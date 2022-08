Envoyé par Avocats d'Elon Musk Envoyé par Twitter n'a pas fourni les informations demandées par M. Musk depuis près de deux mois malgré ses clarifications répétées et détaillées destinées à simplifier l'identification, la collecte et la divulgation par Twitter des informations les plus pertinentes recherchées dans les demandes initiales de M. Musk.



Bien que Twitter ait fourni certaines informations, ces informations sont accompagnées de chaînes, de limitations d'utilisation ou d'autres fonctionnalités de formatage artificielles, ce qui a rendu certaines des informations peu utiles à M. Musk et à ses conseillers. Par exemple, lorsque Twitter a finalement fourni l'accès aux huit « API » de développeur explicitement demandées pour la première fois par M. Musk dans la lettre du 25 mai, ces API contenaient une limite de débit inférieure à celle que Twitter fournit à ses plus grandes entreprises clientes. Twitter n'a proposé de fournir à M. Musk le même niveau d'accès qu'à certains de ses clients après que nous avons expliqué que la limitation de la limite de débit empêchait M. Musk et ses conseillers d'effectuer l'analyse qu'il souhaitait effectuer dans un délai raisonnable.



De plus, ces API contenaient un « plafond » artificiel sur le nombre de requêtes que M. Musk et son équipe peuvent exécuter, quelle que soit la limite de débit, un problème qui empêchait initialement M. Musk et ses conseillers d'effectuer une analyse des données dans n'importe quel délai raisonnable. M. Musk a soulevé cette question dès qu'il en a eu connaissance, dans le premier paragraphe de la lettre du 29 juin : « nous venons d'être informés par nos experts en données que Twitter a placé un plafond artificiel sur le nombre de recherches que nos experts peuvent effectuer avec ces données », ce qui empêche maintenant M. Musk et son équipe de faire leur analyse. Ce plafond n'a été supprimé que le 6 juillet, après que M. Musk a demandé sa suppression pour la deuxième fois.



Sur la base du refus susmentionné de fournir les informations demandées par M. Musk depuis le 9 mai 2022, Twitter enfreint les sections 6.4 et 6.11 de l'accord de fusion.



Malgré les spéculations publiques sur ce point, M. Musk n'a pas renoncé à son droit d'examiner les données et informations de Twitter simplement parce qu'il a choisi de ne pas rechercher ces données et informations avant de conclure l'accord de fusion. En fait, il a négocié les droits d'accès et d'information dans le cadre de l'accord de fusion précisément pour pouvoir examiner les données et les informations importantes pour les activités de Twitter avant de financer et de conclure la transaction.

L'utilisation de Botometer

L'un des créateurs de Botometer donne son avis

Yang surpris que Musk n'ait pas créé un meilleur outil

Le 8 juillet, le patron de Tesla et SpaceX a mis fin unilatéralement à l'accord du rachat de Twitter, au motif que la société basée à San Francisco aurait selon lui menti sur la proportion de comptes automatisés et de spams sur sa plateforme.Twitter a ensuite lancé des poursuites contre le multimilliardaire, pour le forcer à honorer son engagement.« Ayant monté un spectacle public pour mettre Twitter en jeu, et ayant proposé puis signé un accord de fusion favorable aux vendeurs, Musk croit apparemment qu'il est libre, contrairement à toutes les autres parties soumises au droit des contrats du Delaware, de changer d'avis, de détruire l'entreprise, de perturber ses opérations, de détruire la valeur des actionnaires et de s'en aller », indique Twitter dans sa plainte déposée auprès de la Cour de chancellerie du Delaware.« Alors Musk veut se défaire de ses obligations contractuelles. Plutôt que de supporter le coût du ralentissement du marché, comme l'exige l'accord de fusion, Musk veut le transférer aux actionnaires de Twitter », indique la plainte. « Depuis la signature de l'accord de fusion, Musk a dénigré à plusieurs reprises Twitter et l'accord, créant un risque commercial pour Twitter et une pression à la baisse sur le cours de son action ».Par la suite, la juge supervisant sa bataille judiciaire avec Twitter a fixé au 17 octobre le début du procès de cinq jours pendant lequel elle va décider si oui ou non, l’entrepreneur est contraint de racheter le réseau social pour 44 milliards de dollars comme il l’avait annoncé fin avril. Kathaleen McCormick, présidente d’un tribunal spécialisé en droit des affaires, a écrit plusieurs fois que les parties doivent coopérer « de bonne foi » pour s’entendre sur la façon de partager des documents ou d’organiser des dépositions.Quelques heures après sa décision, Elon Musk a déployé sa riposte : le milliardaire de la Tech a déposé plainte contre Twitter, dans un document juridique de 164 pages déposé de façon « confidentielle », en raison des secrets industriels et des autres informations sensibles qu'elle peut contenir, cette plainte n'est pas encore accessible au public, selon un avis de la Delaware Court of Chancery. Mais selon les règles de ce tribunal spécialisé en droit des affaires, Elon Musk devra bientôt en soumettre une version publique.Selon le Wall Street Journal, l'une des demandes d'Elon Musk porterait sur l'allégation selon laquelle Twitter aurait menti sur son nombre d'utilisateurs monnayables après avoir accepté son offre d'achat.Twitter a critiqué la réponse d'Elon Musk au procès de la société dans un dossier de 127 pages devant la Cour de la chancellerie du Delaware qui assure que les affirmations de Musk sont « contredites par les preuves et le bon sens ». Le dossier judiciaire de Twitter a également déclaré que l'analyse du spam de Musk reposait sur un outil qui qualifiait autrefois son propre compte Twitter de robot probable.« Selon Musk, il - le milliardaire fondateur de plusieurs sociétés, conseillé par des banquiers et des avocats de Wall Street - a été trompé par Twitter pour signer un accord de fusion de 44 milliards de dollars », a écrit Twitter. « Cette histoire est aussi invraisemblable et contraire aux faits qu'elle en a l'air. Et c'est juste cela - une histoire, imaginée dans le but d'échapper à un accord de fusion que Musk ne trouvait plus attrayant une fois en bourse - et avec elle, son énorme richesse personnelle - a diminué de valeur ».Le dépôt de Twitter était en réponse à la défense et aux demandes reconventionnelles de Musk, qui ont été soumises la semaine dernière, mais n'ont pas été rendues publiques immédiatement parce que Twitter a eu le temps de demander des expurgations. Twitter a apparemment choisi de ne procéder à aucune suppression.« Les demandes reconventionnelles de Musk, basées sur la distorsion, la fausse déclaration et la tromperie pure et simple, ne changent rien. Musk a signé et est obligé de consommer l'accord de fusion », a écrit Twitter.Musk a défendu sa tentative de rompre l'accord de fusion en remettant en question la divulgation publique de Twitter selon laquelle moins de 5% de ses utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU) sont des spams ou des faux. Le dossier judiciaire de Twitter a déclaré que la propre analyse de Musk a utilisé un site Web accessible au public pour découvrir « que les faux comptes ou les spams constituent au moins 10 % des utilisateurs actifs quotidiens monétisables de Twitter », mais « Musk ne mesure pas la même chose que Twitter ni même n'utilise les mêmes données que Twitter ».« Musk ne peut produire une estimation plus élevée qu'en exécutant un ensemble de données ni limité ni inclusif de mDAU via un outil Web générique qui a désigné son propre compte Twitter comme un "bot" probable. Le résultat est une distorsion qui, espère Musk, fera néanmoins des vagues », a déclaré Twitter.Plus précisément, Musk a utilisé « une application Internet appelée "Botometer" - qui applique des normes différentes de celles de Twitter et qui, plus tôt cette année, a désigné Musk lui-même comme très susceptible d'être un bot », a déclaré Twitter. Le site Web Botometer est un projet de l'Observatoire des médias sociaux et du Network Science Institute de l'Université de l'Indiana. Citant un article de Protocol de mai 2022, le dossier judiciaire de Twitter a déclaré que « Botometer a indiqué que le propre compte Twitter d'Elon Musk était probablement un bot, avec une probabilité de 4/5 ».Un article de Protocol en mai notait que le compte de Musk obtenait des scores Botometer extrêmement différents d'un jour à l'autre, affirmant que l'outil « mettait en évidence à quel point il est difficile d'identifier les bots, en particulier en utilisant uniquement des données publiques ».Comme l'a noté le dossier judiciaire de Twitter, « le propre site Web de FAQ du Botometer avertit que "la détection des bots est une tâche difficile" et que si c'était "facile à faire avec un logiciel, il n'y aurait pas de bots - Twitter les aurait déjà repérés et bannis !" »À l'aide de l'outil, l'équipe d'Elon Musk a estimé que 33 % des « comptes visibles » sur la plate-forme de médias sociaux étaient des « comptes factices ou spam ».Cependant, le créateur et mainteneur de Botometer, Kaicheng Yang, a déclaré que ce pourcentage « ne veut rien dire ». Yang a remis en question la méthodologie utilisée par l'équipe de Musk et a déclaré à la BBC qu'ils ne l'avaient pas approché avant d'utiliser l'outil.Botometer est un outil qui utilise plusieurs indicateurs, comme quand et à quelle fréquence un compte tweete et le contenu des publications, pour créer un "score" de bot sur cinq. Un score de zéro indique qu'il est peu probable qu'un compte Twitter soit un bot, et un cinq suggère qu'il est peu probable qu'il s'agisse d'un humain.Cependant, les chercheurs affirment que l'outil ne donne pas de réponse définitive quant à savoir si un compte est un bot ou non.« Afin d'estimer la prévalence [des bots], vous devez choisir un seuil pour réduire le score », explique Yang. « Si vous changez le seuil de trois à deux, vous obtiendrez plus de bots et moins d'humains. Alors, comment choisir ce seuil est la clé pour savoir combien de bots il y a sur la plateforme ».Yang note que la contre-poursuite de Musk n'explique pas quel seuil il a utilisé pour atteindre son chiffre de 33 % : « Cette [contre-poursuite] ne précise pas les détails, donc il [Musk] a la liberté de faire ce qu'il veut. Donc, pour moi, ce pourcentage ne veut rien dire », a-t-il déclaré.« Techniquement, vous pouvez choisir n'importe quel seuil que vous voulez et obtenir n'importe quel résultat que vous voulez », a déclaré Yang dans une précédente interview avec Yahoo. Le Botometer est un projet de l'Observatoire des médias sociaux et du Network Science Institute de l'Université de l'Indiana.Yang a également parlé à CNN récemment, exprimant sa surprise que Musk ait utilisé le Botometer au lieu de créer quelque chose de plus précis. « Pour être honnête, vous savez, Elon Musk est vraiment riche, n'est-ce pas ? J'avais supposé qu'il dépenserait de l'argent pour embaucher des gens pour construire lui-même des outils ou des méthodes sophistiqués », a déclaré Yang à CNN.Le Botometer est mieux utilisé « pour compléter, et non pour remplacer, votre propre jugement », indique la FAQ de l'outil, notant que « les humains et les machines ont des forces différentes en matière de reconnaissance de formes. Selon un observateur humain, certains comptes robots/humains "évidents" tromperont un algorithme d'apprentissage automatique. Par exemple, Botometer catégorise parfois les «*comptes organisationnels*» comme des comptes de robots. De même, « un algorithme peut classer en toute confiance certains comptes avec lesquels les humains ont du mal ».Toutefois, selon un dossier judiciaire, Musk a des plans pour une analyse plus approfondie du pourcentage de spams sur Twitter. « Les experts des accusés poursuivent leur analyse même maintenant et, en prévision de la production de données supplémentaires par Twitter (y compris des données" privées "que Twitter met à la disposition de ses examinateurs humains et affirme qu'elles sont nécessaires pour vérifier son rapport de moins de 5*% spam et taux de faux utilisateurs), ont l'intention de mener une analyse plus complète et s'attendent à présenter des estimations et des conclusions mises à jour dans des rapports d'experts et au procès », ont écrit les avocats de Musk.Sources : BBC, Faq Botometer Que pensez-vous des propos de l'un des créateurs de Botometer affirme que l'estimation du pourcentage de comptes spams sur Twitter de Musk « ne veut rien dire » ?Partagez-vous ses propos lorsqu'il indique qu'avec tous ses milliards, Elon Musk aurait gagné en développant un outil pour faire ce type d'analyse ?