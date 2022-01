Selon CoinMarketCap, le prix du Bitcoin et de l'Ethereum, les deux actifs numériques les plus précieux en termes de valeur marchande, a diminué de plus de 40 % depuis la mi-novembre. Ces derniers jours, le prix du bitcoin a fluctué de manière drastique. Le prix du bitcoin a fluctué autour de 40 000 dollars ces derniers jours, mais il est passé sous la barre des 37 000 dollars le 21 janvier le niveau le plus bas depuis juillet 2021. « La cryptomonnaie réagit au même type de dynamique qui pèse sur les actifs à risque à l'échelle mondiale », a déclaré Stéphane Ouellette, directeur général et cofondateur de la cryptoplateforme institutionnelle FRNT Financial.Les actions axées sur les cryptomonnaies ont également chuté vendredi, Coinbase Global Inc. perdant à un moment près de 16 % et tombant à son plus bas niveau depuis ses débuts publics au printemps 2021, selon les données de Bloomberg. MicroStrategy Inc. a chuté de 18 % alors que la Securities and Exchange Commission a déclaré que la société ne pouvait pas exclure les fluctuations sauvages du bitcoin des mesures comptables non officielles qu'elle présente aux investisseurs.Antoni Trenchev, cofondateur et directeur adjoint de Nexo, cite la corrélation entre le bitcoin et le Nasdaq 100, qui est actuellement proche de son plus haut niveau en dix ans. « Le bitcoin est malmené par une vague de sentiment de perte de risque. Pour de nouveaux indices, gardez un œil sur les marchés traditionnels, a-t-il déclaré. La peur et le malaise des investisseurs sont palpables ».Le bitcoin, la cryptomonnaie la plus populaire serait majoritairement détenue par un petit groupe d'individus. C'est la conclusion d'une étude menée récemment par le National Bureau of Economic Research (NBER), un organisme privé américain, sans but lucratif. Le NBER rapporte que les 10 000 premiers investisseurs individuels en bitcoins contrôlent environ un tiers de la cryptomonnaie en circulation. Mieux, parmi les mineurs les plus importants, 10 % contrôlent 90 % de la capacité d'extraction du bitcoin, et seulement 0,1 % (environ 50 mineurs) contrôlent 50 % de la capacité d'extraction.La popularité croissante du bitcoin n'a pas modifié l'une de ses caractéristiques initiales. Sa propriété est en effet toujours concentrée entre quelques mains seulement. Les amateurs de cryptomonnaies se demandent depuis longtemps qui sont les plus grands propriétaires de bitcoins depuis les premiers jours de son existence. Il peut être particulièrement difficile de déterminer la concentration de la propriété, car bon nombre des plus grandes adresses ne représentent pas souvent des particuliers, mais des bourses et d'autres entités qui détiennent des bitcoins pour le compte d'autres investisseurs. Le NBER s'est penché sur la question dernièrement.Selon les données de Coinglass, plus de 239 000 traders ont vu leurs positions fermées au cours des dernières 24 heures, avec des liquidations totalisant environ 874 millions de dollars. Bien que les liquidations aient augmenté, les chiffres sont relativement faibles par rapport aux baisses précédentes, selon Noelle Acheson, responsable de l'analyse du marché chez Genesis Gl.Son enquête a révélé que les 10 000 premiers investisseurs individuels en bitcoins contrôlent environ un tiers des cryptomonnaies en circulation. Toutefois, en utilisant une méthode de collecte de données qui fait la distinction entre les adresses appartenant à des intermédiaires et à des particuliers, les chercheurs du NBER ont pu constater que les premières contrôlaient environ 5,5 millions de bitcoins à la fin de l'année dernière, tandis que les secondes en contrôlaient environ 8,5 millions. En outre, les 1 000 premiers investisseurs individuels contrôlaient environ 3 millions, et la concentration pourrait être encore plus importante.« Cette mesure de la concentration est très probablement un euphémisme, car nous ne pouvons pas exclure que certaines des plus grandes adresses soient contrôlées par la même entité », ont écrit les chercheurs Igor Makarov et Antoinette Schoar. Par exemple, les données de recherche n'ont pas attribué la propriété des premiers bitcoins détenus dans environ 20 000 adresses à une seule personne (Satoshi Nakamoto) et ont considéré qu'ils appartenaient à 20 000 individus différents. Le NBER a constaté que les 10 % des opérations minières les plus importantes contrôlent environ 90 % de la capacité minière du bitcoin.De plus, seulement 0,1 % des mineurs (soit environ 50 mineurs) sont responsables de la moitié de la production minière mondiale de bitcoins . Ces observations ont amené le NBER à conclure que, malgré l'attention portée au bitcoin ces dernières années, l'écosystème est toujours dominé par une concentration d'acteurs clefs, ce qui le rend vulnérable à un risque systémique tel qu'une attaque de 51 %, où un groupe de mineurs en collusion ou un seul mineur est capable de prendre le contrôle de la majorité du réseau. Le NBER a constaté que la concentration diminue également à la suite de fortes augmentations du prix du bitcoin.Kara Murphy, responsable des investissements chez Kestra Investment Management, a déclaré que les cryptomonnaies ont une vie propre mais que la récente dégringolade est rationnelle. « Il est logique que les gens commencent à se retrancher un peu, à chercher quelque chose d'un peu plus solide, ils vont s'éloigner des cryptomonnaies », a-t-elle déclaré. « A la marge, avec des gens qui deviennent plus averses au risque, la cryptomonnaie va en souffrir ».Quel est votre avis sur la catastrophe du marché des cryptomonnaies ? Était-elle prévisible ?