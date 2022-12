Le passage d'un membre du cercle d'Elon Musk chez Twitter aura été de courte durée

Puisé dans son personnel d'autres sociétés pour recruter des spécialistes du droit

Des décisions très controversées pour limiter un maximum les dépenses

Twitter a dissout son conseil de confiance et de sécurité

Au cours des deux dernières semaines, Elon Musk a secoué le service juridique de Twitter, dissous un conseil qui conseillait la société de médias sociaux sur les questions de sécurité et continue de prendre des mesures drastiques pour réduire les coûts.Musk semble se préparer à des batailles juridiques sur Twitter, qu'il a acheté en octobre pour 44 milliards de dollars, selon sept personnes familières avec les conversations internes. Lui et son équipe ont réorganisé le service juridique de Twitter et expulsé l'un de ses conseillers les plus proches dans le processus. Ils ont également demandé aux employés de ne pas payer les fournisseurs en prévision d'éventuels litiges, ont déclaré les sources.Pour réduire les coûts, Twitter n'a pas payé le loyer de son siège social à San Francisco ni de l'un de ses bureaux mondiaux depuis des semaines, ont déclaré trois personnes proches de l'entreprise. Twitter a également refusé de payer une facture de 197 725 dollars pour des vols charters privés effectués la semaine de la prise de contrôle de Musk, selon une copie d'une plainte déposée devant le tribunal de district du New Hampshire.Les dirigeants de Twitter ont également discuté des conséquences du refus des indemnités de départ à des milliers de personnes qui ont été licenciées depuis la prise de contrôle, ont déclaré deux personnes proches des pourparlers. Et Musk a menacé les employés de poursuites s'ils parlent aux médias et « agissent d'une manière contraire à l'intérêt de l'entreprise », selon un e-mail interne envoyé vendredi dernier.Les mesures agressives indiquent que Musk continue de réduire les dépenses et de plier ou de rompre les accords précédents de Twitter pour faire sa marque. Son règne a été caractérisé par le chaos, une série de démissions et de licenciements, des annulations des suspensions de comptes et des règles précédentes de la plateforme et des décisions capricieuses qui ont fait fuir les annonceurs.Alors qu'il est passé au rôle de nouveau leader de Twitter, Musk a eu à ses côtés un casting de professionnels du droit en rotation. En octobre, il a licencié le directeur juridique et l'avocat général de Twitter « pour un motif valable » quelques heures après la clôture de son acquisition et a nommé son avocat personnel, Alex Spiro, pour diriger les questions juridiques et politiques de l'entreprise.Spiro ne travaille plus sur Twitter, selon six personnes au courant de la décision. Ces personnes ont déclaré que Musk n'était pas satisfait de certaines des décisions prises par Spiro, un célèbre avocat de la défense pénale qui a défendu avec succès le milliardaire dans une affaire de diffamation très médiatisée fin 2019 et s'est frayé un chemin dans l'intérieur du cercle du propriétaire de Twitter.Parmi ces décisions figurait l'appel de Spiro à conserver l'avocat général adjoint de Twitter, James A. Baker, malgré les différentes séries de licenciements de Musk. Baker avait été avocat général au F.B.I. jusqu’en mai 2018 – conseillant l’agence sur des enquêtes politiquement tendues sur le serveur de messagerie privé d’Hillary Clinton et la campagne de Donald J. Trump – et a rejoint Twitter en 2020.La semaine dernière, Musk a déclaré avoir licencié Baker après avoir appris que l'avocat était chargé d'examiner les communications internes concernant la décision de l'entreprise de supprimer un article du New York Post de 2020 sur l'ordinateur portable de Hunter Biden. Musk avait ordonné que ces communications, qu'il a appelées les « Twitter Files », soient transmises à un groupe de journalistes pour divulguer et discréditer la prise de décision des anciens dirigeants de l'entreprise.Avec Twitter vidé de ses talents juridiques à cause des licenciements et des départs, Musk a recherché des avocats de ses autres sociétés, y compris le fabricant de fusées SpaceX, pour combler le vide. Plus d'une demi-douzaine d'avocats de la société d'exploration spatiale ont eu accès aux systèmes internes de Twitter, selon deux personnes et des documents consultés par les médias. Les employés de SpaceX qui ont été amenés sur Twitter comprennent Chris Cardaci, vice-président des affaires juridiques de la société, et Tim Hughes, son vice-président principal, affaires mondiales et gouvernementales.Parmi ses défis juridiques, Twitter est confronté à davantage de questions de la Federal Trade Commission, qui enquête pour savoir si l'entreprise adhère toujours à un décret de consentement. En 2011, la société a signé un décret de consentement avec la F.T.C. après deux violations de données et a déclaré qu'il n'induirait pas les utilisateurs en erreur sur la protection de la vie privée. En mai, la société a versé 150 millions de dollars à la F.T.C. et le ministère de la Justice pour régler les allégations selon lesquelles il avait violé les termes de ce décret de consentement, qui a été élargi.La F.T.C. a envoyé des lettres à Twitter demandant si l'entreprise dispose toujours des ressources et du personnel nécessaires pour respecter le décret de consentement, ont déclaré deux personnes au courant de l'affaire.Vendredi, alors que Musk encourageait la divulgation d'informations internes par le biais de la poursuite de ses « Twitter Files », il a également envoyé un e-mail aux employés notant que « Comme en témoignent les nombreuses fuites détaillées d'informations confidentielles sur Twitter, quelques personnes de notre entreprise continuent d'agir d'une manière contraire aux intérêts de l'entreprise et en violation de leur accord de confidentialité ». « Cela ne sera dit qu'une seule fois : si vous violez clairement et délibérément votre accord de non-confidentialité que vous avez signé lors de votre adhésion, vous acceptez la responsabilité dans toute l'étendue de la loi et Twitter demandera immédiatement des dommages-intérêts », a-t-il écrit C'est la journaliste Zoë Schiffer qui a révélé cette information sur son fil Twitter. Schiffer a écrit qu'elle « choisissait de ne pas publier l'e-mail réel, car il est clair que Twitter fait tout ce qu'il peut pour attraper les sources ».Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines, Elon Musk a révélé comment Tesla a identifié un employé qui divulguait des informations confidentielles de l'entreprise à la presse en 2008. Le milliardaire a répondu à un utilisateur de Twitter qui a demandé : « Elon en 2008, comment avez-vous mis la main sur cet employé qui a divulgué les données confidentielles de Tesla et vendu à la presse ? »Elon Musk a déclaré avoir identifié l'accusé en envoyant des e-mails qui semblaient identiques à tous ses employés, mais chaque e-mail était codé avec des espaces différents : « C'est une histoire assez intéressante. Nous avons envoyé ce qui semblait être des e-mails identiques à tous, mais chacun était en fait codé avec un ou deux espaces entre les phrases, formant une signature binaire qui identifiait le leaker », a expliqué Elon Musk.L'équipe de Musk a également délibéré sur le bien-fondé de ne pas verser d'indemnités aux milliers de personnes qui ont quitté l'entreprise depuis sa prise de fonction, alors qu'il y avait environ 7 500 employés à temps plein. Bien que Musk et ses conseillers avaient précédemment envisagé de renoncer à toute indemnité lors de discussions sur les réductions des effectifs fin octobre, la société a finalement décidé que les employés basés aux États-Unis recevraient au moins deux mois de salaire et un mois d'indemnité de départ afin que la société soit conforme aux lois du travail fédérales et étatiques.L'équipe de Musk se demande maintenant si elle devrait payer certains de ces mois, selon deux personnes familières avec les discussions, ou simplement faire face à des poursuites judiciaires d'anciens employés mécontents. De nombreux anciens employés n'ont toujours pas reçu de papiers formalisant leur séparation d'avec Twitter, ont déclaré cinq personnes. Musk a déjà refusé de payer des millions de dollars en indemnités de départ aux cadres qui, selon lui, ont été licenciés « pour un motif valable ».Alors que Twitter a réduit ses effectifs, l'équipe de Musk espérait renégocier les termes des contrats de location, ont déclaré deux personnes proches de la discussion. La société a reçu des plaintes de sociétés d'investissement et de gestion immobilières, dont Shorenstein, propriétaire des bâtiments de San Francisco occupés par Twitter.Dans d'autres mesures d'économie d'argent, Twitter a licencié son personnel de cuisine et a commencé à répertorier les fournitures de bureau, l'équipement de cuisine de qualité industrielle et l'électronique de son bureau de San Francisco aux enchères.Musk continue également de réduire le personnel et les dirigeants, dont Nelson Abramson, responsable mondial de l'infrastructure de Twitter, et Alan Rosa, responsable mondial des technologies de l'information et vice-président de la sécurité de l'information, selon quatre personnes familières avec les mouvements.Dimanche soir, Musk a envoyé deux e-mails au personnel de Twitter avec des conseils sur la façon de travailler pour lui qu'il avait précédemment partagés avec les employés de SpaceX et de Tesla. Un message portait sur la pensée des premiers principes, une vision du monde basée sur les enseignements d'Aristote pour réduire les hypothèses à des axiomes de base, que Musk reconnaît comme l'ayant aidé à prendre des décisions difficiles. L'autre s'est prononcé contre les hiérarchies en milieu de travail.Lundi, Twitter a informé les membres de son conseil de confiance et de sécurité, un groupe consultatif formé en 2016, qu'il se dissoudrait immédiatement. Le conseil a été créé pour guider Twitter à travers des problèmes de sécurité difficiles et des problèmes de modération de contenu, et était composé d'organisations axées sur les droits civils et la sécurité des enfants.« La sécurité en ligne peut signifier la survie hors ligne », a déclaré Jodie Ginsberg, présidente du Comité pour la protection des journalistes, l'une des organisations impliquées dans le conseil. « En tant que plate-forme devenue un outil essentiel dans les pays ouverts et répressifs, Twitter doit jouer un rôle constructif pour garantir que les journalistes et le grand public puissent recevoir et diffuser des informations sans crainte de représailles ».Notons qu'avant cette dissolution, trois membres du Conseil de confiance et de sécurité de Twitter (notamment Eirliani Abdul Rahman, Anne Collier et Lesley Podesta) ont démissionné. Dans leur lettre, ils estiment que « contrairement aux affirmations d'Elon Musk, la sécurité et le bien-être des utilisateurs de Twitter sont en déclin ». Ils ont souligné les pics signalés de discours de haine, le rétablissement par Musk des comptes interdits et la baisse du personnel de modération du contenu comme raisons de se distancier de la plate-forme.Voici leur lettre en entier :Nous annonçons notre démission du Conseil de confiance et de sécurité de Twitter, car il ressort clairement des recherches que, contrairement aux affirmations d'Elon Musk, la sécurité et le bien-être des utilisateurs de Twitter sont en déclin. La question a été dans nos esprits : Musk devrait-il être autorisé à définir la sécurité numérique, car il a la liberté d'expression ? Notre réponse est un « non » catégorique.Eirliani Abdul Rahman et Anne Collier sont membres du Trust & Safety Council de Twitter depuis sa création en 2016. Eirliani a été la première femme représentante d'Asie et a fait partie du groupe consultatif sur la prévention de l'exploitation sexuelle des enfants (CSE) du Conseil. Anne travaille avec des plates-formes de médias sociaux sur la sécurité numérique des jeunes depuis plus de 20 ans et a fait partie du groupe de sécurité en ligne et de prévention du harcèlement du Twitter Council.Nous savons que, même après les démissions et les licenciements de milliers d'employés, il y a des gens qui travaillent chez Twitter qui se soucient de réduire les discours de haine et de protéger les utilisateurs sur la plate-forme. Nous sommes profondément attristés par cette décision, car Twitter a été un lieu de joie à bien des égards : notre travail avec les autres membres du Conseil, l'interaction avec nos réseaux professionnels et le soutien au débat public sur nos passions respectives.Malgré un manque de reconnaissance de la part du nouveau propriétaire de Twitter, nous tenons à souligner le travail acharné de tous les membres de son conseil de confiance et de sécurité au cours des six dernières années. La création du Conseil a représenté l'engagement de Twitter à s'éloigner d'une approche de la sécurité des utilisateurs centrée sur les États-Unis, une collaboration plus étroite entre les régions et l'importance d'avoir des personnes profondément expérimentées dans l'équipe de sécurité. Ce dernier engagement n'est plus évident, compte tenu de la récente déclaration de Twitter selon laquelle il s'appuiera davantage sur la modération automatisée du contenu. Les systèmes algorithmiques ne peuvent pas aller plus loin dans la protection des utilisateurs contre les abus et les discours de haine en constante évolution avant que des modèles détectables ne se développent.Anne : « Ayant suivi la recherche sur les risques en ligne pour les jeunes depuis 1999, je sais à quel point il est difficile pour les plates-formes de bien faire les choses, en respectant simultanément les droits des jeunes utilisateurs à la protection, à la participation et à la vie privée. Mais certains progrès ont été réalisés dans l'industrie. Tragiquement, la recherche montre que Twitter va dans la direction opposée, et je ne trouve plus de raison de rester dans le soutien tacite de ce que Twitter est devenu ».Eirliani : « J'ai suivi avec, oserais-je dire, l'appréhension, les négociations sur l'achat de Twitter par Elon Musk. J'avais écrit quelques engagements envers moi-même à l'époque. Si Musk franchissait ces seuils, je me suis dit que je démissionnerais. Ces lignes rouges ont été franchies. Nous savons, grâce aux recherches de l'Anti-Defamation League et du Center for Countering Digital Hate, que les insultes contre les Noirs américains et les homosexuels ont respectivement bondi de 195 % et 58 % depuis la prise de contrôle de Musk. Les messages antisémites ont grimpé de plus de 61 % au cours des deux semaines qui ont suivi l'acquisition de Twitter par Musk. Une autre ligne rouge pour moi a été lorsque des comptes précédemment interdits, tels que ceux d'extrême droite, et ceux qui avaient incité les autres à la violence, comme celui du président américain Donald Trump, ont été réintégrés ».Nous craignons un Twitter à deux vitesses : un pour ceux qui peuvent payer et récolter les bénéfices, et un autre pour ceux qui ne le peuvent pas. Cela, nous le craignons, enlèvera la crédibilité du système et la beauté de Twitter, la plate-forme où tout le monde peut être entendu, quel que soit le nombre de ses abonnés.Nous ne pouvons donc pas, en toute conscience, rester au Conseil de confiance et de sécurité de Twitter pour les raisons ci-dessus. Un Twitter gouverné par le diktat n'est pas un endroit pour nous. La modération de contenu est une activité nuancée qui nécessite une transparence totale, le respect des politiques éclairées par les meilleures pratiques et les conseils de partenaires de confiance sur le terrain ainsi que des ressources dédiées. Ce n'est en aucun cas un désaveu de nos amis qui restent au Conseil. Ils choisissent de le faire pour leurs propres raisons, y compris la sauvegarde continue et l'espoir que la raison prévaudra.Source : lettre de démission Que pensez-vous des décisions de Twitter pour faire des économies ? Quelles sont celles qui vous semblent les plus choquantes ?