Morial a exhorté le conseil d'administration de Twitter à consulter la communauté des droits civils avant de prendre une décision sur l'offre de Musk, et il a demandé à rencontrer Taylor pour discuter davantage de ses préoccupations.« Sans protections et garanties clés, une grande partie des activités inquiétantes que nous voyons sur Twitter, y compris la propagande suprémaciste blanche, la haine raciale et religieuse, la suppression des électeurs par la désinformation électorale, le parti pris et la discrimination algorithmique, et le durcissement de notre discours national sont susceptibles de proliférer sous la propriété de Musk », a écrit Morial.« Le potentiel d'impact négatif direct sur des millions de personnes et indirect sur la culture et la démocratie de notre nation est exponentiel et devrait faire partie de votre analyse lors de l'examen de cette offre d'achat - ou de toute autre. »La semaine dernière, Elon Musk a fait une offre controversée d'achat de Twitter , affirmant que l'entreprise a un potentiel extraordinaire et qu'il est la personne indiquée pour le débloquer. Musk, qui est le PDG de Tesla et SpaceX a indiqué qu’il offrira 54,20 dollars par action en cash, valorisant Twitter à environ 43 milliards de dollars.Le cours de l'entreprise s'est immédiatement envolé de 18 % à Wall Street dans les échanges pré-ouverture avant de chuter légèrement à environ 48 dollars, après que les investisseurs ont commencé à évaluer comment l'un des utilisateurs les plus francs de la plateforme réussira sa tentative de prise de contrôle.La proposition de rachat du milliardaire a été effectuée dans un dossier auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis après avoir refusé un siège potentiel au conseil d'administration de la société. Le milliardaire, qui contrôle également Tesla Inc., a révélé pour la première fois une participation d'environ 9 % le 4 avril.Musk, qui est le PDG de Tesla et SpaceX, a accumulé une participation de plus de 9 % dans Twitter ces dernières semaines. Peu après que sa participation ait été rendue publique, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a annoncé qu'il envisageait que Musk rejoigne le conseil d'administration, mais à la condition qu'il ne puisse pas acheter plus de 14,9 % de la société. Musk a ensuite fait marche arrière et a plutôt fait une offre pour rendre Twitter privé.« J'ai investi dans Twitter car je crois en son potentiel en tant que plateforme de liberté d'expression dans le monde entier, et je pense que la liberté d'expression est un impératif sociétal pour une démocratie qui fonctionne », a écrit Musk dans une lettre envoyée à Taylor et divulguée dans un dépôt de titres.« Cependant, depuis que j'ai investi, je me rends compte que l'entreprise ne pourra ni prospérer ni servir cet impératif sociétal dans sa forme actuelle. Twitter doit être transformé en société privée ». Musk, qui est connu pour attaquer les journalistes et les autres personnes critiques à son égard et à l'égard de son entreprise, a une définition peu claire de la liberté d'expression.« Un bon signe pour savoir s'il y a une liberté d'expression est : est-ce que quelqu'un que vous n'aimez pas a le droit de dire quelque chose que vous n'aimez pas ? Et si c'est le cas, alors nous avons la liberté d'expression », a déclaré Musk jeudi lors de la conférence TED2022 à Vancouver, en Colombie-Britannique.Elon Musk a été poursuivi mardi par d'anciens actionnaires de Twitter qui affirment avoir manqué la récente hausse du cours de l'action parce qu'il a attendu trop longtemps avant de divulguer une participation de 9,2 % dans la société de médias sociaux. Musk a ainsi économisé 143 millions de dollars.Dans une proposition de recours collectif déposée auprès du tribunal fédéral de Manhattan, les actionnaires ont déclaré que Musk, le directeur général de la société de voitures électriques Tesla, a fait des "déclarations et omissions matériellement fausses et trompeuses" en ne révélant pas qu'il avait investi dans Twitter avant le 24 mars, comme l'exige la loi fédérale.L'action Twitter a augmenté de 27 % le 4 avril, passant de 39,31 $ à 49,97 $, après que Musk a révélé sa participation, ce que les investisseurs ont considéré comme un vote de confiance de la personne la plus riche du monde dans Twitter, basé à San Francisco.D'anciens actionnaires, menés par Marc Rasella, ont déclaré que la divulgation tardive a permis à Musk d'acheter plus d'actions Twitter à des prix plus bas, tout en les escroquant pour qu'ils vendent à des prix "artificiellement déflatés".L'action en justice vise à obtenir des dommages et intérêts compensatoires et punitifs non précisés. Musk s'est qualifié d'"absolutiste de la liberté d'expression" et a déclaré qu'il pensait que l'algorithme de Twitter devrait être public afin que les utilisateurs aient un plus grand contrôle sur les tweets qu'ils voient dans leur fil d'actualité. Il a reconnu qu'il devrait y avoir une certaine modération du contenu, notamment en ce qui concerne les appels explicites à la violence, et a déclaré que « Twitter devrait se conformer aux lois du pays ».Musk a insisté sur le fait que l'achat de Twitter n'était pas un geste économique pour lui : « Ce n'est pas une façon de faire de l'argent ». S'exprimant pour la première fois depuis l'annonce de ses tentatives d'achat de la totalité de Twitter, Elon Musk, PDG de Tesla, a déclaré que son offre avait été faite dans l'intérêt du public. Musk a souligné qu'il est motivé par la valeur d'intérêt public de la plateforme. « Twitter est devenu une sorte de place publique de facto. Il est donc vraiment important que les gens aient à la fois la réalité et la perception qu'ils peuvent s'exprimer librement dans les limites de la loi », a déclaré Musk.Pour protéger cette plateforme, Musk a poursuivi en disant qu'il pensait que Twitter devrait « ouvrir l'algorithme » afin d'instaurer la confiance et de garantir la disponibilité. « L'une des choses que je crois que Twitter devrait faire est d'ouvrir l'algorithme. Tout changement apporté aux tweets des gens, s'ils sont mis en valeur ou non, devrait être rendu apparent... Afin qu'il n'y ait aucune sorte de manipulation en coulisse, que ce soit par l'algorithme ou manuellement », a déclaré Musk.Plus tard, Musk a déclaré que l'algorithme devrait être publié dans un endroit comme la plateforme d'hébergement de développement de logiciels GitHub, permettant aux personnes qui voient un problème ou une erreur de le souligner et de suggérer un changement. Selon certains medias américain. « La société a adopté une pilule empoisonnée qui rend difficile pour lui d'augmenter sa participation au-delà de 15 %.Dans un communiqué de presse, Twitter a déclaré que son conseil d'administration avait adopté à l'unanimité le régime de droits à la suite d'une proposition non sollicitée et non contraignante d'acquisition de Twitter.Le plan de droits est destiné à permettre à tous les actionnaires de réaliser la pleine valeur de leur investissement dans Twitter. Le régime des droits réduira la probabilité qu'une entité, une personne ou un groupe prenne le contrôle de Twitter par le biais d'une accumulation sur le marché libre sans payer à tous les actionnaires une prime de contrôle appropriée ou sans laisser au conseil d'administration suffisamment de temps pour prendre des décisions éclairées et prendre des mesures dans le meilleur intérêt des actionnaires.Le Plan de droits n'empêche pas le Conseil d'administration de s'engager avec des parties ou d'accepter une proposition d'acquisition si le Conseil d'administration estime que c'est dans le meilleur intérêt de Twitter et de ses actionnaires.Le Régime des droits est similaire à d'autres régimes adoptés par des entreprises publiques dans des circonstances comparables. Dans le cadre du Plan de droits, les droits pourront être exercés si une entité, une personne ou un groupe acquiert la propriété effective de 15 % ou plus des actions ordinaires en circulation de Twitter dans le cadre d'une transaction non approuvée par le Conseil.Si les droits peuvent être exercés en raison du franchissement du seuil de propriété déclencheur, chaque droit permettra à son détenteur (autre que la personne, l'entité ou le groupe déclenchant le plan de droits, dont les droits deviendront nuls et ne pourront pas être exercés) d'acheter, au prix d'exercice courant, des actions ordinaires supplémentaires ayant une valeur marchande courante de deux fois le prix d'exercice du droit.« Le salaire du conseil d'administration sera de 0 $ si mon offre est acceptée, ce qui représente une économie de 3 millions de dollars par an », a tweeté Elon Musk en réponse au message d'un utilisateur critiquant le conseil d'administration.Quel est votre avis sur le sujet ?