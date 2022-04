La réalité fondamentale est la suivante : Twitter et les autres réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans le discours social et politique, et ont pour corollaire une responsabilité de plus en plus importante de veiller à ce que leurs décisions soient à la fois transparentes et responsables. Pour l’EFF, s'il veut aider Twitter à assumer cette responsabilité, Musk devrait garder à l'esprit ce qui suit :: Musk a été particulièrement critique à l'égard des politiques de modération de contenu de Twitter. Il a raison de dire que la modération du contenu pose des problèmes à grande échelle. Ces problèmes ne sont pas spécifiques à Twitter, bien que ce dernier soit confronté à des défis particuliers. Il a longtemps lutté contre les robots et les tweets troublants de personnalités importantes qui peuvent facilement devenir viraux en quelques minutes, permettant ainsi la diffusion rapide de fausses informations ou de désinformation.Dans le même temps, à l'instar d'autres plateformes, les normes communautaires de Twitter restreignent les discours légalement protégés d'une manière qui affecte de façon disproportionnée les orateurs souvent réduits au silence. Et comme d'autres plateformes, Twitter supprime régulièrement les contenus qui ne violent pas ses normes, notamment l'expression sexuelle, les contre-discours et certains discours politiques.Une meilleure modération des contenus s'impose : moins d'automatisation, plus de contributions d'experts aux politiques, et plus de transparence et de responsabilité en général. Malheureusement, le discours populaire actuel sur la modération du contenu est binaire et frustrant, les commentateurs demandant soit plus de modération (ou de réglementation), soit, comme dans le cas de Musk, beaucoup moins.À cette fin, l'EFF a collaboré avec des organisations du monde entier pour créer les principes de Santa Clara, qui définissent un cadre pour la manière dont les entreprises doivent opérer en matière de transparence et de responsabilité dans les décisions de modération de contenu. Twitter a publiquement soutenu la première version des principes de Santa Clara dans son rapport de transparence 2019.Bien que Twitter n'ait pas encore réussi à mettre en œuvre les principes dans leur intégralité, cette déclaration était un signe encourageant de son intention de s'en rapprocher : fonctionner sur un ensemble transparent de normes, partager publiquement les détails autour des suppressions liées à la politique et des demandes du gouvernement, rendre les modérations de contenu claires pour les utilisateurs et leur donner la possibilité de faire appel. Nous appelons la direction de Twitter à renouveler l'engagement de l'entreprise envers les principes de Santa Clara.Le pseudonymat, le maintien d'un compte sur Twitter ou toute autre plateforme sous une identité autre que le nom légal de l'utilisateur - est un élément important de la liberté d'expression. Au vu de certaines de ses récentes déclarations, nous craignons que Musk n'apprécie pas pleinement la valeur des droits de l'homme que représente l'expression sous pseudonyme.Le pseudonyme et l'anonymat sont essentiels pour protéger les utilisateurs qui peuvent avoir des opinions, des identités ou des intérêts qui ne s'alignent pas sur ceux du pouvoir. Par exemple, les politiques exigeant l'utilisation de vrais noms sur Facebook ont été utilisées pour exclure les Amérindiens, les personnes utilisant des noms traditionnels irlandais, indonésiens et écossais, le clergé catholique, les personnes transgenres, les drag queens et les travailleurs du sexe. Les dissidents politiques peuvent être en grand danger si les personnes au pouvoir sont capables de découvrir leur véritable identité.En outre, rien ne prouve que le fait d'obliger les gens à utiliser leur "vrai" nom crée un environnement plus civilisé, et beaucoup d'éléments indiquent que cela peut avoir des conséquences désastreuses pour certains des utilisateurs les plus vulnérables de la plateforme.Musk a récemment critiqué les utilisateurs anonymes de la plateforme et a suggéré que Twitter devrait "authentifier tous les vrais humains". Par ailleurs, il a évoqué la possibilité de modifier le processus de vérification par lequel les comptes sont cochés en bleu à côté de leur nom pour indiquer qu'ils sont "vérifiés". Les botnets et les trolls constituent depuis longtemps un problème pour Twitter, mais exiger des utilisateurs qu'ils s'identifient pour prouver qu'ils sont "réels" va à l'encontre de l'éthique de l'entreprise.Il n'y a pas de moyen facile d'exiger une vérification sans causer des ravages pour certains utilisateurs et pour la liberté d'expression. Tout défenseur de la liberté d'expression (comme Musk semble se considérer lui-même) prêt à exiger des utilisateurs qu'ils soumettent une pièce d'identité pour accéder à une plateforme ignore probablement l'importance cruciale du pseudonyme et de l'anonymat. Les gouvernements, en particulier, peuvent être en mesure de forcer Twitter et d'autres services à divulguer la véritable identité des utilisateurs, et dans de nombreux systèmes juridiques mondiaux, le faire sans respect suffisant des droits de l'homme.Lorsque vous envoyez un message direct sur Twitter, trois parties peuvent lire ce message : vous, l'utilisateur auquel vous l'avez envoyé et Twitter lui-même. Les messages directs (ou DM) de Twitter contiennent certaines des données les plus sensibles des utilisateurs de la plateforme. Comme ils ne sont pas chiffrés de bout en bout, Twitter lui-même y a accès. Cela signifie que Twitter peut les remettre en réponse à des demandes des forces de l'ordre, qu'ils peuvent faire l'objet de fuites et que l'accès interne peut être utilisé de manière abusive par des pirates informatiques malveillants et par les employés de Twitter eux-mêmes (comme cela s'est produit dans le passé). Les craintes qu'un nouveau propriétaire de la plateforme soit en mesure de lire ces messages ne sont pas infondées.Twitter pourrait rendre les messages directs plus sûrs pour les utilisateurs en les protégeant par un cryptage de bout en bout et devrait le faire. Peu importe qui siège au conseil d'administration ou possède le plus d'actions : personne ne devrait pouvoir lire vos DM, sauf vous et le destinataire. Le cryptage des messages directs contribuerait grandement à améliorer la sécurité des utilisateurs et aurait l'avantage de minimiser la crainte raisonnable que quiconque travaille, siège au conseil d'administration ou possède des actions de Twitter puisse espionner les messages des utilisateurs.Un autre moyen important d'améliorer la sécurité sur la plateforme est de donner aux développeurs tiers, et aux utilisateurs, un accès plus important pour contrôler leur expérience. Récemment, la plateforme a fait des expériences dans ce sens, en facilitant la recherche d'outils comme BlockParty, qui permettent aux utilisateurs de collaborer pour décider de ce qu'ils voient sur le site.Rendre ces outils encore plus faciles à trouver et donner aux développeurs plus de pouvoir pour interagir avec la plateforme afin de créer plus d'outils qui permettent aux utilisateurs de filtrer, bloquer et choisir ce qu'ils voient (et ce qu'ils ne voient pas), améliorerait grandement la sécurité pour tous les utilisateurs. Si la plateforme devait passer à une autre méthode de modération du contenu, il serait encore plus important que les utilisateurs aient accès à de meilleurs outils pour modifier leurs propres flux et bloquer ou filtrer le contenu de manière plus précise.Il existe des moyens plus ambitieux qui permettraient d'améliorer l'expérience de Twitter, et au-delà : Le projet Blue Sky de Twitter a proposé un plan pour une plateforme interopérable, fédérée et normalisée. Soutenir l'interopérabilité serait un geste formidable pour celui qui contrôle Twitter. Cela contribuerait à déplacer le pouvoir des salles de conseil d'administration des entreprises vers les utilisateurs qu'elles servent. Si les utilisateurs ont plus de contrôle, il importe moins de savoir qui dirige le navire, et c'est bon pour tout le monde.Source : EFF Quel est votre avis sur cet achat ?Que pensez vous de l'avis de l'EFF ?