment le lancement d'un premier défi de prime de biais algorithmique en son genre, a poursuivi en disant : « Ce n'est définitivement que le début de la descente de ce site ».D'autres anciens membres de l'équipe META ont déclaré qu'ils avaient également été licenciés, l'ancienne Senior Engineering Manager, Joan Deitchman, déclarant que « l'équipe n'est plus ».De son côté, Elon Musk a tenté de justifier la décision de se séparer d'autant d'employés : « En ce qui concerne la réduction des effectifs de Twitter, malheureusement, il n'y a pas d'autre choix lorsque l'entreprise perd plus de 4 millions de dollars par jour. Toutes les personnes sorties se sont vu offrir 3 mois d'indemnité de départ, soit 50 % de plus que l'exigence légale ».La société a été frappée par un procès le mois dernier qui a affirmé que la société de médias sociaux ciblait de manière disproportionnée les employées dans les licenciements. Le recours collectif proposé, déposé début décembre devant le tribunal fédéral de San Francisco, indique qu'après le rachat de Twitter par Elon Musk, ce dernier avait licencié 57% de ses travailleuses contre 47% des hommes.La disparité entre les sexes était plus marquée pour les postes d'ingénieurs, où 63% des femmes ont perdu leur emploi contre 48% des hommes, selon la plainte. Le procès intenté par deux femmes qui ont été licenciées par Twitter en décembre accuse l'entreprise d'avoir violé les lois fédérales et californiennes interdisant la discrimination sexuelle au travail.Shannon Liss-Riordan, une avocate des plaignants, a déclaré que les femmes « avaient des cibles sur le dos » une fois que Musk a acquis la société, quels que soient leur talent et leurs contributions. Liss-Riordan représente les employés actuels et anciens de Twitter dans trois autres poursuites en cours déposées devant le même tribunal depuis le mois dernier.Ces cas comprennent diverses allégations, notamment que Twitter a licencié des employés et des sous-traitants sans le préavis requis par la loi et n'a pas payé l'indemnité de départ promise, et que Musk a expulsé les travailleurs handicapés en refusant d'autoriser le travail à distance et en appelant les employés à être plus « hardcore ».Au moins trois travailleurs ont déposé séparément des plaintes contre Twitter auprès du National Labor Relations Board des États-Unis, affirmant qu'ils avaient subi des représailles pour avoir plaidé en faveur de meilleures conditions de travail.Twitter a nié les actes répréhensibles dans le procès impliquant un préavis et n'a pas répondu aux autres plaintes.La plainte allègue que Twitter a commencé ses licenciements le 1novembre, lorsqu'elle a licencié le principal plaignant dans le procès, Emmanuel Cornet, sans lui fournir le préavis écrit approprié.Ce qui est en violation des lois américaines et californiennes. La loi WARN note que la vente d'une entreprise entraînant des licenciements collectifs ou des fermetures d'usines est incluse - en d'autres termes, la loi WARN s'applique aux licenciements de Twitter, quelle que soit la façon dont on tranche la situation. D'autres plaignants - Justine De Caires, Jessica Pan et Grae Kindel - ont déclaré avoir été licenciés le jeudi 3 novembre par verrouillage de leur compte. L'action en justice ajoute en outre que le département du développement de l'emploi de Californie n'a pas reçu d'avis concernant les licenciements massifs qui ont été enclenchés début novembre.Bien qu'ils aient déjà perdu leur emploi, la plainte allègue que les cinq plaignants « sont très inquiets que Twitter poursuive ces licenciements sans fournir le préavis requis ». Les plaignants demandent que Twitter et son propriétaire soient contraints de se conformer aux lois WARN fédérale et californienne, qui prévoient toutes deux une période de notification obligatoire de 60 jours avant les licenciements collectifs. Les plaignants demandent également des dommages et intérêts compensatoires, y compris les dépenses et les salaires dus. Selon les analystes, ces dispositions ne constituent pas une grosse demande de la part de la loi WARN.Elles seraient conformes aux sanctions prévues par le ministère américain du Travail en cas de violation de la loi. Cette dernière stipule que toute entreprise reconnue coupable de violation de la loi WARN « est responsable envers chaque employé lésé d'un montant comprenant les arriérés de salaire et les avantages sociaux pour la période de violation, jusqu'à 60 jours ». C'est beaucoup d'argent qui est dû à beaucoup d'employés si Musk ne parvient pas à s'en sortir - il suffit de l'ajouter à la montagne de dettes que lui et ses financiers ont contractées avec l'achat, ce qui est certainement excellent pour l'avenir de la place publique privée d'Internet.Dans le même temps, la plainte rappelle au tribunal que Musk a déjà licencié des employés sans préavis, faisant référence aux licenciements de Tesla. Tesla, dont Musk le principal actionnaire, a été poursuivi par d'anciens employés après un licenciement collectif en juin 2022. Dans cette affaire, Musk a ordonné aux dirigeants de Tesla de mettre en pause toutes les embauches et de se préparer à des suppressions de postes. Les employés n'ont jamais été prévenus et des centaines d'entre eux auraient été licenciés quelques semaines plus tard. Les avocats représentant deux travailleurs de Tesla ont intenté un procès contre Tesla pour non-respect de la loi WARN.En 2014, des employés de SpaceX ont intenté une action en justice à la suite d'un licenciement collectif dans l'usine de l'entreprise à Hawthorne, en Californie. SpaceX a réglé son litige WARN en 2016 avec un versement de 4 millions de dollars réparti entre 4 100 employés. La nouvelle action contre Twitter indique que selon les termes de l'accord de rachat, Musk avait accepté de maintenir inchangés la rémunération et les avantages des employés. Cela signifie que les employés licenciés devraient recevoir 60 jours de salaire et la valeur en cash des actions qu'ils devaient recevoir dans les trois mois suivants leur dernière date de travail dans l'entreprise.« Elon Musk, l'homme le plus riche du monde [ndlr. ce qui n'est plus le cas depuis un petit moment déjà], a clairement indiqué qu'il pensait que se conformer aux lois fédérales sur le travail était "insignifiant". Nous avons déposé cette plainte fédérale pour nous assurer que Twitter doit être tenu responsable de nos lois et pour empêcher les employés de Twitter de renoncer à leurs droits sans le savoir. Les employés doivent être très prudents avant de signer ce qu'on leur propose. Nous sommes prêts à déposer des plaintes au nom des employés de Twitter qui sont licenciés sans préavis ni indemnité de licenciement », a déclaré Shannon Liss-Riordan, l'un des avocats qui ont déposé la plainte.« Par ailleurs, nous enquêtons pour savoir si Twitter a tenté de se soustraire à ses obligations de paiement des stock-options qu'il doit aux employés en les licenciant maintenant », a-t-elle ajouté. Selon les critiques, le processus de licenciement de l'entreprise a été chaotique et mené à froid. Au lieu d'être informés personnellement, les employés de Twitter ont été informés qu'ils recevraient un e-mail avec une mise à jour de leur statut d'emploi le vendredi à 9h. S'ils avaient toujours un emploi, l'e-mail arriverait dans leur boîte de réception professionnelle. Sinon ils recevraient un courriel personnel, l'accès aux systèmes internes ayant été coupé.Source : BloombergÊtes-vous surpris de voir Twitter continuer à licencier ?