Si le milliardaire autodidacte et PDG de Telsa doit passer à l'action, ce sera dans les jours qui viennent, a déclaré Aron Solomon, analyste juridique en chef d'Esquire Digital, a expliqué au Western Journal la "finalité" de la stratégie de Musk sur Twitter, qui, selon lui, consiste à acquérir une participation majoritaire. Quatre jours plus tard, l'accord pour le siège au conseil d'administration est tombé à l'eau. Dans une lettre ouverte adressée au personnel de Twitter le dimanche soir, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a annoncé que Musk s'était retiré la veille. Il n'y avait guère d'explication pour ce changement de dernière minute, mais à un moment ou à un autre entre mardi et samedi, l'arrangement qui aurait permis à Musk de rejoindre le conseil d'administration s'est effondré Selon Reuters, des sources anonymes ont déclaré « que Musk avait demandé à Twitter un siège au conseil d'administration avant même l'invitation de la société. » Reuters a également paraphrasé des sources anonymes en disant que « les nouvelles de Musk prenant un siège au conseil d'administration ont fait paniquer certains employés de Twitter sur l'avenir de la capacité de la société de médias sociaux à modérer le contenu. »Il ne semble pas que les employés de Twitter aient été enthousiasmés par l'arrivée de Musk au conseil d'administration de l'entreprise, et beaucoup d'entre eux poussent un soupir de soulagement maintenant qu'il est parti. Un chef d'équipe a même répondu au tweet d'Agrawal par un soupir de soulagement, en disant : « J'ai gardé le silence depuis l'annonce parce que je voulais donner à la direction de Twitter une chance de bien faire pour ses employés, et ils l'ont fait. Merci. »Le fait que Musk reste en dehors du conseil d'administration ouvre la voie à « un jeu de trônes entre Musk et Twitter, avec une forte probabilité qu'Elon adopte une position plus hostile à l'égard de Twitter et renforce sa participation active dans l'entreprise », a écrit Dan Ives, analyste chez Wedbush. Avant d'offrir à Musk un poste de directeur, Agrawal et les membres du conseil d'administration « ont eu de nombreuses discussions sur l'entrée d'Elon au conseil d'administration, et avec Elon directement », a écrit Agrawal dans sa note aux employés concernant le retrait de Musk de l'accord.De nombreux membres de l'aile droite américaine ont considéré le siège de Musk au conseil d'administration comme une victoire pour les conservateurs, une chance de se venger de l'entreprise pour avoir banni Donald Trump en 2020 (entre autres griefs de modération).Dans la note, Agrawal indique que la nomination initiale d'Elon était « subordonnée à une vérification des antécédents et à une acceptation formelle ». En l'absence d'autre explication, certains observateurs ont compris que la vérification des antécédents avait révélé des informations qui disqualifiaient Musk en tant que membre du conseil d'administration, ce qui expliquerait également pourquoi tout s'est passé si brusquement et avec si peu d'explications. Il est difficile d'imaginer ce que la vérification aurait pu trouver, mais il faudrait que ce soit quelque chose de juteux. Peut-être Musk prévoit-il de lancer un concurrent de Twitter ?« Nous pensions également que le fait qu'Elon soit un fiduciaire de l'entreprise, où il doit, comme tous les membres du conseil, agir dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de tous nos actionnaires, était la meilleure voie à suivre. » Agrawal a également écrit : « Il y aura des distractions à venir, mais nos objectifs et nos priorités restent inchangés. Les décisions que nous prenons et la façon dont nous les exécutons sont entre nos mains, et celles de personne d'autre. »L'accord qui aurait permis à Musk de siéger au conseil d'administration comportait une stipulation : Musk ne pouvait pas accumuler plus de 14,9 % de la société. Puisqu'il ne fait pas partie du conseil d'administration, il peut acheter autant d'actions qu'il le peut. Une grande partie de sa fortune est constituée d'actions Tesla, de sorte que s'il voulait lancer une offre publique d'achat, il devrait probablement s'associer à une société de capital-investissement ou à un autre financier.Twitter n'aurait pas de classes d'actions doubles comme c'est le cas pour de nombreuses entreprises technologiques publiques (Meta, Alphabet, Snap). Ces systèmes laissent les droits de vote, le contrôle aux fondateurs de l'entreprise, ce qui les protège contre un Musk. Sans cela, Twitter pourrait adopter un plan dit « pilule empoisonnée », une mesure coûteuse consistant à vendre des actions à prix réduit pour diluer la participation d'un actionnaire agressif. Kohl's et Papa John's ont tous deux adopté de tels plans au cours des deux dernières années afin d'éviter les investisseurs envahissants.Les actions de Twitter, qui ont chuté de 3,7 % dans les échanges avant bourse lundi, ont été frappées ces derniers mois par les craintes qu'elles ne soient pas à la hauteur des objectifs fixés par Dorsey avant son départ, à savoir une augmentation spectaculaire des revenus et des utilisateurs d'ici l'année prochaine. L'action a perdu près de la moitié de sa valeur entre octobre et mars.L'entreprise a longtemps eu du mal à concilier son importance culturelle avec un moteur commercial puissant. Fondée en 2006, elle est entrée en bourse près de sept ans plus tard et a vu son action approcher les 70 dollars quelques mois après son introduction en bourse. Mais les actions ont langui par la suite et n'ont pas dépassé les 70 dollars jusqu'à la pandémie, lorsque Twitter et d'autres sociétés internet ont vu leurs utilisateurs augmenter pendant les périodes de blocage.La déconnexion entre une entreprise prometteuse et une entreprise qui ne tient pas ses promesses est souvent un appât pour les raiders d'entreprise, qui voient une opportunité d'acheter des actions à bas prix, d'améliorer l'entreprise et de vendre à profit. Rappelez-vous : Elliott a fait exactement cela, rachetant des actions en 2019 avant d'obtenir plusieurs concessions de la part de la direction de Twitter, notamment des objectifs de croissance plus agressifs et un plan de succession pour Dorsey.Dorsey a quitté Twitter en novembre, confiant le poste de PDG à Agrawal. L'arrivée de Musk la semaine dernière a fait grimper le titre de manière significative, et même après le repli du pré-marché, les actions sont en hausse de près de 20 % depuis qu'il a dévoilé son actionnariat. Cela signifie que Musk s'est rendu plus cher s'il choisit de jouer à Game of Thrones sur Twitter.Quel est votre avis sur le sujet ?