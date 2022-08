Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, l’entreprise mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a eu un échange avec Joe Rogan, le comédien controversé et animateur de podcast, pendant environ 3 h sur divers sujets. Dans cet entretien qui fut sans filtres, Joe Rogan n’a pas hésité à aborder la question de censure du Facebook. Sans faux-fuyants, Rogan a demandé à Zuckerberg s’il n’y avait pas une politique de shadow banning sur la plateforme d’échanges. Bien évidemment, Mark Zuckerberg a répondu par la négative, mais chacun peut se faire son propre jugement au regard des faits et de la politique gestion des sujets controversés sur Facebook.Le shadow banning se produit lorsqu'une plateforme de médias sociaux interdit au contenu d'un utilisateur de s'afficher sans en avertir l'utilisateur. Dans la plupart des cas, l'utilisateur peut toujours publier et répondre, mais lui seul voit son contenu. Ils ne reçoivent pas d'interdiction ou de notification officielle, d'où le nom shadowban. Ce point a été abordé lors du podcast de Joe Rogan lorsque l’animateur a souhaité avoir l’avis du PDG de Facebook sur la gestion des informations liées à la publication du contenu de l’ordinateur portable de Hunter Biden qui avait fuité vers la fin de l’année 2020. En 2019, il a été rapporté que Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, avocat de profession, a oublié son ordinateur portable dans un magasin informatique du Delaware. Une copie du disque dur a ensuite été remise à l'ancien avocat de Trump Rudy Giuliani en septembre 2020 par le propriétaire du magasin, qui a également partagé le contenu avec le ministère de la Justice. Finalement, une copie du disque dur s'est retrouvée entre les mains du New York Post qui a écrit un article sur le ce sujet en octobre 2020.Selon les récentes déclarations de Zuckerberg, avant la publication de l’article du New York Post, le FBI a interpellé Facebook sur le fait que le contenu de l’ordinateur pourrait être partagé dans le but de polariser l'électorat américain à l'approche des élections. Nous rappelons que lors des élections de 2016, la Russie a été ouvertement accusée par l’administration Obama d’avoir été à l’origine du piratage du parti démocrate le DNC . Lorsque l’article du New York Post a été publié, Facebook a pris les devants pour modérer la propagation sur sa plateforme. «», a déclaré Zuckerberg. Et d’ajouter sur le podcast que «». Lors de la modération de cet article en octobre 2020, Facebook s’est voulu transparent et a fait une publication à travers son représentant Andy Stone en déclarant que «».Ainsi, bien que les utilisateurs de Facebook aient été autorisés à partager l'histoire, elle est apparue dans les fils d'actualité de moins de personnes, ce qui signifie qu'elle a reçu moins de trafic global. Dans ce sens, ne pourrait-on pas parler de shadow banning ?Pour se défendre, le PDG de Meta a déclaré ceci à Rogan : «». Lorsqu'il a été acculé par Rogan afin d’avoir plus d’informations sur la proportion des gens qui n’avaient pas accès à l’article du New York Post, Zuckerberg a répondu qu'il ne savait par cœur le pourcentage, mais il était « significatif ». «souligne le PDG de Facebook. Et de nuancer qu’au fond,».Lors de la publication de l’article du New York Post, Facebook n’a pas été la seule plateforme qui a pris des mesures pour limiter sa diffusion. Twitter également en a fait de même en interdisant purement et simplement le partage de cette information. Toutefois, après vérification, Jack Dorsey, le cofondateur et ancien PDG de Twitter a déclaré plus tard que son entreprise avait pris la « mauvaise » décision à ce sujet. Zuckerberg, de son côté, a déclaré pendant le podcast que personne n'était en mesure de dire finalement que l'histoire était fausse. La situation «», a-t-il dit, « de la même manière que devoir probablement passer par un procès pénal, mais être innocenté à la fin craint ». Au sujet de la politique de modération appliquée dans cette affaire, il ajouta ceci : «». « Notre protocole est différent de celui de Twitter. Ce que Twitter a fait, c'est qu'ils ont dit : “”, nous n'avons pas fait ça. “”.Bien évidemment, l’action de censurer certaines informations pourrait être perçue comme un pouvoir de décider ce que l’on doit croire ou pas. Pour rassurer les internautes, Zuckerberg déclara ceci au sujet de son travail avec Facebook : “”. Mais “”. À la question de savoir comment faire pour savoir si des comptes réels ne sont pas désactivés en croyant qu’il s’agit de bots, Zuckerberg a expliqué qu'il existe de nombreux signaux indiquant si une personne est légitime, comme l'adresse IP et voir d'où elle vient. Mais en fin de compte, le compromis semble être la solution préférable pour régler ce problème à en juger par l’analyse de Zuckerberg : “”.À la suite des déclarations faites par Zuckerberg lors du podcast, le représentant américain de Géorgie, Andrew Clyde, a tweeté : “”.Le maire républicain du comté de Knox, dans le Tennessee, l'ancien lutteur Glenn Jacobs, a écrit pour sa part : “”.”, a déclaré le sénateur texan Ted Cruz.Source : Podcast Quels commentaires faites-vous de la politique de modération du contenu sur Facebook ?Selon vous, comment Facebook devrait-il gérer les contenus problématiques sur sa plateforme pour éviter les abus ?