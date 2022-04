Plusieurs bugs techniques

Des experts déconcertés

Deux cadres techniques clés quittent Truth Social

L'application Truth Social qui ressemble énormément à Twitter, s'est trouvée pendant un certain temps en tête des téléchargements de l'App Store. Mais le magasin d'applications en ligne d'Apple, a eu un certain nombre de problèmes techniques l'ont rendue inaccessible pour beaucoup d'internautes. Plusieurs raisons expliquent cela : en plus de n'être disponible qu'aux Etats-Unis, Truth Social ne fonctionne que sur iOS, le système d'exploitation des smartphones d'Apple. Elle n'est pas non plus opérationnelle sur navigateur web, ce qui pourrait pourtant permettre aux utilisateurs de smartphones Android de s'y rendre. « Cela a été un désastre », a déclaré Joshua Tucker, directeur du Center for Social Media and Politics de NYU.En outre, lors de son lancement, l'application avait rencontré un certain nombre de soucis techniques. En a résulté une longue liste d'attente pour s'y inscrire. Cette dernière ne semble aujourd'hui pas avoir évolué, comptant au moins un million et demi de personnes. Certains estiment que le plus grand problème de Truth Social est toutefois l’absence de sa star. Donald Trump n’y a toujours rien publié. Les autres grandes figures du trumpisme se contentent, elles, d’y recopier leurs messages Twitter. Dans ces conditions, difficile de convaincre leurs partisans de migrer sur un autre réseau, aussi «libre» soit-il.Alors que YouTube, TikTok, Instagram et Facebook font partie des 10 applications les plus téléchargées, selon Similar Web, Truth Social se situe en dehors du top 100. Les utilisateurs qui trouvent leur chemin peuvent trouver l'application un peu vide, car de nombreuses grandes voix de la droite américaine sont restées à l'écart jusqu'à présent. Une autre étude a révélé que les téléchargements avaient chuté de 95 %. Et beaucoup se sentent frustrés. « Je me suis inscrit à Truth Social il y a quelques semaines et toujours sur une liste d'attente », a déclaré mardi un utilisateur de Twitter. « Le temps que je ne sois plus sur la liste d'attente et que je passe à Truth Social pour de vrai, Trump sera à nouveau président », a plaisanté un autre.Le directeur général de Truth Social, Devin Nunes, a déclaré que son objectif était d'être « pleinement opérationnel » d'ici la fin mars. Mais la raison pour laquelle l'application rencontre tant de problèmes a déconcerté les experts. Certains ont pointé du doigt le partenariat de Truth Social avec Rumble, une plateforme de partage de vidéos qui ressemble un peu à YouTube. Populaire auprès des conservateurs et de l'extrême droite, Rumble était censé fournir une « épine dorsale critique » pour l'infrastructure du site.Mais si Truth Social a des problèmes de serveur, pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour les résoudre ? « Cela devrait prendre quelques jours pour réparer, pas six semaines », a déclaré une source républicaine proche de Donald Trump : « Il y aura toujours des ratés au début, mais à ce stade, j'aurais pensé que cela aurait été résolu. "Personne ne semble comprendre pourquoi ».Josh Adams et Billy Boozer (les chefs de la technologie et du développement de produits de la société) ont rejoint l'entreprise l'année dernière et sont rapidement devenus des acteurs centraux dans sa tentative de construire un empire de médias sociaux. Mais moins d'un an plus tard, tous deux ont démissionné de leurs postes de direction à un moment critique pour les plans de lancement de l'application pour smartphone de la société.La démission de deux cadres essentiels aux efforts de lancement de l'application met en péril les progrès de l'entreprise qui tente de prouver qu'elle peut rivaliser avec les plateformes grand public comme Twitter. « Si Josh est parti... les paris sont ouverts », a déclaré l'une source anonyme au sujet du chef de la technologie Adams, le qualifiant de « cerveau » derrière la technologie de Truth Social. Boozer a également été qualifié d’avoir un rôle de leadership majeur en tant que chef de produit, dirigeant la gestion de l'infrastructure technologique, la conception et les équipes de développement.Les circonstances spécifiques derrière les démissions des cadres ne sont pas encore déterminés, ni s'ils ont été remplacés ou si leurs fonctions ont été réassignées. On ne sait pas non plus si Adams et Boozer travaillent toujours dans l'entreprise à un autre titre après avoir quitté leurs postes de direction. Mais ce qui est certain, cest que leurs démissions coïncident avec les téléchargements de l'application Truth Social qui ont chuté de façon vertigineuse, passant de 866 000 installations la semaine de son lancement à 60 000 la semaine du 14 mars, selon les estimations de la société d'analyse de données Sensor Tower. La société estime que l'application Truth Social a été téléchargée 1,2 million de fois en tout, ce qui la place loin derrière les applications conservatrices rivales Parler et Gettr, avec 11,3 millions et 6,8 millions d'installations, respectivement.En définitive, 300 millions de dollars ont été investis dans la création de Truth Social. Le service est édité par Trump Media & Technology Group qui cherche à entrer en Bourse et aurait déjà sécurisé 1*milliard de dollars d'investissements. À ce jour, Truth Social n'est proposé que sous iOS. Outre une version Android, une version web serait peut-être utile pour doper sa popularité.