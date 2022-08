Vendredi, les législateurs ont envoyé des lettres à huit grandes entreprises de médias sociaux pour demander des informations sur le nombre de menaces contre les forces de l'ordre proférées sur leurs plateformes au cours des dernières semaines. La commission a ciblé ses demandes de renseignements sur les principales plateformes grand public, comme Facebook, Twitter et TikTok, mais a également écrit à des concurrents d'extrême droite comme Gab, GETTR, Rumble et Truth Social, le site de Trump.Les médias sociaux ont joué un rôle central dans la candidature de Donald Trump à la Maison-Blanche et ont été son moyen de communication préféré en tant que président. L'ancien président américain est aujourd’hui exclu des plateformes Twitter et Facebook. L’ex-président américain est banni à vie de Twitter même s’il décide de briguer à nouveau une fonction publique. Pour continuer d’exister sur la toile, Donald Trump a lancé l'application Truth Social le 21 février Le FBI et le DHS ont averti qu'une escalade des menaces en ligne pourrait contribuer à une violence à l'encontre des forces de l'ordre. Dans le bulletin, les autorités ont souligné les messages alarmants publiés par un utilisateur de Truth Social peu après la perquisition, qui a ensuite tenté de pénétrer dans un bureau local du FBI à Cincinnati (Ohio) la semaine dernière.« Le Comité soutient fermement les droits du premier amendement de tous les Américains à s'exprimer sur les actions de leur gouvernement et les questions d'application de la loi, y compris sur les plateformes de médias sociaux », ont écrit les législateurs. « Cependant, les menaces et les incitations à la violence mortelle sont inacceptables et contraires à la loi. »Voici, ci-dessous, un extrait du courrier envoyé au PDG de Facebook :Dans ces lettres, les législateurs ont demandé des détails sur la manière dont chaque plateforme identifie et répond à ces menaces en ligne. Ils ont également demandé des copies de toutes les publicités « affichées à côté des messages » qui ont été signalés aux forces de l'ordre ou qui les ont ciblés. Les législateurs ont cité plusieurs messages publiés par des utilisateurs sur Twitter et Truth Social « appelant à la guerre civile et à la violence envers les forces de l'ordre ».« Nous sommes préoccupés par le fait que les déclarations irréfléchies de l'ancien président et des membres républicains du Congrès ont déclenché un flot de menaces violentes sur les médias sociaux qui ont déjà conduit à au moins un décès et constituent un danger pour les agents chargés de l'application de la loi à travers les États-Unis », ont écrit les législateurs. « Nous vous exhortons à prendre des mesures immédiates pour répondre à toutes les menaces de violence contre les forces de l'ordre qui apparaissent sur les plateformes de votre entreprise. »Les lettres de la commission interviennent une semaine seulement après que les autorités fédérales ont tiré la sonnette d'alarme sur le nombre croissant de menaces en ligne proférées à l'encontre des forces de l'ordre. Vendredi dernier, le FBI et le ministère de la sécurité intérieure ont transmis un bulletin de renseignements commun aux responsables de l'application des lois des États, des collectivités locales et des tribus de tout le pays, soulignant cette recrudescence. Le bulletin indique que les menaces sont faites « principalement en ligne et sur de multiples plateformes, y compris les sites de médias sociaux, les forums Web, les plateformes de partage de vidéos et les tableaux d'images ».Trump lui-même a continué à dénoncer le FBI sur Truth Social, accusant les fonctionnaires de placer des preuves et d'autres comportements illégaux. La plateforme Truth Social de l'ancien président Donald Trump a connu une énorme augmentation du nombre d'utilisateurs, conséquence directe de la perquisition menée par le FBI à Mar-a-Lago.Comme dit precedemment, la semaine suivant la perquisition, le nombre de téléchargements de l'application Truth Social a bondi de près de 550 % par rapport à la semaine précédente, selon les chiffres communiqués par Data AI, une société qui suit les téléchargements d'applications, anciennement connue sous le nom d'App Annie.Dans les jours qui ont suivi la perquisition du FBI, Donald Trump a utilisé la plateforme pour s'en prendre à l'agence, exciter ses partisans et partager les théories du complot des adeptes de QAnon. Jeudi, Trump a utilisé sa plateforme pour partager un article qui suggère qu'il cherchera à se venger de ceux qui ont effectué la recherche s'il redevient président. Certains utilisateurs de Truth Social ont également appelé à une « guerre civile » à la suite de la perquisition du FBI. « Le FBI provoque-t-il les 80 millions de patriotes à déclencher une guerre civile ? », a écrit un utilisateur dans un post.Dans la semaine précédant la perquisition du 8 août à Mar-a-Lago, l'application Truth Social a été téléchargée moins de 20 000 fois, avec une moyenne d'environ 2 500 téléchargements par jour depuis la boutique d'applications d'Apple. Cependant, la semaine suivant la perquisition, dont les détails ont été annoncés publiquement par Trump lui-même sur Truth Social, l'application a été téléchargée 107 500 fois, soit une moyenne de 13 400 téléchargements par jour.Le pic de téléchargements reflète une augmentation significative de l'utilisation de la plateforme par Trump lui-même, qu'il utilisait sporadiquement depuis son lancement en février.Dès le début, Truth Social a été assailli de problèmes techniques. Il y avait au départ un énorme nombre d'utilisateurs qui ne pouvaient tout simplement pas accéder à la plateforme. Elle n'était également disponible que sur la plateforme d'Apple ; il n'y a toujours pas d'application Android disponible (c'est pour « bientôt », selon la société) et les inscriptions sont actuellement fermées pour les nouveaux utilisateurs, selon le site Web de la plateforme.Pourtant, Truth Social a été téléchargé près de 3 millions de fois, selon les chiffres de Data AI. Ce chiffre ne représente qu'une fraction du nombre de personnes utilisant des plateformes classiques comme Twitter ou Facebook, et il est même dérisoire par rapport aux dizaines de millions de personnes qui utilisent chaque mois des sites d'extrême droite comme Gab.Trois jours après la perquisition, Ricky Shiffer est entré dans le bureau du FBI à Cincinnati avec un pistolet à clous et un fusil de type AR. Un compte portant le même nom avait utilisé Truth Social de manière prolifique dans les jours précédant l'attaque, appelant les « patriotes » à se rendre en Floride et à tuer des agents fédéraux.Il a été abattu à la suite d'un affrontement avec la police après l'échec de son attaque contre les bureaux du FBI, mais pas avant d'avoir posté un dernier message sur Truth Social : « Si vous n'avez pas de nouvelles de moi, il est vrai que j'ai essayé d'attaquer le FBI et cela signifie que soit j'ai été retiré d'Internet, soit le FBI m'a eu, soit il a envoyé des policiers ordinaires », a-t-il écrit.