Facebook a bloqué par erreur une publicité pour des graines d'oignon parce qu'elle était jugée "ouvertement sexuelle". La Seed Company, basée à St John's, Terre-Neuve-et-Labrador au Canada, a publié le mois dernier une photo de six oignons Walla Walla dans et autour d'un panier en osier. Cependant, le 25 septembre, la plateforme de médias sociaux a soudainement retiré l'annonce, au motif qu'elle est sexuellement suggestive.On peut lire dans le post, qui annonçait des graines d'oignon à 1,99 $ CAD : « Un oignon extrêmement sucré, doux et gros qui est facile à cultiver à partir de graines. Sa grande taille et son excellente saveur en font un oignon idéal pour le tranchage, les salades, la friture, la cuisson au four, les rondelles d'oignon et les sauces ».Jackson McLean, directeur de The Seed Company, a déclaré à la Presse canadienne qu'il était en train de mettre en place les publicités sur Facebook lorsqu'il a reçu un message d'erreur. « Quelques-uns d'entre eux sont revenus avec des erreurs, et j'ai regardé plus loin pour voir quelle était l'erreur, et pour la photo d'oignon, il a dit qu'elle était ouvertement sexuelle. Je suppose que quelque chose dans les deux formes rondes pourrait être interprété comme des seins ou quelque chose comme ça, nus d'une certaine manière. J'ai juste trouvé ça drôle. Il faut avoir une imagination très active pour regarder ça et en tirer quelque chose de sexuel », a-t-il déclaré.Il savait que ses clients trouveraient le rejet de l'annonce amusant et a publié la photo, ainsi que le message automatique de Facebook avertissant que "les annonces ne doivent pas positionner les produits ou services d'une manière sexuellement suggestive", sur la page de l'entreprise. McLean a déclaré que certains clients ont posté des images de carottes et de citrouilles potentiellement suggestives en réponse.Samedi, McLean s'est rendu sur le compte Facebook de l'entreprise pour parler de cette situation cocasse. Je viens d'être informé par Facebook que la photo utilisée pour notre graine d'oignon Walla Walla est "ouvertement sexuelle"... Pouvez-vous la voir ? a-t-il écrit, accompagné d'un émoji rieur. McLean a demandé à la plateforme de médias sociaux de revoir l'interdiction, mais il n'a reçu aucune réponse. Cependant, après qu'il se soit adressé aux médias nationaux canadiens avec l'histoire, Facebook a annulé la décision.Meg Sinclair, responsable de la communication de Facebook Canada, a déclaré à la Presse canadienne que l'erreur était due à une confusion d'algorithme. « Nous utilisons une technologie automatisée pour éviter la nudité dans nos applications, mais il arrive qu'elle ne distingue pas un oignon Walla Walla d'un, eh bien, vous savez. Nous avons restauré l'annonce et nous sommes désolés pour les problèmes commerciaux causés à l’entreprise », a-t-elle déclaré".L'entreprise Seed Company est en train de numériser tout son stock pour rendre les achats en ligne plus accessibles dans le contexte de la pandémie de coronavirus, a expliqué McLean et cela inclut le renforcement de certaines publicités, comme celle de l'oignon, sur Facebook. Les oignons Walla Walla, "une variété d'oignon plus ancienne", ont récemment été remis en stock à la demande des clients, et se vendent maintenant rapidement grâce à leur nouvelle notoriété, a-t-il rajouté :« Nous avons vendu plus d'oignons ces trois derniers jours qu'au cours des cinq dernières années », a déclaré McLean, ajoutant que désormais les oignons Walla Walla « sont maintenant répertoriés sous la rubrique oignons sexy" sur le site web de l'entreprise ».Qu’en pensez-vous ?