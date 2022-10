c'est bien plus qu'un média social. Véritable super-application, des centaines de millions de personnes utilisent WeChat chaque jour pour réserver un trajet en voiture, faire une réservation au restaurant ou commander de la nourriture. Cela est possible grâce à un réseau dynamique de "mini-programmes" ou d'applications légères qui se connectent directement à l'interface de WeChat ; WeChat est un titan de la fintech, l'un des plus grands réseaux de paiement et de finance en ligne de Chine. Les utilisateurs s'envoient de l'argent, paient des biens et des services, et empruntent même de l'argent ; c'est l'un des portails d'information et de divertissement les plus populaires du pays. Comme aux États-Unis, de nombreux jeunes utilisateurs s'informent de plus en plus par le biais de leurs fils d'actualité sur les médias sociaux, mais c'est encore plus vrai en Chine ; les entreprises s'en servent également. L'économie des mini-programmes WeChat représente environ 240 milliards de dollars et a connu une croissance d'environ 12,5 % pour atteindre 450 millions d'utilisateurs en 2021 ; en bref, WeChat fonctionne comme un service tout-en-un, combinant les utilisations d'applications comme Facebook, Twitter, Uber, Instagram et Substack.





Sans donner trop de détails sur ses motivations, Musk a préféré éviter le procès contre Twitter et a finalement décidé d’honorer l’accord de 44 milliards de dollars qu'il a signé en avril 2022 pour racheter le réseau social et en devenir l'unique propriétaire. Bien sûr, cette décision a surpris plus d'un, car Musk avait suspendu l'accord en juillet dernier, alléguant que Twitter lui avait menti au sujet du nombre de faux comptes sur la plateforme. Musk était convaincu que le nombre de bots est supérieur aux 5 % avancés par réseau social, mais n'a pas réussi à le prouver, ses propres estimations ayant consolidé les chiffres de l'entreprise.Désormais, tout le monde est suspendu aux lèvres de Musk, souvent qualifié de mégalomane en raison de ses déclarations et de ses agissements, afin qu'il donne une idée de la direction que Twitter prendra à l'avenir. Eh bien ! Musk ne s'est pas fait attendre longtemps, car dès mardi matin, il a parlé d'une application appelée "X", une idée qu'il développe en ces termes : "the everything app". D'après les commentaires passés du milliardaire, ce service pourrait ressembler à la "super-application" chinoise WeChat. Il n'a pas fourni beaucoup de détails au-delà d'un tweet d'une phrase, mais il est un fervent admirateur de l'application de Tencent.À sa sortie en 2011, WeChat n'était qu'une simple application mobile de messagerie textuelle et vocale. Cependant, il a rapidement évolué pour devenir une application permettant au Chinois de faire presque tout en ligne, soit une sorte de mini-Internet utilisé quotidiennement par plus d'un milliard de personnes. Musk a songé à voix haute à rendre Twitter plus utile, indiquant qu'il souhaitait qu'il ressemble davantage à WeChat et à TikTok, le service de partage de vidéos de ByteDance qui a pris son essor aux États-Unis. Le milliardaire a également établi un parallèle avec d'autres "super applications", très répandues dans certaines régions d'Asie.Il s'agit d'applications qui permettent aux utilisateurs d'avoir accès à toute une série de services allant des communications à l'appel d'un VTC. WeChat est parfois décrit comme étant à la fois Facebook, Twitter, Snapchat et PayPal. Ailleurs en Asie, les gens ont également adopté en masse des applications telles que Grab à Singapour et en Malaisie, ou Line au Japon. Au départ, Grab était surtout connu comme un fournisseur de services de covoiturage, tandis que Line a gagné en popularité en tant qu'application de messagerie, mais les deux se sont depuis considérablement diversifiées pour offrir d'autres fonctionnalités.« L'achat de Twitter est un accélérateur pour créer X, l'application tout-en-un », a tweeté Musk mardi. Il n'a pas caché son désir d'imiter le succès de WeChat. En juin, lors d'une réunion publique avec les employés de Twitter, il a comparé le potentiel de l'entreprise américaine à celui du service omniprésent de Tencent en Chine. « Je pense qu'un objectif important pour Twitter serait d'essayer d'inclure la plus grande partie du pays ou si possible la plus grande partie du monde. En Chine, vous vivez essentiellement sur WeChat parce que l'application est tellement utilisable et utile à la vie quotidienne », a déclaré l'homme d'affaires.« Je pense que si nous pouvons atteindre cela, ou même nous en approcher chez Twitter, ce serait un immense succès », a-t-il ajouté. En résumé, voici cinq aspects de WeChat qui pourraient servir de modèle à Musk :En outre, Musk a comparé ses ambitions pour Twitter à la vision qu'il avait pour l'application X. Ce nom fait en effet allusion à X.com, une société de banque en ligne qu'il a lancée en novembre 1999 et qui deviendra PayPal en 2001. Musk a d'ailleurs racheté le nom de domaineen 2017. Pour l'instant, Musk n'a pas encore exposé ses plans pour X. Mais les analystes estiment qu'il devra relever de nombreux défis. Tout d'abord, la concurrence est féroce. Ivan Lam, analyste principal chez Counterpoint Research, a déclaré les applications comme Facebook, YouTube et TikTok essaient tous désormais de devenir des super-applications.« Pour devenir une super-application, c'est en fait très difficile », note-t-il. Xiaofeng Wang, analyste principal chez Forrester Research qui se concentre sur le marketing numérique et les stratégies d'engagement en Asie-Pacifique, a fait écho à ce point de vue. Elle a également indiqué que l'industrie n'a fait que devenir plus saturée ces dernières années. « Lorsque WeChat a lancé pour la première fois des services étendus au-delà du social, il n'y avait pas encore tant de concurrents établis dans des activités connexes. Par exemple, lorsque WeChat Pay a été lancé, il n'y avait pas encore de services de paiement mobile bien établis en Chine », a-t-elle déclaré.Pendant ce temps, aux États-Unis, il y a déjà PayWave, Apple Pay, Google Pay, PayPal, Venmo. Selon Wang, les entreprises qui tentent de s'implanter dans ce secteur risquent également de se heurter à l'opposition des responsables politiques. « L'environnement réglementaire plus souple de la Chine à l'époque a donné aux sociétés Internet comme Tencent et Alibaba plus de latitude pour s'étendre à un large éventail d'activités. WeChat en a bénéficié et est devenu une super-application. Ce serait beaucoup plus difficile aujourd'hui, étant donné les réglementations antimonopoles plus strictes en Chine », a-t-elle déclaré.Selon Wang, il serait certainement plus difficile pour Twitter ou le futur X de faire cela aux États-Unis. Cependant, le principal défi consiste peut-être à essayer d'être tout pour tout le monde. Lam a fait remarquer que plusieurs "super-applications" à succès ont généralement ciblé des publics spécifiques, ce qui facilite l'adaptation d'une suite de services à leurs besoins. Cela serait difficile à reproduire à l'échelle mondiale, et pourrait signifier que Twitter ou X devraient également se concentrer sur certaines régions pour décoller. Musk semble être conscient des différents aspects de la chose et a reconnu la difficulté de la tâche.Mardi, un utilisateur de Twitter a affirmé qu'"il aurait été plus facile de démarrer l'application X à partir de zéro", ce qui a incité Musk à répondre que Twitter était un élément important du plan. « Twitter accélère probablement X de 3 à 5 ans, mais je peux me tromper », a écrit Musk. Wang a déclaré que les recherches de Forrester avaient montré qu'il existait des différences fondamentales dans la façon dont les utilisateurs occidentaux et chinois considéraient les médias sociaux, ce qui rendait plus difficile pour les entreprises occidentales "d'établir le même niveau de confiance".Ainsi, il pourrait être beaucoup plus difficile de créer une super-application comme WeChat en Occident. Enfin, il est important de noter qu'il y a un point sur lequel Musk, qui se présente comme un défenseur des libertés sur Internet, ne s'inspirerait probablement pas. WeChat est fortement surveillé et censuré : des armées de modérateurs humains et informatiques veillent à ce qu'il n'y ait pas de contenu jugé indésirable par le parti communiste au pouvoir. Cela va des messages obscènes à la dissidence et à la critique du gouvernement.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la direction probable que Musk pourrait donner à Twitter ?Pensez-vous que Musk pourrait réussir à transformer Twitter en un équivalent de WeChat aux États-Unis ?Selon vous, quels pourraient être les avantages de la mise en œuvre d'un tel projet ? Y aurait-il des inconvénients ?