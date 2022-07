Bénéfice par action : Une perte de 8 cents, ajusté, contre un bénéfice attendu de 14 cents, selon une enquête Refinitiv auprès des analystes

Chiffre d'affaires : 1,18 milliard de dollars contre 1,32 milliard de dollars attendus

Utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU) : 237,8 millions contre 238,08 millions attendus, selon Refinitiv

Les statistiques de Twitter sur le trimestre

Transaction avec Elon Musk

Envoyé par avocats d'Elon Musk Envoyé par Twitter n'a pas fourni les informations demandées par M. Musk depuis près de deux mois malgré ses clarifications répétées et détaillées destinées à simplifier l'identification, la collecte et la divulgation par Twitter des informations les plus pertinentes recherchées dans les demandes initiales de M. Musk.



Bien que Twitter ait fourni certaines informations, ces informations sont accompagnées de chaînes, de limitations d'utilisation ou d'autres fonctionnalités de formatage artificielles, ce qui a rendu certaines des informations peu utiles à M. Musk et à ses conseillers. Par exemple, lorsque Twitter a finalement fourni l'accès aux huit « API » de développeur explicitement demandées pour la première fois par M. Musk dans la lettre du 25 mai, ces API contenaient une limite de débit inférieure à celle que Twitter fournit à ses plus grandes entreprises clientes. Twitter n'a proposé de fournir à M. Musk le même niveau d'accès qu'à certains de ses clients après que nous ayons expliqué que la limitation de la limite de débit empêchait M. Musk et ses conseillers d'effectuer l'analyse qu'il souhaitait effectuer dans un délai raisonnable.



De plus, ces API contenaient un « plafond » artificiel sur le nombre de requêtes que M. Musk et son équipe peuvent exécuter, quelle que soit la limite de débit, un problème qui empêchait initialement M. Musk et ses conseillers d'effectuer une analyse des données dans n'importe quel délai raisonnable. M. Musk a soulevé cette question dès qu'il en a eu connaissance, dans le premier paragraphe de la lettre du 29 juin : « nous venons d'être informés par nos experts en données que Twitter a placé un plafond artificiel sur le nombre de recherches que nos experts peuvent effectuer avec ces données », ce qui empêche maintenant M. Musk et son équipe de faire leur analyse. Ce plafond n'a été supprimé que le 6 juillet, après que M. Musk a demandé sa suppression pour la deuxième fois.



Sur la base du refus susmentionné de fournir les informations demandées par M. Musk depuis le 9 mai 2022, Twitter enfreint les sections 6.4 et 6.11 de l'accord de fusion.



Malgré les spéculations publiques sur ce point, M. Musk n'a pas renoncé à son droit d'examiner les données et informations de Twitter simplement parce qu'il a choisi de ne pas rechercher ces données et informations avant de conclure l'accord de fusion. En fait, il a négocié les droits d'accès et d'information dans le cadre de l'accord de fusion précisément pour pouvoir examiner les données et les informations importantes pour les activités de Twitter avant de financer et de conclure la transaction.

Twitter a publié vendredi des résultats pour le deuxième trimestre qui ont manqué les estimations des analystes sur les bénéfices, les revenus et la croissance des utilisateurs. Twitter a perdu 270 millions de dollars au cours du trimestre qui s'est terminé en juin et n'a pas atteint les attentes de revenus pour le deuxième trimestre consécutif. Un point positif dans le rapport de la plateforme de réseautage social, cependant, était le nombre d'utilisateurs qui a augmenté de près de 9 millions. Twitter a attribué la croissance aux améliorations des produits et à l'intérêt mondial pour l'actualité. Il a également ajouté des utilisateurs le trimestre précédent.Voici les chiffres clés :Twitter a déclaré que les revenus avaient baissé de 1% d'une année sur l'autre pour atteindre 1,18 milliard de dollars. Wall Street s'attendait à 1,32 milliard de dollars, soit une croissance de 10,5 % d'une année sur l'autre. Il s'agit de la plus grande perte de revenus de Twitter, avec des résultats inférieurs de 11 % aux estimations, selon Refinitiv.La société a en partie imputé la baisse des revenus aux vents contraires de l'industrie publicitaire liés à l'environnement macroéconomique difficile plus large, ainsi qu'à « l'incertitude liée à l'acquisition imminente de Twitter par une filiale d'Elon Musk ».Twitter et d'autres sociétés de médias sociaux fortement dépendantes de la publicité ont ressenti le poids des défis économiques, car les craintes concernant l'inflation, les problèmes de taux d'intérêt, les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement et la guerre en Ukraine ont conduit certains annonceurs et marques à ajuster leurs dépenses publicitaires. Jeudi, Snap a annoncé des résultats décevants au deuxième trimestre et a déclaré qu'il prévoyait de ralentir les embauches en raison de l'affaiblissement de la croissance des revenus, entraînant une chute de ses actions de 25% dans les échanges prolongés.Compte tenu de l'acquisition imminente par Musk, Twitter a déclaré qu'il ne fournirait pas d'orientations prospectives pour le troisième trimestre. Il n'organise pas non plus de conférence téléphonique avec des analystes pour discuter des résultats des bénéfices.Les coûts et les dépenses au cours du trimestre ont augmenté de 31 % d'une année sur l'autre pour atteindre 1,52 milliard de dollars. La société a enregistré une perte de 8 cents par action, enregistrant sa première perte ajustée en deux ans et la deuxième de son histoire.Twitter a déclaré que les coûts liés à l'acquisition de Musk étaient d'environ 33 millions de dollars au deuxième trimestre. Les dépenses liées aux indemnités de départ se sont élevées à environ 19 millions de dollars au deuxième trimestre. Plus tôt ce mois-ci, la société a licencié un tiers de son équipe d'acquisition de talents, selon le Wall Street Journal.Les utilisateurs actifs quotidiens monétisables (mDAU) du deuxième trimestre était de 237,8 millions, en hausse de 16,6 % par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente. Cette augmentation est due aux améliorations continues des produits et à la conversation mondiale autour des événements actuels. La moyenne des mDAU américains était de 41,5 millions pour le deuxième trimestre, en hausse de 14,7 % par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente. La moyenne internationale de mDAU était de 196,3 millions pour le deuxième trimestre, en hausse de 17,0 % par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente.Les revenus du deuxième trimestre ont totalisé 1,18 milliard de dollars, soit une baisse de 1 % d'une année sur l'autre ou une augmentation de 2 % à taux de change constant, reflétant les vents contraires de l'industrie de la publicité associés au macroenvironnement ainsi que l'incertitude liée à l'acquisition imminente de Twitter par une filiale d'Elon Musk. En excluant MoPub et MoPub Acquire, la croissance d'une année sur l'autre était de 3 %. Les revenus publicitaires ont totalisé 1,08 milliard de dollars, une augmentation de 2 % ou de 6 % à taux de change constants. Les abonnements et autres revenus ont totalisé 101 millions de dollars, soit une baisse de 27 % d'une année sur l'autre, ou une augmentation de 7 % d'une année sur l'autre en excluant MoPub de la période de l'année précédente.Les coûts et les dépenses ont totalisé 1,52 milliard de dollars, soit une augmentation de 31 % d'une année sur l'autre. Les coûts liés à l'acquisition en cours de Twitter étaient d'environ 33 millions de dollars au deuxième trimestre. Les coûts liés aux indemnités de départ se sont élevés à environ 19 millions de dollars au deuxième trimestre.La perte d'exploitation s'est élevée à 344 millions de dollars, ce qui représente une marge d'exploitation de -29 %, comparativement à un bénéfice d'exploitation de 30 millions de dollars ou une marge d'exploitation de 3 % à la même période l'an dernier.La perte nette s'est élevée à 270 millions de dollars, ce qui représente une marge nette de -23 % et un BPA dilué de -0,35 $. Cela se compare à un bénéfice net de 66 millions de dollars, une marge nette de 6 % et un BPA dilué de 0,08 $ à la même période l'an dernier.Les flux de trésorerie nets générés par les activités d'exploitation au cours du trimestre se sont élevés à 30 millions de dollars, contre 382 millions de dollars à la même période l'an dernier. Les dépenses en immobilisations ont totalisé 154 millions de dollars, comparativement à 276 millions de dollars à la même période l'an dernier.Comme annoncé le 25 avril 2022, nous avons conclu un accord de fusion, en vertu duquel Twitter a accepté d'être acquis par une entité détenue à 100 % par Elon Musk, pour 54,20 $ par action en espèces. À l'issue de la transaction, Twitter deviendra une société privée.Le 8 juillet 2022, des représentants d'Elon Musk ont ​​remis un avis visant à résilier l'accord de fusion. Dans une lettre publiée par le gendarme boursier américain, les avocats d'Elon Musk ont assuré que Twitter n'a pas respecté ses engagements pris dans l'accord, notamment en ne fournissant pas toutes les informations demandées sur le nombre de comptes inauthentiques et de spams.Mais Twitter estime que cette décision d'Elon Musk est invalide et abusive, et que l'accord de fusion reste en vigueur. Le 12 juillet 2022, Twitter a engagé une action en justice contre Elon Musk et certains de ses affiliés pour les obliger à exécuter spécifiquement leurs obligations en vertu de l'accord de fusion et à réaliser la clôture conformément aux termes de l'accord de fusion.« Cette décision fait suite à une longue liste de violations contractuelles importantes par Musk qui ont jeté un voile sur Twitter et ses activités. Twitter intente cette action pour interdire à Musk de nouvelles violations, pour contraindre Musk à remplir ses obligations légales et pour contraindre la consommation de la fusion à la satisfaction des quelques conditions en suspens », a indiqué Twitter à la Cour. Dans sa plainte, Twitter a reconnu la chute du marché après que Musk ait finalisé l'accord. « Alors Musk veut se défaire de ses obligations contractuelles. Plutôt que de supporter le coût du ralentissement du marché, comme l'exige l'accord de fusion, Musk veut le transférer aux actionnaires de Twitter », indique la plainte. « Depuis la signature de l'accord de fusion, Musk a dénigré à plusieurs reprises Twitter et l'accord, créant un risque commercial pour Twitter et une pression à la baisse sur le cours de son action ».Le 19 juillet 2022, la demande de Twitter pour un procès accéléré a été acceptée et le procès est prévu pour octobre 2022.« L'adoption de l'accord de fusion par nos actionnaires est la seule approbation ou condition réglementaire restante pour réaliser la fusion en vertu de l'accord de fusion. Le moment exact de la réalisation de la fusion, le cas échéant, ne peut être prédit car la fusion est soumise à un litige en cours, à l'adoption de l'accord de fusion par nos actionnaires et à la satisfaction des conditions de clôture restantes », a indiqué Twitter après avoir communiqué ses résultats.Source : Résultats trimestriels de Twitter Partagez-vous l'avis de Twitter qui désigne Elon Musk comme étant partiellement responsable de la chute de ses revenus ? Dans quelle mesure ?