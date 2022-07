Twitter a un avantage juridique, estime des experts

Envoyé par avocats d'Elon Musk Envoyé par Twitter n'a pas fourni les informations demandées par M. Musk depuis près de deux mois malgré ses clarifications répétées et détaillées destinées à simplifier l'identification, la collecte et la divulgation par Twitter des informations les plus pertinentes recherchées dans les demandes initiales de M. Musk.



Bien que Twitter ait fourni certaines informations, ces informations sont accompagnées de chaînes, de limitations d'utilisation ou d'autres fonctionnalités de formatage artificielles, ce qui a rendu certaines des informations peu utiles à M. Musk et à ses conseillers. Par exemple, lorsque Twitter a finalement fourni l'accès aux huit «*API*» de développeur explicitement demandées pour la première fois par M. Musk dans la lettre du 25 mai, ces API contenaient une limite de débit inférieure à celle que Twitter fournit à ses plus grandes entreprises clientes. Twitter n'a proposé de fournir à M. Musk le même niveau d'accès qu'à certains de ses clients après que nous ayons expliqué que la limitation de la limite de débit empêchait M. Musk et ses conseillers d'effectuer l'analyse qu'il souhaitait effectuer dans un délai raisonnable.



De plus, ces API contenaient un « plafond » artificiel sur le nombre de requêtes que M. Musk et son équipe peuvent exécuter quelle que soit la limite de débit, un problème qui empêchait initialement M. Musk et ses conseillers d'effectuer une analyse des données dans n'importe quel délai raisonnable. M. Musk a soulevé cette question dès qu'il en a eu connaissance, dans le premier paragraphe de la lettre du 29 juin : « nous venons d'être informés par nos experts en données que Twitter a placé un plafond artificiel sur le nombre de recherches que nos experts peuvent effectuer avec ces données », ce qui empêche maintenant M. Musk et son équipe de faire leur analyse. Ce plafond n'a été supprimé que le 6 juillet, après que M. Musk a demandé sa suppression pour la deuxième fois.



Sur la base du refus susmentionné de fournir les informations demandées par M. Musk depuis le 9 mai 2022, Twitter enfreint les sections 6.4 et 6.11 de l'accord de fusion.



Malgré les spéculations publiques sur ce point, M. Musk n'a pas renoncé à son droit d'examiner les données et informations de Twitter simplement parce qu'il a choisi de ne pas rechercher ces données et informations avant de conclure l'accord de fusion. En fait, il a négocié les droits d'accès et d'information dans le cadre de l'accord de fusion précisément pour pouvoir examiner les données et les informations importantes pour les activités de Twitter avant de financer et de conclure la transaction.

Trouver un accord plutôt que tenter de régler le litige jusqu'au bout au tribunal

Musk a secoué le monde des médias sociaux plus tôt cette année avec son offre sans précédent de privatiser l'entreprise, arguant qu'il serait en mesure de développer Twitter et de le rendre plus ouvert et, dans son esprit, politiquement neutre. Il a déclaré qu'il laisserait l'ancien président Donald Trump revenir sur la plateforme et a fait valoir que les pratiques de modération de contenu de Twitter enfreignaient la liberté d'expression. Musk a renoncé à son droit d'examiner de plus près les finances de l'entreprise lorsqu'il a signé l'accord.Mais peu de temps après, des questions se sont posées quant à savoir s'il irait jusqu'au bout. Une vente mondiale d'actions technologiques a profondément réduit sa valeur nette personnelle, dont il avait tiré parti pour obtenir des engagements pour l'emprunt dont il avait besoin pour acheter Twitter.L'enthousiasme de Musk pour donner suite à l'accord est remis en question depuis au moins le mois de mai, lorsqu'il a déclaré que l'accord était « suspendu » jusqu'à ce qu'il puisse vérifier si l'affirmation de Twitter selon laquelle moins de 5% des comptes sont des robots ou des spams était exacte. Il a accusé Twitter de dissimuler des informations, tandis que la société a déclaré qu'elle agissait de bonne foi et fournissait tout ce que les conditions de l'accord l'exigeaient.En multipliant les allégations sur le pourcentage de robots et de spams sur la plateforme, Musk a fait baisser le cours de l'action de Twitter et tentait de s'en servir pour potentiellement forcer Twitter à renégocier l'accord à un prix inférieur.Dans une lettre publiée par le gendarme boursier américain, les avocats d'Elon Musk ont assuré que Twitter n'a pas respecté ses engagements pris dans l'accord, notamment en ne fournissant pas toutes les informations demandées sur le nombre de comptes inauthentiques et de spams.En mettant fin à son engagement de racheter Twitter, l'homme d'affaires s'expose à des poursuites juridiques conséquentes. Les deux parties se sont engagées à verser une indemnité de rupture pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars dans certaines circonstances.Le président du conseil d'administration de la plateforme, Bret Taylor, a d'ailleurs tweeté que le conseil d'administration était « déterminé à conclure la transaction au prix et aux termes convenus » et entendait bien l'emporter devant les tribunaux : « Le conseil d'administration de Twitter s'est engagé à conclure la transaction au prix et aux conditions convenus avec M. Musk et prévoit d'intenter une action en justice pour faire respecter l'accord de fusion. Nous sommes convaincus que nous l'emporterons devant la Cour de chancellerie du Delaware ».Les tribunaux du Delaware, où le différend entre les deux parties devrait être plaidé, ont fixé la barre haute pour que les acquéreurs soient autorisés à abandonner leurs transactions. Mais les entreprises cibles choisissent souvent la certitude d'un accord renégocié à un prix inférieur ou une compensation financière plutôt qu'une bataille judiciaire désordonnée qui peut durer plusieurs mois, ont déclaré trois professeurs de droit des sociétés.La principale affirmation de Musk contre Twitter est que la société basée à San Francisco a rompu leur accord car elle ne partagera pas avec lui suffisamment d'informations pour étayer son affirmation selon laquelle les comptes spam et les faux comptes constituent moins de 5 % de ses utilisateurs actifs. Twitter a maintenu cette estimation, mais a également déclaré qu'il était possible que le nombre de ces comptes soit plus élevé.Musk a également déclaré vendredi dans une lettre à Twitter que la fausse déclaration par la société du nombre de comptes de spam pourrait être un « effet négatif important (MAE -) » qui lui permettrait de se retirer selon les termes du contrat.Mais les experts juridiques ont déclaré que les tribunaux du Delaware considéraient les MAE comme des événements dramatiques et inattendus qui nuisent à long terme aux performances d'une entreprise. Les contrats commerciaux tels que celui entre Musk et Twitter sont si normatifs qu'un juge a statué qu'une MAE n'avait été valablement déclenchée qu'une seule fois dans l'histoire d'un tel litige - dans le cas du groupe de soins de santé allemand Fresenius Kabi AG qui a mis fin à son accord avec le fabricant américain de médicaments génériques Akorn Inc en 2018.Dans cette affaire, un tribunal a jugé que les assurances d'Akorn à Fresenius selon lesquelles elle était en conformité avec ses obligations réglementaires étaient inexactes. Il a également constaté qu'Akorn avait dissimulé des faits sur la détérioration de ses performances qui ont émergé dans les allégations de lanceurs d'alerte.Les experts juridiques ont rejeté l'idée que des numéros de compte de spam inexacts équivaudraient à un MAE pour Twitter au même niveau que les problèmes qui tourmentaient Akorn.« Si l'affaire est portée devant les tribunaux, Musk a le fardeau de prouver qu'il est plus probable qu'improbable que le nombre de compte de spam était non seulement faux, mais qu'il était si faux que cela aura un effet significatif sur les revenus de Twitter à l'avenir », a déclaré Ann Lipton, doyen associé pour la recherche professorale à la faculté de droit de Tulane.Musk a également affirmé que Twitter avait violé leur accord en licenciant deux employés clés de haut rang, son chef de produit et son directeur général des consommateurs, sans son consentement, comme l'exige leur contrat.« C'est probablement la seule réclamation qui a une chance d'aboutir », a déclaré Brian Quinn, professeur à la Boston College Law School, mais il a ajouté qu'il ne pensait pas que les licenciements étaient suffisamment graves pour affecter les activités de Twitter.En 2020, le tribunal du Delaware a autorisé Mirae Asset Capital Co de Corée du Sud à renoncer à un contrat d'hôtel de luxe de 5,8 milliards de dollars parce que la pandémie a amené le vendeur, Anbang Insurance Group of China, à modifier ses opérations hôtelières ordinaires.La plupart du temps, les tribunaux se prononcent en faveur des sociétés cibles et ordonnent aux acquéreurs de conclure leurs transactions - un recours juridique connu sous le nom de « performance spécifique ». En 2001, par exemple, Tyson Foods, le plus grand transformateur de poulet américain, a décidé qu'il ne voulait plus acheter le plus grand emballeur de viande, IBP Inc. Un juge a ordonné que l'affaire soit conclue.De nombreuses entreprises choisissent cependant de trouver un accord avec leurs acquéreurs pour mettre fin à l'incertitude sur leur avenir qui peut peser sur leurs salariés, clients et fournisseurs.Cela s'est produit plus fréquemment lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté en 2020 et a provoqué un choc économique mondial. Dans un cas, le détaillant français LVMH a menacé de renoncer à un accord avec Tiffany & Co. Le détaillant de bijoux américain a accepté de baisser le prix d'acquisition de 425 millions de dollars à 15,8 milliards de dollars.Simon Property Group Inc, le plus grand exploitant de centres commerciaux aux États-Unis, a réussi à réduire de 18 % le prix d'achat d'une participation majoritaire dans son rival Taubman Centers Inc, à 2,65 milliards de dollars.D'autres entreprises ont laissé les acquéreurs se retirer en échange d'une compensation financière. Cela inclut la société de technologie médicale Channel Medsystems Inc, qui a poursuivi Boston Scientific Corp pour avoir tenté de se retirer de leur accord de 275 millions de dollars. En 2019, un juge a décidé que l'accord devait être conclu et Boston Scientific a versé à Channel Medsystems un montant non divulgué.Qu'en pensez-vous ?Êtes-vous surpris de voir Elon Musk abandonner son projet de rachat de Twitter ?Une tentative pour procéder à un rachat moins onéreux ?De Twitter et d'Elon Musk, quelle entité, selon vous, a plus de chance devant un tribunal ?