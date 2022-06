Les anciens employés de Tesla, John Lynch et Daxton Hartsfield, auraient été licenciés en juin. Dans la plainte déposée dimanche auprès d'un tribunal fédéral du Texas, ils affirment qu'ils font partie des milliers de travailleurs licenciés récemment dans le cadre de compressions budgétaires à l'échelle de l'entreprise. « Tesla a simplement informé les employés que leur licenciement prendrait effet immédiatement », peut-on lire dans la plainte. Celle-ci allègue que les licenciements ont violé les exigences de la loi fédérale WARN, selon laquelle les travailleurs doivent recevoir un préavis écrit de 60 jours avant d'être licenciés en masse.En effet, au début du mois, le PDG Elon Musk a envoyé un courriel à ses cadres pour leur dire qu'il avait un "très mauvais pressentiment" à propos de l'économie et que Tesla allait réduire de 10 % le nombre de ses salariés. Toutefois, selon les propos de Musk lors d'une interview au Forum économique du Qatar la semaine dernière, le constructeur de véhicules électrique a depuis revu son objectif à un peu plus de 3 %. En ce qui concerne la plainte déposée par les anciens employés, en se référant à la loi fédérale WARN, ces derniers allèguent que, comme ils n'ont pas reçu un tel préavis, Tesla leur doit également 60 jours de salaire.La loi américaine WARN s'applique aux entreprises comptant au moins 100 employés à temps plein ou 100 employés ou plus qui travaillent collectivement au moins 4 000 heures par semaine, heures supplémentaires non comprises. Comme la loi WARN de l'État californien, qui couvre les entreprises de 75 employés ou plus, elle vise à donner aux travailleurs un préavis de perte d'emploi en cas de licenciement collectif ou de fermeture d'usine. « Tesla n'a pas agi de bonne foi et n'avait pas de motifs raisonnables de croire que ses actes et omissions ne constituaient pas une violation de la loi WARN », affirme la plainte.L'idée est de donner aux employés suffisamment de temps pour trouver un autre emploi ou se recycler. L'un des travailleurs qui ont porté plainte, John Lynch, a déclaré avoir été informé le 10 juin qu'il était licencié avec effet immédiat. Selon un avocat des plaignants, la société tente d'amener les travailleurs à accepter une indemnité de licenciement d'une semaine de salaire en échange d'un accord juridique de ne pas intenter de procès. « Nous conseillons aux employés de ne pas signer cet accord, car ils ont probablement droit à beaucoup plus en vertu de la loi WARN », a déclaré l'avocate Shannon Liss-Riordan.Selon la plainte, les travailleurs concernés ont subi un "impact économique dévastateur". De son côté, Musk a qualifié le procès de "conséquence mineure". « C'est un petit procès de conséquence mineure. Tout ce qui a trait à Tesla fait les gros titres, qu'il s'agisse d'un accident de vélo ou de quelque chose de beaucoup plus grave », a-t-il déclaré. Interrogé sur l'obligation, en vertu de la loi WARN, d'annoncer les licenciements massifs imminents aux travailleurs et aux agences gouvernementales, il a déclaré : « nous avons fait une annonce ». Mais le milliardaire n'a fourni aucun détail sur l'annonce dont il s'agit.Musk n'a pas expliqué pourquoi il a déclaré au début du mois qu'il avait un "très mauvais pressentiment" concernant l'économie. Mais il a déclaré la semaine dernière lors du Forum économique du Qatar : « nous avons connu une croissance très rapide du côté des salariés et un peu trop rapide dans certains domaines, ce qui nécessite une réduction des effectifs salariés », a-t-il déclaré. Tesla est de loin le plus grand producteur de véhicules électriques (VE) aux États-Unis et reste le leader du marché mondial des VE, mais des précisions indiquent que Volkswagen pourrait dépasser le constructeur d'Austin, au Texas, dès 2024.Par ailleurs, d'autres rapports sur les récents licenciements de Tesla allèguent que les actions du constructeur affectent ses programmes de diversité et d'intégration. L'un d'eux indique que de nombreux employés impliqués dans les programmes de diversité et d'inclusion faisaient partie des licenciements - y compris le président de la communauté LGBTQ+ de Tesla - et un responsable impliqué dans les programmes de diversité et d'inclusion de l'entreprise. Un certain Bobby Berretta-Paris, qui travaillait pour Tesla depuis cinq ans, aurait été licencié la semaine dernière. Il avait été embauché comme recruteur et promu trois fois au cours de son mandat.Le rapport ajoute que Berretta-Paris était également le président bénévole de LGBTQ+ chez Tesla. Les licenciements présumés de ces responsables de la diversité chez Tesla interviennent alors que Musk a fait plusieurs commentaires sur ce qu'il appelle "le virus de l'esprit woke" (woke mind virus), qui selon lui, "détruit la civilisation". Le PDG n'a jamais précisé ce qu'il entendait par "woke mind virus". Si le mot "woke" représentait à l'origine une personne attentive aux injustices de la société, il a désormais été largement récupéré par la droite pour se moquer du militantisme progressiste ou des idées plus extrémistes de la gauche.Musk n'a jamais utilisé le mot en public jusqu'à ces dernières semaines, à peu près au moment où il a commencé à se montrer plus politique et a déclaré que le parti démocrate était "le parti de la haine". Il a ajouté qu'il voterait républicain à l'avenir. Selon les analystes, le fait que des personnes impliquées dans ce que certains pourraient qualifier de "wokeness" chez Tesla aient fait partie des licenciements pourrait être une coïncidence, mais ce n'est certainement pas une bonne chose lorsque certaines des personnes les plus impliquées dans les programmes de diversité sont licenciées au milieu des commentaires de Musk sur la culture "woke".L'action en justice de Lynch et Hartsfield fait suite à une avalanche de procès intentés ces dernières années au sujet des conditions de travail dans les usines Tesla. L'organisme de réglementation des droits civils de Californie poursuit l'entreprise, alléguant que les travailleurs noirs de l'usine Tesla de Fremont étaient moins bien payés que les travailleurs blancs, qu'ils se voyaient refuser des promotions et qu'ils étaient victimes d'abus racistes quotidiens. Tesla a qualifié la plainte de résultat "erroné" d'une "enquête sommaire" et a déclaré que le constructeur automobile "s'oppose fermement à toute forme de discrimination et de harcèlement".La semaine dernière, Solomon Chau, actionnaire de Tesla, a intenté une action en justice contre la société, citant une douzaine de procès intentés par des travailleurs et alléguant que Tesla a "une culture de travail toxique fondée sur les abus racistes et sexistes et la discrimination contre ses propres employés", ce qui aurait exposé Tesla à des centaines de millions de dollars en responsabilité potentielle pour des violations de la loi fédérale et de l'État".Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la plainte déposée contre Tesla ?:fleche : Tesla pourrait-il être reconnu coupable de violation de la loi WARN ?:fleche : Que pensez-vous des "idées woke" infiltrées dans l'industrie technologique ?