Aborder et condamner le comportement de Musk sur Twitter, puis prendre les mesures susmentionnées pour séparer SpaceX de la marque de Musk

Tenir le leadership également responsable, les auteurs veulent que le leadership évalue de manière critique si le leadership empêche les employés d'accomplir pleinement leur travail

Définir clairement et répondre à tous les comportements inacceptables, et établir des voies sûres pour signaler les violations à tous les niveaux des employés

SpaceX a renvoyé certains des auteurs

Un groupe d'employés de SpaceX a écrit une lettre ouverte au directeur de l'exploitation et à la présidente Gwynne Shotwell dénonçant le comportement public du propriétaire Elon Musk et appelant la société de fusées à « se séparer rapidement et explicitement » de sa marque personnelle.La lettre, qui a été acquise par des sources anonymes de SpaceX, qualifie le comportement récent de Musk dans la sphère publique de source de distraction et d'embarras. Les tweets de Musk, affirment les auteurs, sont de facto des déclarations de la société car « Elon est considéré comme le visage de SpaceX ».Les tweets en roue libre de Musk l'ont mis dans la tourmente à plusieurs reprises – un incident l'a même empêché de tweeter sur Tesla sans l'examen et l'approbation d'un avocat.La vie personnelle du milliardaire, en particulier les « événements de ces dernières semaines », est également citée dans la lettre. Bien qu'il ne soit pas clair lequel des nombreux exemples possibles est cité, il est récemment apparu que SpaceX avait payé 250 000 $ à une hôtesse de l'air qui avait accusé Musk de l'avoir harcelée sexuellement en 2016 Son achat de Twitter est également au centre des débats. D'ailleurs, pour ce point précis, l'analyste de Wedbush, Dan Ives a déclaré que « la patience des investisseurs de Tesla s'épuise » suite à la saga qui en résulte. Il faut dire que fin mai, les actions de Tesla ont chuté à leur plus bas niveau depuis 11 mois après qu'une note d'analyste prévoyant des baisses s'est ajoutée à une vague d'inquiétudes pour le constructeur de véhicules électriques ainsi que son chef de file Elon Musk, malgré le fait que l'un des supporters les plus fervents de l'entreprise a doublé sur son investissement massif. « Les actionnaires de Tesla ne peuvent pas être heureux que Musk doive détourner encore plus d'attention de la victoire dans la course aux véhicules électriques », a estimé l'analyste d'Oanda Edward Moya, faisant écho aux préoccupations d'Adam Crisafulli de Vital Knowledge Media, qui a également attribué la chute de l'action de Tesla aux inquiétudes des investisseurs quant à la manière dont Musk financera son offre sur Twitter.Bien qu'il n'est pas mentionné combien des 12 000 employés de SpaceX ont signé la lettre, les médias évoquent des sources qui ont partagé des captures d'écran d'une discussion de soutien Microsoft Teams entre plus de 100 employés. La chaîne Teams où la lettre a été publiée compterait plus de 2 600 membres.Les auteurs de la lettre disent que leurs efforts visent à faire de SpaceX un meilleur lieu de travail : « Malgré toutes nos réalisations techniques, SpaceX n'applique pas [ses] principes à la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion avec une priorité égale dans toute l'entreprise ».Les événements récents, ajoute la lettre, ne sont pas des incidents isolés : « Ils sont emblématiques d'une culture plus large qui dessert de nombreuses personnes qui permettent les réalisations extraordinaires de SpaceX ».À cette fin, la lettre appelle SpaceX à respecter ses politiques de « pas de connard » et de « tolérance zéro », qui, selon les auteurs, sont appliquées de manière inégale dans l'ensemble de l'entreprise, en particulier en ce qui concerne Elon Musk. Les employés ont trois revendications, dont ils aimeraient discuter en personne avec l'équipe de direction d'ici un mois*:La lettre ne disait pas ce que ses auteurs prévoyaient de faire si leurs demandes n'étaient pas satisfaites, bien que Musk n'ait montré aucun scrupule à réduire de manière inattendue les effectifs ou à se débarrasser des employés qui ne répondent pas à ses demandes.La lettre intervient près d'un mois après qu'un rapport a allégué que SpaceX avait versé à une ancienne hôtesse de l'air de l'entreprise un règlement de 250 000 $ après qu'elle ait déclaré que Musk lui avait frotté la jambe, exposé ses parties génitales et lui a proposé de « faire plus » qu'un massage.Musk a nié les allégations : « Si j'étais enclin à me livrer au harcèlement sexuel, il est peu probable que ce soit la première fois de toute ma carrière de 30 ans que cela soit révélé ». Musk a également qualifié l'histoire de « coup monté pour des raisons politiques ». Il n'a pas fourni plus d'explications sur ses affirmations. Mais le rapport est intervenu un jour après qu'il a tweeté qu'il voterait désormais pour le parti républicain après avoir auparavant voté majoritairement démocrate.Ainsi, Musk a déclaré dans son tweet qu'il s'attendait à de futurs coups bas. « Dans le passé, je votais démocrate, parce qu'ils étaient (principalement) le parti de la gentillesse. Mais ils sont devenus le parti de la division et de la haine, donc je ne peux plus les soutenir et je vais voter républicain. Maintenant, regardez leur campagne de sales coups contre moi se dérouler », a-t-il déclaré. Vendredi, il a déclaré : « les attaques contre moi doivent être considérées à travers un prisme politique - c'est leur livre de jeu standard (méprisable) - mais rien ne me dissuadera de me battre pour un bon avenir et pour votre droit à la liberté d'expression ».Après la parution de l'histoire, Gwynne Shotwell, présidente de l'exploitation de SpaceX, a envoyé un e-mail aux employés de SpaceX défendant Musk. « Personnellement, je crois que les allégations sont fausses ; non pas parce que je travaille pour Elon, mais parce que j'ai travaillé en étroite collaboration avec lui pendant 20 ans et que je n'ai jamais rien vu ni entendu qui ressemble à ces allégations », a écrit Shotwell. « Quiconque connaît Elon comme moi sait qu'il ne conduirait ni ne tolérerait jamais ce prétendu comportement inapproprié ».Ce n'est pas la première fois que le sujet du harcèlement sexuel chez SpaceX fait surface. En décembre, une ancienne employée de SpaceX a écrit un essai sur la plateforme Lioness détaillant son expérience de ce qu'elle a décrit comme du harcèlement sexuel omniprésent dans l'entreprise. Elle a également critiqué la réponse des RH de SpaceX à ses plaintes. Certains médias se sont entretenu avec quatre autres anciens employés de SpaceX à l'époque, qui ont tous fait valoir que le service des ressources humaines de l'entreprise traitait de manière inappropriée les plaintes de harcèlement. Avant la parution de l'histoire, Shotwell a envoyé un e-mail à la société réitérant la politique « No Asshole ».« Nous savons aussi que nous pouvons toujours faire mieux », a écrit Shotwell en décembre. «*C'est pourquoi les RH ont sollicité les commentaires des différents groupes de l'entreprise pour s'assurer que le processus est efficace. Les RH effectueront également un audit interne, suivi d'un audit par un tiers.*»Une copie de la lettre peut être lue ci-dessous:Une lettre ouverte aux dirigeants de SpaceX,À la lumière des récentes allégations contre notre PDG et de son dénigrement public de la situation, nous aimerions vous faire part de nos commentaires sur la façon dont ces événements affectent la réputation de notre entreprise et, à travers elle, notre mission. Des employés de tous les spectres de sexe, d'origine ethnique, d'ancienneté et de rôles techniques ont collaboré à cette lettre. Nous pensons qu'il est impératif de maintenir un dialogue honnête et ouvert les uns avec les autres pour atteindre efficacement ensemble les principaux objectifs de notre entreprise*: faire de SpaceX un lieu de travail idéal pour tous et faire de l'homme une espèce multiplanétaire.En tant qu'employés de SpaceX, nous sommes censés remettre en question les processus établis, innover rapidement pour résoudre des problèmes complexes en équipe et utiliser les échecs comme opportunités d'apprentissage. L'engagement envers ces idéaux est fondamental pour notre identité et est au cœur de la façon dont nous avons redéfini notre industrie. Mais malgré toutes nos réalisations techniques, SpaceX n'applique pas ces principes à la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion avec une priorité égale dans toute l'entreprise, ce qui se traduit par une culture de travail qui reste fermement ancrée dans le statu quo.Les individus et les groupes d'employés de SpaceX ont déployé des efforts considérables au-delà de leur portée technique pour faire de l'entreprise un espace plus inclusif via des conférences, des forums ouverts, des commentaires à la direction, la sensibilisation, etc. Cependant, nous ressentons une charge inégale pour mener à bien cet effort car l'entreprise n'a pas appliqué l'urgence et les ressources appropriées au problème d'une manière cohérente avec notre approche des projets techniques du chemin critique. Pour être clair : les événements récents ne sont pas des incidents isolés ; ils sont emblématiques d'une culture plus large qui dessert de nombreuses personnes qui permettent les réalisations extraordinaires de SpaceX. En tant que leaders de l'industrie, nous avons la responsabilité unique de résoudre ce problème.Le comportement d'Elon dans la sphère publique est une source fréquente de distraction et d'embarras pour nous, particulièrement ces dernières semaines. En tant que PDG et porte-parole le plus éminent, Elon est considéré comme le visage de SpaceX - chaque Tweet qu'Elon envoie est une déclaration publique de facto de la société. Il est essentiel de faire comprendre à nos équipes et à notre vivier de talents potentiels que son message ne reflète pas notre travail, notre mission ou nos valeurs.Les systèmes et la culture actuels de SpaceX ne sont pas à la hauteur de ses valeurs déclarées, car de nombreux employés continuent de faire l'expérience d'une application inégale de nos politiques "No Asshole" et "Zero Tolerance" souvent répétées. Cela doit changer. Comme point de départ, nous proposons les catégories d'actions suivantes, dont nous aimerions discuter des détails en personne avec l'équipe de direction d'ici un mois*:SpaceX doit se séparer rapidement et explicitement de la marque personnelle d'Elon.Portez un regard critique sur les problèmes qui empêchent les employés d'accomplir pleinement leur travail et de réaliser leur potentiel, en poursuivant des actions spécifiques et durables qui sont bien financées, transparentes et traitées avec la même rigueur et la même urgence que l'établissement d'une justification de déploiement d'une nouvelle version après une anomalie matérielle.Définissez clairement ce qui est exactement prévu par les politiques «*No asshole*» et «*Zero Tolerance*» de SpaceX et appliquez-les de manière cohérente. SpaceX doit établir des voies sûres de signalement et maintenir des répercussions claires pour tout comportement inacceptable, qu'il émane du PDG ou d'un employé dès son premier jour.Nous nous soucions profondément de la mission de SpaceX de rendre l'humanité multiplanétaire. Mais plus important encore, nous nous soucions les uns des autres. La collaboration dont nous avons besoin pour rendre la vie multiplanétaire est incompatible avec une culture qui traite les employés comme des ressources consommables. Notre position unique nous oblige à considérer comment nos actions aujourd'hui façonneront les expériences des individus au-delà de notre planète. La culture que nous encourageons actuellement est-elle celle que nous visons à amener sur Mars et au-delà*?Nous avons fait des progrès dans cette direction, mais il reste encore beaucoup à accomplir.SpaceX a licencié des employés qui ont participé à la rédaction et à la distribution d'une lettre ouverte critiquant Elon Musk, a rapporté le New York Times.Selon trois employés anonymes et un e-mail du président et directeur de l'exploitation de SpaceX, Gwynne Shotwell, vu par le NYT, SpaceX a licencié certains des organisateurs de la lettre, mais rien n'indique combien ont été licenciés.« [SpaceX a] licencié un certain nombre d'employés impliqués » dans la rédaction de la lettre, a indiqué Shotwell dans son e-mail. « La lettre, les sollicitations et le processus général ont mis les employés mal à l'aise, intimidés, et/ou mis en colère parce que la lettre les a poussés à signer quelque chose qui ne reflétait pas leur point de vue. Nous avons trop de travail critique à accomplir et nous n'avons pas besoin d'une sorte d'activisme excessif ».Dans son e-mail, Shotwell a ajouté que « couvrir des milliers de personnes dans toute l'entreprise avec des e-mails non sollicités répétés et leur demander de signer des lettres et de remplir des sondages non sponsorisés pendant la journée de travail n'est pas acceptable. Veuillez rester concentré sur la mission SpaceX et utiliser votre temps pour faire de votre mieux. C'est ainsi que nous arriverons sur Mars ».Les employés sont protégés contre les représailles par les règles de dénonciation de l'OSHA, mais celles-ci s'appliquent généralement à des problèmes tels que la sécurité, la fraude, les problèmes environnementaux et l'assurance maladie. Pourtant, les licenciements sont susceptibles de créer une autre série de controverses impliquant Musk.Sources : lettre ouverte, NYTQuelle lecture faites-vous de cette lettre ouverte ?Que pensez-vous de la réaction de l'entreprise qui a licencié certains des auteurs de la lettre ?