Craig Wright, l'autoproclamé inventeur du Bitcoin, poursuit des développeurs pour les forcer à lui donner accès à des Bitcoin SV qu'il « possède mais auxquels il ne peut pas accéder »

Craig Wright

Les développeurs poursuivis en justice

Les tours devant les tribunaux s'enchaînent

Craig Wright est un entrepreneur australien et un expert en cryptomonnaie. En 2016, il a affirmé être l’homme derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto qui est considéré comme étant à l’origine de la création du Bitcoin (la monnaie cryptographique et le système de paiement peer-to-peer). Il faut dire que déjà fin 2015, l’entrepreneur était déjà fortement soupçonné d’être le père du Bitcoin.Dans un billet de blog, il a expliqué certains mécanismes sur lesquels repose le système Bitcoin, notamment le processus de vérification de clés, les fonctions de hash, le processus de signature numérique et la vérification de signature. L’objectif était de fournir un maximum d’informations pour permettre la vérification d’un élément qui permettrait au plus grand nombre parmi les communautés de professionnels de l’informatique de vérifier son assertion. Laquelle ? Un porte-parole de Craig Wright avait fait savoir que le Docteur Wright va effectuer une signature de messages sur son blog … ils seront signés avec la clé associée au Bloc 9. Il s’agit de la seule clé définitivement connue comme étant associée au pseudonyme Satoshi, qui a servi à envoyer des bitcoins à Hal Finney, l’un des pionniers et le premier développeur identifié après Satoshi Nakamoto en 2009.Une démonstration qui n’a pas eu le mérite de convaincre toute la communauté des experts. Si certains, à l’instar de Gavin Andresen, directeur scientifique à la Bitcoin Foundation, ont manifesté leur soutien à Craig Steven, d’autres, comme l’expert en sécurité Dan Kaminsky ont émis de sérieuses réserves sur les conclusions qui pouvaient être tirées de ladite preuve.Quoiqu'il en soit, il a déclaré que ses clés privées de 17 millions d'euros de Bitcoin SV ont été supprimées par des pirates en 2020 et maintenant il poursuit les développeurs pour que la justice les contraigne à lui remettre l'accès aux jetons qu'il « possède mais auxquels il ne peut pas accéder ».Craig Wright poursuit donc 15 personnes et une entreprise suisse dans l'espoir de les forcer à « réécrire ou modifier le code logiciel sous-jacent » afin que Wright puisse mettre la main sur une grande quantité de Bitcoin SV.La Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles a récemment ordonné à Wright de payer la caution du tribunal pour les frais en cas de perte, le jugement qui en a résulté faisant la lumière sur encore plus de litiges anglais impliquant Wright et Bitcoin.Maître Clark, le juge de procédure, a résumé l'affaire principale comme suit :« Le demandeur prétend être le propriétaire d'environ 4,5 milliards de dollars d'actifs numériques ("le Bitcoin"), qui ont été consultés et contrôlés par le Dr Wright à partir de son ordinateur et de son réseau en Angleterre. Pour ce faire, le Dr Wright a utilisé des "clés privées" sécurisées. Ces clés privées ont été supprimées (vraisemblablement après avoir été copiées) par des pirates qui ont accédé à l'ordinateur du Dr Wright en février 2020 ».Wright affirme que les défendeurs « ont des obligations fiduciaires et délictuelles » pour « réécrire ou modifier le code logiciel sous-jacent pour permettre à [Tulip Trading] d'accéder au Bitcoin ». Il semble que le juge ait confondu Bitcoin avec Bitcoin SV.Le Bitcoin SV, ou Bitcoin Satoshi Vision, est une cryptomonnaie dérivée de la blockchain Bitcoin Cash ; cette dernière étant elle-même dérivée de la blockchain du Bitcoin (BTC), la toute première cryptomonnaie mise en circulation. Cette dérivation, appelée hard fork dans le milieu des crypto-actifs, a eu lieu le 15 novembre 2018. Elle résulte d'une divergence majeure au sein de la communauté du Bitcoin Cash, concernant la nécessité ou non de modifier le protocole de la blockchain de manière récurrente.A la date du hard fork, les détenteurs de BTC étaient en droit d'obtenir la quantité correspondante en BSV (Bitcoin Satoshi Vision), ou en BCH (Bitcoin Cash).Le Bitcoin SV a pour vocation de correspondre à la vision originelle supposée de Satoshi Nakamoto, créateur du Bitcoin en 2009.Tulip Trading Ltd de Wrighr a perdu son offre pour éviter d'avoir à payer une garantie pour les coûts. Il s'agit d'une procédure judiciaire dans laquelle, si un juge estime qu'un demandeur n'a peut-être pas d'actifs dans la juridiction pouvant être utilisés pour payer les frais de justice de l'autre partie s'il gagne, le demandeur doit payer une somme substantielle au tribunal, qui la transmet aux défendeurs à la fin de l'affaire ou la renvoie. Si le demandeur ne paie pas, le dossier est suspendu.Les 15 accusés incluent le vlogger Bitcoin Roger Ver, la société suisse Bitcoin Association for BSV, et une liste d'autres passionnés de crypto-monnaie, qui, selon Wright, sont tous des développeurs impliqués dans Bitcoin Core et Bitcoin Cash ABC, quoi que ce soit.Ils ont tous refusé les demandes de Wright, bien qu'une entreprise appelée nChain Ltd « travaille sur une modification du logiciel client BSV existant, qui permettrait à quelqu'un qui possède mais ne peut pas accéder au BSV d'en reprendre le contrôle ».Le juge a donc rejeté un argument selon lequel l'incapacité de Wright à accéder à au moins certains des bitcoins contestés est le résultat des actions du défendeur. Une offre de Wright de transférer une partie des bitcoins à un tiers de confiance en attendant l'issue du procès obligerait les accusés à écrire un nouveau logiciel. Même si cela pouvait être réalisé, a noté le juge, « il n'y a aucune base légale... pour exiger qu'un défendeur dépense son temps et son argent afin de produire lui-même ses frais en toute sécurité ».Recherchant la sécurité au motif d'impécuniosité, le tribunal a appris que Tulip Trading est une société holding pour les bitcoins au centre du litige, qu'elle n'a pas de compte bancaire et ne dépose pas de comptes ni de déclarations de revenus.Un porte-parole de la société internationale Ontier, un spécialiste de la blockchain qui agit pour Wright, a déclaré que Tulip Trading Ltd se conformera à toute commande passée.Les tours devant les tribunaux s'enchaînent pour Wright, qui prétend être l'individu derrière le pseudonyme Satoshi Nakamoto, le fondateur de Bitcoin. Le mois dernier, un jury américain l'a sommé de payer 100 millions de dollars de dommages et intérêts pour avoir trompé un ami décédé au sujet de la propriété intellectuelle de la cryptomonnaie.En 2013, Dave Kleiman, un ancien partenaire de Wright est décédé.Craig Wright a été poursuivi en justice par la famille de Dave Kleiman, affirmant que les deux avaient travaillé ensemble pour développer et lancer le Bitcoin en 2008 et 2009. Wright a nié tout partenariat avec Dave Kleiman et réfuté également l'argument selon lequel Dave Kleiman avait un droit de propriété sur le Bitcoin. Wright a affirmé également que Dave Kleiman lui aurait transféré tous les droits qu’il avait dans le Bitcoin et la propriété intellectuelle en échange d’une participation dans une société qui a finalement échoué. Le juge Reinhart a invité Kleiman à présenter une demande de remboursement des frais d’avocat dans l’affaire. Et surtout, il a statué que tous les bitcoins minés par Wright avant 2013 étaient la propriété commune de Wright et de Kleiman.En plus de cette plainte, en 2018, la succession de Kleiman a affirmé que Wright avait frauduleusement transféré environ un million de bitcoins que lui et Kleiman avaient minés ensemble (soit environ 10 milliards de dollars à l'époque).Le 28 juin 2019, Wright a été invité à comparaître devant le tribunal du district de West Palm Beach, en Floride, pour répondre d’accusations portant sur la falsification de nombreux documents et du vol d’un million de bitcoins. Craig Wright a nié avoir falsifié les documents en question.Les deux parties reconnaissent Wright comme étant le créateur du Bitcoin, mais Wright est accusé d'avoir volé des Bitcoins que lui et Kleiman ont exploités ensemble des années auparavant. Un juge fédéral avait alors ordonné à Wright de soumettre des documents sur ses premiers avoirs en Bitcoin (des avoirs qui avaient été scellés).Ira Kleiman, le frère de Dave Kleiman, a allégué que le défunt homme de Floride avait travaillé avec Wright pour créer et exploiter Bitcoin au cours de ses premières années. En conséquence, les plaignants ont affirmé que la succession avait droit à la moitié d'une cache de 1,1 million de Bitcoins d'une valeur d'environ 70 milliards de dollars, qui seraient détenus par Satoshi.Un jury de Floride a conclu que Wright ne devait pas la moitié de 1,1 million de bitcoins à la famille de David Kleiman. Le jury a accordé 100 millions de dollars de droits de propriété intellectuelle à une coentreprise entre les deux hommes, une fraction de ce que les avocats de Kleiman demandaient au procès.Source : Tulip Trading Ltd v Bitcoin Association for BSV