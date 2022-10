Les employés de Twitter attendent leur sort sous la direction d'Elon Musk

Un achat pour « aider l’humanité » et non « un moyen de gagner de l'argent »

Elon Musk a ajouté l'entreprise Twitter à son empire commercial après des mois d'escarmouches juridiques. Il a célébré l'événement en licenciant des membres de la direction. Musk a licencié Parag Agrawal, qui a succédé à Jack Dorsey en tant que PDG de Twitter et le directeur financier Ned Segal, tous deux présents dans le bâtiment au moment des faits et escortés par la sécurité, selon Reuters. Vijaya Gadde, le responsable politique de l'entreprise, que Musk avait publiquement critiqué, a également été évincé. Sean Edgett, le directeur juridique, est également parti, rapporte le New York Times. Sarah Personette, responsable de la clientèle, a également été licenciée. Les cadres ont été grassement payés : Agrawal a reçu 38,7 millions de dollars, Segal 25,4 millions de dollars, Gadde 12,5 millions de dollars et Personette, qui a tweeté hier qu'elle était ravie du rachat par Musk, a reçu 11,2 millions de dollars.Musk a initialement proposé de racheter Twitter en avril, puis a changé d'avis et a tenté de faire marche arrière en mai. Il a ensuite changé d'avis une nouvelle fois le 4 octobre, en déposant une lettre auprès de la Securities and Exchange Commission affirmant son engagement envers l'accord initial. Musk devrait s'adresser aux epmloyés de Twitter aujourd’hui , maintenant que son rachat pour 44 milliards de dollars est conclu.Musk devait être entendu les 6 et 7 octobre, après avoir déplacé sa déposition de fin septembre. Il a annoncé qu'il allait honorer le contrat négocié par ses avocats quelques jours seulement avant la date prévue pour sa déposition. Cette déposition allait probablement être inconfortable ; un juge a estimé que Musk avait probablement supprimé les messages Signal qui étaient pertinents pour l'affaire. La déposition a été retardée alors que Musk et Twitter travaillaient à la conclusion d'un accord ; Musk a même reçu une ordonnance du tribunal interrompant les procédures pour permettre la conclusion de l'accord avant le 28 octobre.Des questions subsistent quant à ce que Musk prévoit de faire avec Twitter maintenant qu'il en est propriétaire, bien qu'il ait fait un certain nombre de commentaires publics. Le Washington Post a rapporté que Musk prévoyait de licencier 75 % des employés de Twitter, citant des estimations données à des investisseurs potentiels de Twitter. Musk a dit aux employés de Twitter que le chiffre de 75 % était inexact, rapporte Bloomberg. Dans les messages texte de Musk, fournis aux avocats de Twitter lors de la procédure de découverte, lui et l'entrepreneur Jason Calacanis, un de ses amis, ont discuté de la réduction du personnel en exigeant un retour au bureau.Twitter est confronté à la remise en cause de sa position en matière de liberté d'expression devant les tribunaux, la Cour suprême ayant accepté de se saisir de deux affaires qui détermineront sa responsabilité en cas de contenu illégal. Musk, qui est également PDG de Tesla et de SpaceX, a laissé entendre qu'il modifierait le mode de modération de Twitter, en assouplissant potentiellement le type de politiques qui ont vu l'ancien président Donald Trump être banni de façon permanente de la plateforme.Les employés de Twitter se demandent ce que leur nouveau « Chief Twit » leur réserve. L’entrepreneur s’est rebaptisé « Chef Twit » sur son profil : « twit » voulant dire « crétin » en anglais. Malgré un message de la directrice marketing Leslie Berland mercredi disant qu'ils « entendront parler de lui directement vendredi », aucune réunion des employés avec Musk n'a encore été programmée. Parallèlement, l'actuel PDG de Twitter, Parag Argawal, ne s'est pas adressé aux employés depuis des semaines.Alors que les employés attendent plus de Musk, hier après-midi, un mémo interne indiquait que le code de Twitter serait gelé jusqu'au mardi 1er novembre à 10 heures du Pacifique ; le jour même où de nombreux employés verront leur lot actuel de rémunération en actions et en espèces être acquis. Ensuite, Musk a demandé à certains chefs de produit de Twitter de rencontrer des employés de Tesla, sans doute pour l'aider à comprendre ce qu'il achète exactement.L'accord avec Twitter ne comporte que des risques de perte pour Elon MuskElon Musk est l'homme le plus riche de la planète, il est donc perçu par plusieurs comme un génie. Mais si l'acquisition de Twitter est l'échec colossal et très public que certains prédisent, elle menace la chose la plus importante pour l'image de marque de Musk : sa réputation.« Personne ne pense que l'entreprise devrait être évaluée à 44 milliards de dollars », a déclaré Andrea Walne, associée générale de Manhattan Venture Partners, début octobre. Elle et d'autres investisseurs essayaient de se retirer de la transaction. « Il est évident que moi-même et d'autres investisseurs surpayons pour Twitter à l'heure actuelle », a déclaré Musk lors d'une videoconférence sur les résultats de Tesla.Twitter est un réseau social de second plan, qui n'a réalisé que 5 milliards de dollars de recettes l'année dernière. Il n'a pas réalisé de bénéfices. Mais il a eu une portée hors du commun, en partie grâce à l'utilisation active de personnes telles que Musk, qui utilise Twitter pour communiquer avec ses fans, ses investisseurs et d'autres personnes. Parmi les gros utilisateurs figurent des hommes politiques et des journalistes, ce qui signifie que Twitter influence le discours public. Ce que Twitter ne fait pas, c'est gagner de l'argent.Musk aurait dit aux investisseurs qu'il allait doubler les revenus de Twitter en trois ans. Il leur a également dit qu'il prévoyait de supprimer 75 % du personnel. Mais Musk a un sérieux vent contraire : les plus gros utilisateurs de Twitter désertent la plateforme. Ces utilisateurs sont les plus rentables et génèrent la moitié des revenus de Twitter. Ce n'est pas la faute de Musk, cela dure depuis le début de la pandémie, mais c'est désormais son problème. La réputation de Musk vaut de l'argent. Elle a largement contribué au succès de Tesla et de SpaceX, l'aura de Musk a protégé ces deux entreprises. Et Musk a été plus avisé que d'autres PDG dans l'utilisation des médias sociaux pour le marketing.Sous la direction de Musk, Twitter pourrait avoir du mal à répondre aux attentes des utilisateurs en matière de discours et de modération. Musk a dit beaucoup de choses sur ce qu'il allait faire, mais la plus notable a été qu'il prévoit moins de modération de contenu.La réputation de Musk a été portée par Tesla, que Musk a tiré des griffes de la faillite plus d'une fois. Les véhicules électriques Tesla ont révolutionné le marché, suscitant l'intérêt de personnes qui ne sont pas des écologistes pour ces voitures. Musk a été récompensé par un cours de l'action qui a explosé, lui permettant de dépasser Jeff Bezos et de devenir l'homme le plus riche de la planète. Mais si le cours de l'action Tesla commence à s'effondrer sérieusement, la réputation de Musk va-t-elle suivre ?Musk a déclaré que l'acquisition de Twitter n'était « pas un moyen de gagner de l'argent », aux annonceurs, il assure dans son message qu’il n’a pas engagé l’opération parce que c’était « facile », mais pour « essayer d’aider l’humanité. En plus de respecter les lois, notre plateforme doit être chaleureuse et accueillante pour tous », écrit-il.Malgré ces déclarations, Elon Musk aurait émis des idées pour réduire les coûts et augmenter les revenus. Les gouvernements et les entreprises pourraient se voir facturer un « léger coût » pour utiliser Twitter, et des suppressions d'emplois pourraient être envisagées pour améliorer les résultats de l'entreprise. Certains employés actuels de Twitter ont critiqué les plans de Musk pour la plateforme, les qualifiant d'incohérents et de peu détaillés.Plus généralement, Musk a parlé d'utiliser Twitter pour créer « X, the everything app ». Il s'agit d'une référence à l'application chinoise WeChat, qui a commencé sa vie comme une plateforme de messagerie, mais qui s'est depuis développée pour englober de multiples activités, des achats aux paiements et aux jeux. « Vous vivez essentiellement sur WeChat en Chine. Si nous pouvons recréer cela avec Twitter, nous connaîtrons un grand succès », a déclaré Musk aux employés de Twitter en juin.Source : Twitter Quel est votre avis sur le sujet ?