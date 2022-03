Elon Musk « réfléchit sérieusement » à la création d'une nouvelle plateforme de médias sociaux, où la « liberté d'expression » sera la priorité. Le PDG de Tesla et SpaceX a lancé un sondage sur Twitter, apparemment pour faire connaître son concept. On pouvait y lire : « La liberté d'expression est essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie. Pensez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ? ». Sur plus de deux millions d'utilisateurs de Twitter, 70,4 % ont répondu par la négative.Le sondage a incité l'utilisateur de Twitter Pranay Pathole à demander à Musk : « Envisageriez-vous de créer une nouvelle plateforme de médias sociaux, @elonmusk ? Une plateforme qui consisterait en un algorithme open source, une plateforme où la liberté d'expression et l'adhésion à la liberté d'expression seraient la priorité absolue, une plateforme où la propagande serait très minime. Je pense que ce genre de plateforme est nécessaire ». Ce à quoi Musk a répondu : « J'y réfléchis sérieusement ».Plus loin, l'homme d'affaires milliardaire a demandé à ses 79,2 millions de followers : « Étant donné que Twitter sert de facto de place publique, ne pas adhérer aux principes de la liberté d'expression mine fondamentalement la démocratie. Que faut-il faire ? ». Il a ensuite demandé si une nouvelle plateforme était nécessaire.Les internautes ont ensuite largement partagé la déclaration de Musk, certains suggérant qu'il a « probablement déjà commencé à construire sa propre plateforme de médias sociaux » et que « ses tweets ne sont destinés qu'à "promouvoir" le nouveau projet auprès de son public cible ».Un accord conclu en 2018 avec la Securities and Exchange Commission (SEC) exige que Musk obtienne l'approbation préalable d'autres dirigeants de Tesla avant de publier des tweets sur l'entreprise. Après que Musk ait demandé à ses followers sur Twitter en novembre s'il devait vendre 10 % de sa participation dans Tesla, la société de véhicules électriques a reçu une assignation de la SEC parce que la question du sondage a déclenché une chute des actions ; ce que le PDG a qualifié de « harcèlement ».Plus tôt cette semaine, en réponse à Musk contestant l'assignation, un régulateur de la SEC a exhorté un juge fédéral à permettre que ses tweets continuent d'être examinés. « La motion de Musk visant à annuler l'assignation est défectueuse sur le plan de la procédure et sans fondement sur le fond », a déclaré la SEC. S'il lance sa propre plateforme, Musk rejoindrait une liste croissante de personnalités publiques et d'entreprises technologiques qui abandonnent les réseaux de médias sociaux établis et créent leurs propres plateformes, souvent au nom de la "liberté d'expression". L'ancien président Donald Trump, qui est interdit de Twitter depuis janvier 2021, a notamment lancé Truth Social en février dans le cadre du Trump Media and Technology Group.Rumble, Parler, Gettr et d'autres services se sont également constitués en alternatives aux réseaux sociaux classiques. Parler a été retiré de l’'Apple store au milieu d'allégations selon lesquelles des émeutiers du 6 janvier auraient utilisé la plateforme pour inciter à la violence. Il a été réintégré en avril après que l'entreprise a apporté des améliorations pour mieux détecter et modérer les discours de haine.Si Musk décide d'aller de l'avant avec la création d'une nouvelle plateforme, il rejoindrait un portefeuille croissant d'entreprises technologiques qui se positionnent comme des champions de la liberté d'expression et qui espèrent attirer les utilisateurs qui ont le sentiment que leurs opinions sont réprimées sur des plateformes telles que Twitter, Facebook de Meta et YouTube de Google. Mais aucune de ces entreprises, y compris Truth Social de Donald Trump, Gettr et Parler n'a réussi à égaler la portée et la popularité des plateformes traditionnelles jusqu'à présent.Quel est votre avis sur le sujet ?