Parag Agrawal, PDG de Twitter

Le procès de Twitter cite un contrat « favorable au vendeur »

Envoyé par accord entre Elon Musk et Twitter Envoyé par Twitter ou la société mère peut résilier l'accord de fusion si, parmi certaines autres circonstances, (1) la fusion n'a pas été réalisée au plus tard le 24 octobre 2022, date qui sera prolongée de six mois si les conditions de clôture liées aux lois antitrust et les autorisations d'investissement étranger et l'absence de toute loi ou ordonnance applicables rendant illégale ou interdisant la Fusion n'ont pas été satisfaites à cette date; ou (2) les actionnaires de Twitter n'adoptent pas l'accord de fusion. Twitter peut résilier l'accord de fusion dans certaines circonstances limitées supplémentaires, notamment pour permettre à Twitter de conclure un accord définitif pour une proposition d'acquisition concurrente qui constitue une proposition supérieure (telle que définie dans l'accord de fusion). La société mère peut résilier l'accord de fusion dans certaines circonstances limitées supplémentaires, y compris avant l'adoption de l'accord de fusion par les actionnaires de Twitter si le conseil d'administration recommande aux actionnaires de Twitter de voter contre l'adoption de l'accord de fusion ou en faveur de toute proposition d'acquisition concurrente.



À la résiliation de l'accord de fusion dans des circonstances limitées spécifiées, Twitter devra payer à la société mère des frais de résiliation de 1,0 milliard de dollars. Plus précisément, cette indemnité de résiliation est due par Twitter à la société mère parce que (1) Twitter résilie l'accord de fusion pour permettre à Twitter de conclure un accord définitif pour une proposition d'acquisition concurrente qui constitue une proposition supérieure; ou (2) la société mère résilie l'accord de fusion parce que le conseil d'administration recommande aux actionnaires de Twitter de voter contre l'adoption de l'accord de fusion ou en faveur de toute proposition d'acquisition concurrente. Cette indemnité de résiliation sera également due par Twitter à la société mère dans le cas où, généralement, (1) une proposition d'acquisition concurrente pour 50 % ou plus des actions ou des actifs consolidés de Twitter a été annoncée publiquement et n'a pas été retirée, (2) l'accord de fusion est résilié parce que les actionnaires de Twitter n'adoptent pas l'accord de fusion ou parce que Twitter enfreint substantiellement l'accord de fusion, et (3) dans les douze mois suivant cette résiliation de l'accord de fusion, Twitter conclut un accord définitif prévoyant une proposition d'acquisition concurrente pour 50 % ou plus des actions ou des actifs consolidés de Twitter et cette acquisition est par la suite consommée.



À la résiliation de l'accord de fusion dans d'autres circonstances limitées spécifiées, la société mère sera tenue de payer à Twitter des frais de résiliation de 1,0 milliard de dollars. Plus précisément, cette indemnité de résiliation est payable par la société mère à Twitter si l'accord de fusion est résilié par Twitter parce que (1) les conditions des obligations de la société mère et du sous-traitant d'acquisition pour réaliser la fusion sont remplies et la société mère ne parvient pas à réaliser la fusion comme requis en vertu de, et dans les circonstances spécifiées dans l'accord de fusion*; ou (2) les manquements de la société mère ou de la filiale d'acquisition à ses déclarations, garanties ou engagements d'une manière qui entraînerait le non-respect des conditions de clôture correspondantes. M. Musk a fourni à Twitter une garantie limitée en faveur de Twitter (la « Garantie limitée »). La Garantie Limitée garantit, entre autres, le paiement des frais de résiliation payables par la société mère à Twitter, sous réserve des conditions énoncées dans la Garantie Limitée.



La chancelière Kathaleen McCormick de la Cour de la chancellerie du Delaware, assise au milieu et entourée des vice-chanceliers et des maîtres en chancellerie de la cour.

« Un juge sérieux et pragmatique »

Et si Elon Musk refusait de se conformer à une décision de justice ?

Elon Musk a des raisons de s'inquiéter du fait que le juge de la Cour de chancellerie du Delaware s'occupe du procès de Twitter contre lui. Kathaleen McCormick, la chancelière du tribunal, ou juge en chef, « a une réputation sans fioritures ainsi que la distinction d'être l'un des rares juristes à avoir jamais ordonné à un acheteur réticent de conclure une fusion d'entreprises américaines », notent les médias américains.Kathaleen McCormick a repris le rôle de chancelière ou de juge en chef de la Cour de la chancellerie l'année dernière, la première femme à ce poste. Mercredi, elle s'est vu confier le procès Twitter qui vise à forcer Musk à conclure son accord pour le rachat de la plateforme de médias sociaux, qui promet d'être l'une des plus grandes confrontations juridiques depuis des années.« Elle a déjà la réputation de ne pas supporter certains des pires comportements que nous voyons dans ces domaines lorsque les gens veulent se retirer des accords », a déclaré Adam Badawi, professeur de droit spécialisé dans la gouvernance d'entreprise à l'Université de Californie, Berkeley. Par exemple, l'année dernière, McCormick a ordonné à une filiale de la société de capital-investissement Kohlberg & Co LLC de conclure son achat de 550 millions de dollars de DecoPac Holding Inc, qui fabrique des produits de décoration de gâteaux. « C'est une juge sérieuse et sensée », a conclu Adam Badawi.La décision d'avril 2021 de McCormick dans cette affaire, disponible sur le site Web du tribunal, était centrée sur une clause d'exécution spécifique dans le contrat d'achat, similaire à la clause que Twitter cite dans sa tentative de forcer Musk à finaliser son achat de 44 milliards de dollars. « Marquant une victoire pour la certitude de l'accord, cette décision après le procès résout tous les problèmes en faveur du vendeur et ordonne aux acheteurs de conclure le contrat d'achat », a écrit McCormick dans la décision.« Les acheteurs ont perdu leur appétit pour l'accord peu de temps après sa signature, car les entités gouvernementales ont émis des ordonnances de confinement à domicile dans tout le pays et les ventes hebdomadaires de DecoPac ont chuté précipitamment... Plutôt que de déployer tous les efforts raisonnables pour parvenir à un accord de crédit définitif, les acheteurs ont appelé leur avocat et ont commencé à évaluer les moyens de se retirer de l'accord », a noté la décision de McCormick. « Sans l'apport de la direction de DecoPac, ils ont préparé une nouvelle prévision draconienne des ventes prévues de DecoPac sur la base d'hypothèses mal informées (et largement inexpliquées) qui étaient incompatibles avec les données de vente en temps réel ».L'accord Kohlberg / DecoPac a été conclu moins de trois semaines après la décision de McCormick.Twitter a poursuivi Musk mardi, quelques jours après que le PDG de Tesla et SpaceX a envoyé une lettre prétendant mettre fin à leur accord de fusion.Cette rétractation « fait suite à une longue liste de violations contractuelles importantes par Musk qui ont jeté un voile sur Twitter et ses activités. Twitter intente cette action pour interdire à Musk de nouvelles violations, pour contraindre Musk à remplir ses obligations légales et pour contraindre la consommation de la fusion à la satisfaction des quelques conditions en suspens », a indiqué le réseau social dans sa plainte.« Twitter a négocié pour lui-même un droit solide d'exiger l'exécution spécifique des conditions de l'accord qui englobait le droit de contraindre les défendeurs à conclure l'accord, et s'est assuré que Musk était personnellement lié par cette disposition (entre autres) », a insisté la plateforme de microblogging.« Alors Musk veut se défaire de ses obligations contractuelles. Plutôt que de supporter le coût du ralentissement du marché, comme l'exige l'accord de fusion, Musk veut le transférer aux actionnaires de Twitter », indique la plainte. « Depuis la signature de l'accord de fusion, Musk a dénigré à plusieurs reprises Twitter et l'accord, créant un risque commercial pour Twitter et une pression à la baisse sur le cours de son action ».« Ayant monté un spectacle public pour mettre Twitter en jeu, et ayant proposé puis signé un accord de fusion favorable aux vendeurs, Musk croit apparemment qu'il est libre, contrairement à toutes les autres parties soumises au droit des contrats du Delaware, de changer d'avis, de détruire l'entreprise, de perturber ses opérations, de détruire la valeur des actionnaires et de s'en aller ».L'accord de fusion stipule que si Twitter remplit ses obligations en vertu de l'accord, il « aura droit à une exécution spécifique ou à un autre recours équitable » pour « amener l'investisseur en capital [Elon Musk] à apporter le financement en capital, ou à faire respecter l'obligation de l'investisseur en capital de financer directement le financement par actions et réaliser la clôture*».L'accord Musk/Twitter est « convivial pour les vendeurs », n'a « pas de contingence financière ni condition de diligence » et « est soutenu par des engagements hermétiques en matière de dette et de capitaux propres », indique la plainte de Twitter. Musk a tenté de se retirer de l'accord après que la baisse du marché boursier ait réduit sa valeur nette, et il « croit apparemment qu'il - contrairement à toutes les autres parties soumises au droit des contrats du Delaware - est libre de changer d'avis, de détruire l'entreprise, de perturber ses opérations, de détruire la valeur des actionnaires et s'en aller", a déclaré Twitter au tribunal.Alors que Musk affirme que Twitter a rompu l'accord de fusion en ne fournissant pas toutes les données de spam qu'il avait demandées, Twitter a déclaré qu'il avait fourni suffisamment de données et que Musk avait évoqué « une réalité alternative dans laquelle Twitter n'avait pas coopéré ». Les demandes de données de spam de Musk sont également arrivées trop tard car il a fait son offre d'achat « sans demander aucune représentation de Twitter concernant ses estimations de spam ou de faux comptes », a déclaré la plainte.McCormick siège à la Cour de chancellerie du Delaware depuis 2018 et en est la chancelière depuis mai 2021. Elle a été nommée à ce poste par le gouverneur du Delaware, John Carney.À la Cour de la chancellerie du Delaware, les affaires sont « tranchées par le juge président et non par un jury, bien que le juge puisse appeler un jury consultatif pour l'aider à consulter. La décision du juge peut faire l'objet d'un appel devant la Cour suprême de l'État, dont la décision est définitive », a noté le New York Times.Twitter a fait pression pour qu'un procès de quatre jours ait lieu le 19 septembre, justifiant sa demande d'accélérer les choses étant donné que l'accord de fusion entre Musk et Twitter a une « date limite présumée » du 24 octobre. Cependant, l'équipe de Musk demande que le procès n'ait pas lieu avant le 13 février 2023 au plus tôt.Si le tribunal décide que Musk doit achever la fusion et qu'il refuse, « la Cour de chancellerie du Delaware peut condamner quelqu'un pour outrage au tribunal et elle a le pouvoir d'envoyer quelqu'un en prison ».Mais Michael Hanrahan, associé du cabinet d'avocats Prickett, Jones & Elliott, qui est membre du barreau du Delaware depuis plus de 40 ans, suggère qu'il existe un autre moyen pour le tribunal de tenir Musk responsable s'il ne se conforme pas à un décision qui ne va pas dans son sens.La saisie financière est une autre possibilité d'exécution, car Tesla et SpaceX sont tous deux incorporés dans le Delaware. « Elon Musk détient de nombreuses actions dans des sociétés du Delaware, qui peuvent faire l'objet d'une saisie dans le Delaware… donc, il peut y avoir des moyens de le contraindre à aller jusqu'au bout », a déclaré Michael Hanrahan.Source : dossier judiciaire, affaire concernant une filiale de la société de capital-investissement Kohlberg & Co LLC Quelle lecture faites-vous de cette situation ?