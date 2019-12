Le Bitcoin est le meilleur investissement de ces dix dernières années, selon un rapport de Bank of America

Bank of America (BofA) a publié un rapport cette semaine dans lequel elle indique que le bitcoin représente l’investissement le plus abouti de ces dix dernières années, affirmant que les investisseurs qui ont investi 1 $ en 2010 ont maintenant 90 026 dollars. Dans le rapport, les experts de la BofA ont abordé, entre autres, les meilleurs et les pires actifs en matière d'efficacité des investissements des dix dernières années. Un bitcoin est actuellement évalué à environ 7 000 dollars, même si c’est inférieur à son prix de pointe d'un peu moins de 20 000 dollars il y a deux ans.Le bitcoin est apparu en 2009 et est la première des dizaines de cryptomonnaies qui vont apparaître après. La BofA estime qu’il représente un investissement hautement spéculatif, mais sa valeur a grimpé en flèche au cours de la dernière décennie, et il est devenu la cryptomonnaie la plus populaire et la plus largement acceptée. Le rapport révèle que de plus en plus de détaillants acceptent le bitcoin comme moyen de paiement, et plusieurs entreprises d'investissement et bourses ont lancé des opérations à terme sur le bitcoin, ce qui a contribué à le légitimer.À titre de comparaison, un dollar investi en 2010 sur le marché boursier américain traditionnel a maintenant une valeur de 3,46 dollars. Par ailleurs, selon la banque, le Kyat, la monnaie nationale du Myanmar, est le pire actif depuis 10 ans, puisque depuis 2010, 1 dollar investi dans cette monnaie n'a plus qu'une valeur de 0,004 dollar. Fin 2017, le prix du bitcoin a grimpé en flèche pour atteindre les 20 000 dollars USD. Grâce à cette augmentation exceptionnelle, les premiers investisseurs dans le bitcoin ont obtenu des gains spectaculaires.Cependant, la plus grande cryptomonnaie du marché n'a plus été en mesure d'approcher ce niveau depuis lors. Dans son rapport, la BofA a énuméré plusieurs autres faits amusants sur ce qui a été une décennie sauvage pour les marchés, une décennie qui a vu les actions se redresser après la Grande Récession et atteindre de nouveaux sommets malgré une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine , des attaques contre la Réserve fédérale par le président Trump, les inquiétudes sur le Brexit et un ralentissement en Europe ainsi qu'un malaise continu au Japon.De même, le rapport estime que le lancement prévu par FACEBOOK de la monnaie virtuelle Libra a également conforté la position du bitcoin et d'autres cryptomonnaies dans l'esprit de nombreux investisseurs. En effet, les antécédents de FACEBOOK n’ont pas joué en sa faveur. Le projet Libra a été très vite confronté à de nombreuses critiques négatives et a également soulevé d’innombrables questions sur la confidentialité et la protection de la vie privée des utilisateurs, ce malgré le soutien de plusieurs sociétés du secteur des finances mondialement reconnues.Par la suite, FACEBOOK a perdu le soutien de plusieurs de ces entreprises l’ayant suivi au départ et a été obligé de ralentir sa démarche par rapport au lancement de sa cryptomonnaie à cause des pressions des régulateurs aux États-Unis et en Europe, notamment en Allemagne et en France . Au mois de juillet dernier, Bruno le Maire, le ministre français de l’Économie a déclaré que toutes les conditions ne sont pas remplies pour que la France accepte l'utilisation de Libra sur son territoire, peu avant le début d'une réunion avec ses homologues du G7 à Paris.Source : CNN Business Quel est votre avis sur le sujet ?