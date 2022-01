Le bitcoin recule à son plus bas niveau depuis le mois d'août

« La déroute des cryptomonnaies survient alors que les investisseurs se sont débarrassés des actions des entreprises technologiques en raison des attentes de la Réserve fédérale américaine, qui souhaite mettre un frein à sa politique monétaire pandémique pour lutter contre l'inflation », indique le Financial times. La hausse des rendements des actifs à faible risque comme les obligations d'État américaines rend moins attrayants les rendements potentiels des investissements spéculatifs comme les cryptomonnaies, selon les analystes. Andrew Sullivan, directeur général d'Outset Global à Hong Kong, a déclaré que l'Asie voyait « d'énormes volumes passer sur un certain nombre de marchés, les investisseurs se tournant vers les liquidités » vendredi, alors que les actions technologiques de la région chutaient.La forte vente d'actifs numériques intervient un jour après que la banque centrale russe a annoncé des projets visant à interdire tout commerce et extraction de cryptomonnaies. La réglementation proposée bloquerait également les investissements en cryptomonnaies par les banques et interdirait tout échange de cryptomonnaies contre des monnaies traditionnelles en Russie, l'un des plus grands centres mondiaux d'extraction de cryptomonnaies.Pour certains analystes, la baisse de la valeur des cryptomonnaies est une aubaine pour les investisseurs. « La valeur baisse, alors préparez-vous à voir un afflux : c'est le meilleur moment pour acheter », déclare l’un d’entre eux. Pour d’autres par contre, il est recommandé de ne pas se fier au prix du marché. « Des périodes comme celles-ci, ne regardez pas chaque détail du prix. Il est important de jeter un regard en arrière et de regarder comment les cryptomonnaies se sont comportées au cours des deux dernières années. »Bien que les cryptomonnaies soient réputées être un investissement risqué et spéculatif, les experts s'accordent à dire qu'une stratégie d'achat et de conservation est généralement la meilleure pratique. Plutôt que d'essayer de négocier à court terme, cette stratégie consiste à détenir un actif à long terme et à surmonter les hauts et les bas.Anjali Jariwala, planificatrice financière agréée, expert-comptable et fondatrice de Fit Advisors, recommande de détenir des bitcoins pendant au moins dix ans. « Si vous vous engagez dans une stratégie qui implique le cryptomonnaies, alors vous devez être à l'aise avec la conservation de l'investissement pour une approche à plus long terme et essayer de résister à l'envie de vendre lorsque les prix baissent », dit-elle.« Si vous avez acheté des cryptomonnaies comme quelque chose dans lequel investir pour les 10 prochaines années, c'est le moment de vous en souvenir », dit Douglas Boneparth, planificateur financier certifié et président de Bone Fide Wealth. Il a investi dans le bitcoin depuis 2014. Bien que ce soit plus facile à dire qu'à faire, « prenez une grande respiration si vous vous sentez nerveux ou effrayé, dit Boneparth. Il vaut mieux se concentrer sur les choses que vous pouvez contrôler que sur celles que vous ne pouvez pas contrôler, comme le prix d'un investissement particulier. »Selon le Financial Times, la banque centrale a déclaré dans un rapport de 36 pages que la hausse rapide de la valeur des cryptomonnaies « est définie principalement par la demande spéculative d'une croissance future, qui crée des bulles », ajoutant qu'elles « présentent également des aspects de pyramides financières, car la croissance de leur prix est largement soutenue par la demande des nouveaux entrants sur le marché ». La Russie propose d'interdire l'utilisation et l'extraction de cryptomonnaies invoquant des menaces pour la stabilité financière, le bien-être des citoyens et la souveraineté monétaire. La Russie s'est opposée pendant des années aux cryptomonnaies, affirmant qu'elles pouvaient être utilisées pour le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Elle leur a finalement accordé un statut légal en 2020, mais a interdit leur utilisation comme moyen de paiement.La Russie est le troisième acteur mondial dans le domaine de l'extraction de bitcoins, derrière les États-Unis et le Kazakhstan, bien que ce dernier puisse connaître un exode des mineurs par crainte d'un renforcement de la réglementation à la suite des troubles survenus au début du mois. La Banque de Russie a déclaré que le minage de cryptomonnaies créait des problèmes de consommation d'énergie. « La meilleure solution est d'introduire une interdiction du minage de cryptomonnaies en Russie », a déclaré la banque.« Les régulateurs russes sont frustrés par l'industrie des cryptomonnaies depuis plusieurs années et aucun de leurs avertissements n'a été pris en compte », a déclaré Vince Turcotte, directeur commercial Asie-Pacifique chez Eventus Systems. Il a ajouté que si la proposition russe était « relativement plus sévère », elle n'était que la dernière d'une série d'annonces sur les cryptomonnaies faites par les régulateurs du monde entier, principalement axées sur la protection des petits investisseurs.Turcotte a comparé la situation en Russie à celle de la Chine avant que Pékin ne commence à réprimer plus vigoureusement l'industrie. « Personne n'a écouté les responsables chinois avant qu'ils n'enfoncent le clou », a-t-il déclaré. L'année dernière, la Chine a déclaré que toutes les activités de crypto étaient illégales.Le bitcoin, la cryptomonnaie la plus populaire, serait majoritairement détenu par un petit groupe d'individus . C'est la conclusion d'une étude menée récemment par le National Bureau of Economic Research (NBER), un organisme privé américain, sans but lucratif. Le NBER rapporte que les 10 000 premiers investisseurs individuels en bitcoins contrôlent environ un tiers de la cryptomonnaie en circulation. Mieux, parmi les mineurs les plus importants, 10 % contrôlent 90 % de la capacité d'extraction du bitcoin, et seulement 0,1 % (environ 50 mineurs) contrôlent 50 % de la capacité d'extraction.La popularité croissante du bitcoin n'a pas modifié l'une de ses caractéristiques initiales. Sa propriété est en effet toujours concentrée entre quelques mains seulement. Les amateurs de cryptomonnaies se demandent depuis longtemps qui sont les plus grands propriétaires de bitcoins depuis les premiers jours de son existence. Il peut être particulièrement difficile de déterminer la concentration de la propriété, car bon nombre des plus grandes adresses ne représentent pas souvent des particuliers, mais des bourses et d'autres entités qui détiennent des bitcoins pour le compte d'autres investisseurs. Le NBER s'est penché sur la question dernièrement.Son enquête a révélé que les 10 000 premiers investisseurs individuels en bitcoins contrôlent environ un tiers des cryptomonnaies en circulation. Toutefois, en utilisant une méthode de collecte de données qui fait la distinction entre les adresses appartenant à des intermédiaires et à des particuliers, les chercheurs du NBER ont pu constater que les premières contrôlaient environ 5,5 millions de bitcoins à la fin de l'année dernière, tandis que les secondes en contrôlaient environ 8,5 millions. En outre, les 1 000 premiers investisseurs individuels contrôlaient environ 3 millions, et la concentration pourrait être encore plus importante.« Cette mesure de la concentration est très probablement un euphémisme, car nous ne pouvons pas exclure que certaines des plus grandes adresses soient contrôlées par la même entité », ont écrit les chercheurs Igor Makarov et Antoinette Schoar. Par exemple, les données de recherche n'ont pas attribué la propriété des premiers bitcoins détenus dans environ 20 000 adresses à une seule personne (Satoshi Nakamoto) et ont considéré qu'ils appartenaient à 20 000 individus différents. 