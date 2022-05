Elon Musk est un entrepreneur américain, cofondateur de la société de paiement électronique PayPal et fondateur de SpaceX, fabricant de lanceurs et de vaisseaux spatiaux. Il a également été l'un des premiers investisseurs importants dans le constructeur de voitures électriques Tesla, dont il est également le PDG. Tesla est actuellement confronté à une enquête de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) sur son système d'aide à la conduite "Autopilot". L'enquête a été ouverte après la mort de trois personnes dans un accident impliquant un Model S.Publié jeudi, le rapport allègue que Musk a harcelé sexuellement la femme en 2016 alors qu'il se faisait masser par cette dernière dans un jet privé lors d'un voyage pour sa société aérospatiale, SpaceX. Une amie de l'hôtesse de l'air, à qui celle-ci s'était confiée au sujet de l'incident présumé, a déclaré que Musk avait frotté la jambe de l'hôtesse de l'air, exposé ses parties génitales et lui avait offert un cheval dans le but de l'amener à "faire plus" qu'un massage. Le rapport d'enquête indique que SpaceX a versé une indemnité de départ de 250 000 dollars à l'hôtesse de l'air en 2018 après que cette dernière ait contacté un avocat.L'hôtesse de l'air et son amie n'ont pas été identifiées dans l'article. Interrogé pour un commentaire, Musk a déclaré qu'il y avait "beaucoup plus dans cette histoire". Il a ajouté : « si j'étais enclin à me livrer à du harcèlement sexuel, il est peu probable que ce soit la première fois dans toute ma carrière de 30 ans que cela soit mis en lumière ». En effet, Musk, 50 ans, s'est intéressé très tôt à l'informatique et à l'entrepreneuriat. À 12 ans, il crée un jeu vidéo et le vend à un magazine informatique. En 1995, il a fondé Zip2, une société qui fournissait des cartes et des annuaires commerciaux aux journaux en ligne.En 1999, Zip2 est rachetée par le fabricant d'ordinateurs Compaq pour 307 millions de dollars. Musk fonde alors une nouvelle société de services financiers en ligne, X.com, qui deviendra plus tard PayPal, spécialisée dans le transfert d'argent en ligne. La société d'enchères en ligne eBay a racheté PayPal en 2002 pour 1,5 milliard de dollars. La même année, il fonde Space Exploration Technologies (SpaceX), une société aérospatiale, pour fabriquer des fusées réutilisables avec des coûts plus abordables. En plus d'être PDG de SpaceX, Musk a également été le concepteur en chef des fusées construites par l'entreprise, notamment Falcon, Dragon et Starship.En 2004, Musk est devenu l'un des principaux bailleurs de fonds de Tesla Motors (aujourd'hui Tesla), une entreprise de voitures électriques fondée par les entrepreneurs Martin Eberhard et Marc Tarpenning. Musk a proposé en 2013 un système de transport rapide, l'Hyperloop, un tube pneumatique dans lequel une nacelle transportant 28 passagers parcourrait les 560 km entre Los Angeles et San Francisco en 35 minutes. Sa vitesse maximale est de 1 220 km/h, soit presque la vitesse du son. Cependant, il a déclaré qu'entre la gestion de SpaceX et de Tesla, il ne pouvait pas consacrer de temps au développement de l'Hyperloop.De 2013 à ce jour, Musk a également été impliqué dans la création de plusieurs autres entreprises. Il y a notamment OpenAI, une entreprise à « but lucratif plafonné » en intelligence artificielle, fondée en 2015, et Neuralink, une startup spécialisée dans le développement d'implants cérébraux, fondée en 2016. Selon certains analystes, en faisant référence à ses 30 ans de carrière, Musk essayait sans doute de démontrer à son public que malgré ses réalisations et sa fortune, il n'a pas laissé le succès lui monter à la tête.D'autres estiment que l'enquête semble incomplète, comme le souligne Musk dans sa déclaration. En effet, la victime présumée est tenue par un accord de confidentialité et de non-divulgation qui l'empêche de raconter l'histoire à quiconque. Ainsi, les rapporteurs se sont contentés du récit et des documents prétendument fournis par l'amie de l'hôtesse de l'air. Par ailleurs, Musk a également qualifié l'histoire de "coup monté pour des raisons politiques". Il n'a pas fourni plus d'explications sur ses affirmations. Mais le rapport intervient un jour après qu'il a tweeté qu'il voterait désormais pour le parti républicain après avoir auparavant voté majoritairement démocrate.Ainsi, Musk a déclaré dans son tweet qu'il s'attendait à de futurs coups bas. « Dans le passé, je votais démocrate, parce qu'ils étaient (principalement) le parti de la gentillesse. Mais ils sont devenus le parti de la division et de la haine, donc je ne peux plus les soutenir et je vais voter républicain. Maintenant, regardez leur campagne de sales coups contre moi se dérouler », a-t-il déclaré. Vendredi, il a déclaré : « les attaques contre moi doivent être considérées à travers un prisme politique - c'est leur livre de jeu standard (méprisable) - mais rien ne me dissuadera de me battre pour un bon avenir et pour votre droit à la liberté d'expression ».Ce combat, Musk entend le mener avec le rachat de Twitter, mais pour l'instant, il est difficile de déterminer l'étape à laquelle se trouvent les négociations entre Musk et le conseil d'administration de Twitter. En effet, Musk a critiqué l'engagement de Twitter envers les principes de la liberté d'expression, à la lumière des politiques de modération de contenu de l'entreprise. Au début du mois d'avril 2022, les documents déposés par Twitter auprès de la SEC ont révélé que Musk avait acheté plus de 9 % de la société. Peu de temps après, Twitter a annoncé que Musk rejoindrait le conseil d'administration de l'entreprise.Cependant, Musk a décidé de ne pas le faire et a fait une offre pour l'ensemble de l'entreprise, à une valeur de 54,20 dollars par action, pour 44 milliards de dollars. Le conseil d'administration de Twitter a accepté son offre, qui ferait de lui l'unique propriétaire de la société. Musk a déclaré que ses projets pour la société comprenaient "l'amélioration du produit avec de nouvelles fonctionnalités, l'ouverture des algorithmes pour accroître la confiance, la lutte contre les robots spammeurs et l'authentification de tous les humains". Mais la position de Musk est peu claire depuis qu'il a appris qu'environ 20 % des Twitter étaient des faux.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des accusations portées contre Musk ?Que pensez-vous des déclarations de Musk dans le cadre de sa défense ?