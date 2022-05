Le bitcoin a perdu la moitié de sa valeur depuis un pic de 69 000 dollars le 10 novembre. Cette semaine, il flirte avec les 30 000 dollars, après avoir touché son plus bas niveau en 17 mois, à 25 401 dollars, le 12 mai. Il reste le plus grand actif numérique en termes de capitalisation boursière, mais la valeur marchande de toutes les cryptomonnaies s'élève désormais à 1 300 milliards de dollars, soit moins de la moitié du pic de 3 000 milliards de dollars atteint en novembre.« Le bitcoin n'est tout simplement pas attractif pour les investisseurs particuliers à l'heure actuelle. Personne ne voit vraiment le potentiel du bitcoin à offrir un (rendement) 10 fois supérieur », a déclaré Joseph Edwards, responsable de la stratégie financière de la société de gestion de fonds Solrise Finance.La hausse des rendements des actifs à faible risque comme les obligations d'État américaines rend moins attrayants les rendements potentiels des investissements spéculatifs comme les cryptomonnaies, selon les analystes. Andrew Sullivan, directeur général d'Outset Global à Hong Kong, a déclaré que « l'Asie voyait d'énormes volumes passer sur un certain nombre de marchés, les investisseurs se tournant vers les liquidités », alors que les actions technologiques de la région chutaient.Le contexte macroéconomique est loin d'être favorable à une classe d'actifs désormais considérée comme volatile, risquée et vulnérable face à l'inflation. Alors que les inquiétudes liées à la hausse des taux mondiaux et à la géopolitique amènent les actions américaines (.SPX) au bord de la confirmation d'un marché baissier, les cryptomonnaies ne figurent sur la liste d'achats de personne.« Les investisseurs institutionnels en particulier fuient vers la sécurité, dans une certaine mesure, vers le bitcoin, qui a le plus d'adoption institutionnelle », a déclaré Marcus Sotiriou, analyste chez GlobalBlock, courtier en actifs basé au Royaume-Uni. L'histoire limitée du bitcoin n'est pas un bon guide pour les hivers cryptographiques, que nous définissons comme une baisse prolongée d'un mois ou plus. Il y en a eu cinq depuis 2017 et trois depuis 2021. Les deux effondrements de l'année dernière ont duré 14 et 10 semaines et ont fait perdre 45 % à 47 % au bitcoin.Cependant, pour certains analystes, des signes montrent que le roi de la cryptomonnaie prépare son retour. La semaine dernière, les contrats à terme sur le bitcoin ont connu leur plus grande position longue nette depuis le lancement du contrat en 2018, selon les données de la CFTC, ce qui indique que les traders se positionnent davantage en prévision d'une hausse du prix de la cryptocurrency.Le bitcoin tire sa force du reste du marché des cryptomonnaies, par exemple, sa stature relative apportant un certain réconfort aux investisseurs qui fuient les altcoins tels que les stablecoins jugés ultra-risqués après l'effondrement de TerraUSD début mai.Stablegains a annoncé le 21 mai sur son blog qu’elle cesse d’offrir des services à ses clients et invite ses utilisateurs au retrait de fond sur la plateforme. « À partir du dimanche 22 mai 2022, nous ne fournirons plus de support pour Anchor Protocol. Pour l'instant, afin que les utilisateurs puissent récupérer autant de fonds que possible, nous leur recommandons de retirer leurs actifs restants de la plateforme dès que possible », a annoncé le cofondateur de Stablegains, qui se fait appéler Kamil.Stablegains est une application permettant de générer des rendements grâce à la finance décentralisée. Suite à l’effondrement de l’UST, la plateforme a perdu des millions de dollars et se trouve accusée d’avoir trompé ses clients. « Le 1er juillet 2022, nous cesserons de soutenir le service Stablegains. L'application mobile sera retirée de la liste des App Stores, l'interface Web sera mise hors ligne et il est très probable que nous ne serons plus en mesure de prendre en charge les retraits après cette date », déclare Stablegains.YC W22 Stablegains serait poursuivi en justice pour avoir pris l'argent de clients et l'avoir placé à leur insu dans le protocole Anchor. Les investisseurs ont été brusquement informés que leur USDC avait chuté en même temps que l'UST. Certains ont accusé la société d'avoir prélevé un pourcentage sur l'argent des investisseurs, soit environ 42 millions de dollars. Une lettre d'un cabinet d'avocats, Erickson Kramer Osborne, adressée à YC W22 Stablegains a fait surface en ligne. Elle indique que la société a été poursuivie pour son incapacité à maintenir et préserver toutes ses "entités" de communication et ses dossiers.« Nous nous intégrerons à un certain nombre de protocoles DeFi, tout en rendant notre produit plus facile à utiliser, plus sûr et plus rapide. Notre objectif est d'être reconnus mondialement comme l'endroit le plus simple, le plus sûr et le plus fiable pour accéder aux avantages de DeFi, et d'aider des millions de personnes à atteindre leurs objectifs financiers », précise la société.Stablegains a levé 600 000 dollars en décembre dernier auprès de plusieurs investisseurs et a rejoint le groupe W22 de Y Combinator, d'où le nom YC W22 Stablegains. Mais l'incident provoqué par la chute de l'UST semble avoir des répercussions sur Stablegains. La domination du bitcoin, qui mesure le rapport entre sa capitalisation boursière et le reste du marché des cryptomonnaies, a atteint un sommet de plus de 44 % sur sept mois, alors même que son prix a diminué.La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, n’a pas caché son sentiment à l'égard de la valeur des cryptoactifs : à savoir qu'il n'y en a pas. « J'ai toujours dit que les cryptoactifs sont des actifs hautement spéculatifs et très risqués, a déclaré Lagarde à l'émission de télévision néerlandaise College Tour dans une interview. Mon évaluation très humble est que cela ne vaut rien. Il ne repose sur rien, il n'y a pas d'actifs sous-jacents pour servir d'ancre de sécurité. »Lagarde a révélé qu'elle n'avait jamais investi dans des actifs cryptographiques, mais que son fils l'avait fait avec peu de chance. Un euro numérique, cependant, serait un jeu de balle entièrement différent, a expliqué Lagarde. « Le jour où nous aurons la monnaie numérique de la banque centrale, tout euro numérique, je le garantirai, a-t-elle déclaré. Donc la banque centrale sera derrière. Je pense que c'est très différent de toutes ces choses-là. »L'Ether, le deuxième jeton en termes de valeur marchande, a oscillé autour de 2 000 dollars et a perdu environ 60 % par rapport au pic de 4 868 dollars atteint le 10 novembre. Bilal Hafeez, PDG de la société de recherche Macro Hive, a indiqué que les niveaux de 2 300 et 2 500 dollars étaient des niveaux clés et a prévenu qu'une incapacité à se maintenir au-dessus de l'une ou l'autre de ces marques à court terme serait un signal baissier.Le volume total du marché au comptant pour toutes les cryptomonnaies sur les principales bourses était tombé à 18,4 milliards de dollars lundi, soit moins de la moitié des 48,2 milliards de dollars observés le 14 mai, qui était le volume le plus élevé pour 2022, selon le site d'information et de recherche The Block. La société d'analyse de blockchain Glassnode a déclaré le 9 mai que le bitcoin à 33 600 dollars mettait 40 % des investisseurs sous l'eau sur leurs avoirs.« Beaucoup de gens se demandent ce qu'ils doivent faire de leurs investissements : continuer à s'accrocher à leur vie ou enregistrer les pertes et passer à autre chose ?, a déclaré Lindsey Bell, chef des marchés et stratège monétaire chez Ally Invest. C'est un bon rappel que la cryptomonnaie ne devrait probablement pas représenter plus de 1 à 2 % de votre portefeuille ».Quel est votre avis sur le sujet ?