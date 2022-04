« Twitter est-il en train de mourir ? L'ancien président américain Barack Obama apparaît en tête avec 131 millions de followers, suivi des stars comme Bieber, Katy Perry, Rihanna et Taylor Swift, ainsi que du Premier ministre indien Narendra Modi et de la star du football Cristiano Ronaldo, entre autres. « Par exemple, @taylorswift13 n'a rien posté depuis 3 mois, poursuit Musk. Et @justinbieber n'a posté qu'une seule fois cette année entière. » Elon Musk a rejoint le conseil d'administration de Twitter après être devenu le premier actionnaire, le dirigeant de Tesla a acquis une participation de 9,2 % dans Twitter Inc. L’entreprise a déclaré qu'il allait nommer le directeur général de Tesla Inc. Elon Musk, chef de la direction de Tesla Inc., au sein de son conseil d'administration, faisant ainsi entrer l'agitateur milliardaire des réseaux sociaux dans le giron de l'entreprise.L'annonce a été faite le 5 mars après une série d'appels ces dernières semaines entre Musk, le directeur général de Twitter, Parag Agrawal, et le président du conseil d'administration indépendant, Bret Taylor, lorsque les responsables de l'entreprise ont appris que Musk accumulait une participation de 9,2 % dans la plateforme, a déclaré une personne au fait de la question. Les discussions ont abouti, selon cette personne, à ce que la société offre un siège au conseil d'administration à Musk.Le 14 mars 2022, Elon Musk a fait l'acquisition de 73,5 millions d’actions Twitter, soit un investissement de 2,9 milliards de dollars selon le cours de clôture de Twitter vendredi. Selon les informations révélées par la SEC (Securities and Exchange Commission, le « gendarme de la Bourse » américain, aux fonctions généralement similaires à celles de l’Autorité des marchés financiers que l'on rencontre dans d’autres États), le milliardaire de la tech détient désormais 9,2 % du réseau social, ce qui en fait l'un des plus gros actionnaires du média social et représente plus de quatre fois la participation de 2,25 % du fondateur de Twitter, Jack Dorsey. La valeur de l’action Twitter grimpait d’environ 25 % lundi, avant l’ouverture de la Bourse de New York.Musk a déclaré qu'il était impatient d'apporter bientôt « des améliorations significatives à Twitter » et a commencé à sonder ses followers pour savoir s'il fallait ajouter un bouton « Modifier » au service, une idée discutée depuis longtemps. Twitter a maintenant déclaré qu'il allait commencer à en expérimenter un.Jeudi, Musk a tweeté une photo de lui-même fumant de la marijuana sur un podcast de Joe Rogan en 2018, avec la légende suivante : « La prochaine réunion du conseil d'administration de Twitter va être allumée. »Ses frasques font souvent sourciller et suscitent parfois des condamnations, comme lorsque des groupes juifs ont fustigé son tweet comparant le dirigeant canadien Justin Trudeau à Adolf Hitler au sujet des mandats de vaccination Covid-19. Musk aurait ensuite supprimé le tweet sans s'excuser. Cette nomination a suscité des doutes chez certains employés, selon un rapport du Washington Post. En effet, de nombreux utilisateurs s'interrogent sur le type d'impact qu’il pourrait avoir sur les décisions à venir, d'autant plus qu’il a été largement critique à l'égard de la plateforme.En mars, il a lancé un sondage pour demander à ses followers s'ils pensent que Twitter « adhère rigoureusement » au principe de la liberté d'expression. Il n'est pas certain qu'un Twitter décentralisé puisse voir le jour. Son émergence pourrait prendre des années, car elle impliquerait un processus complexe de réorganisation de l'ensemble de la plateforme. Aussi, les employés de Twitter Inc. en Californie auraient fait part de leurs inquiétudes concernant les déclarations de Musk sur les questions de transsexualité et sa réputation de leader difficile et déterminé. Une agence californienne a intenté un procès à Tesla, alléguant une discrimination et un harcèlement à l'encontre de travailleurs noirs. Le constructeur de voitures électriques a rejeté ces accusations, affirmant qu'il s'oppose à la discrimination.Elon Musk, qui est aujourd’hui le plus gros actionnaire de Twitter Inc, a suggéré samedi une série de changements au service d'abonnement premium, Twitter Blue, du géant des réseaux sociaux, notamment la réduction de son prix, l'interdiction de la publicité et la possibilité de payer en dogecoin, une cryptomonnaie.Twitter Blue, lancé en juin 2021, est le premier service d'abonnement de Twitter et offre un « accès exclusif à des fonctionnalités premium » sur la base d'un abonnement mensuel, selon Twitter. Il est disponible aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.Dans un message sur Twitter, le patron du constructeur de véhicules électriques Tesla Inc (TSLA.O) a suggéré que les utilisateurs qui s'inscrivent à Twitter Blue devraient payer beaucoup moins que les 2,99 dollars par mois actuels, et devraient obtenir une coche d'authentification ainsi qu'une option de paiement en monnaie locale. « Le prix devrait probablement être de ~2 $/mois, mais payé 12 mois à l'avance et le compte n'est pas coché pendant 60 jours (attention aux débits compensatoires par carte de crédit) et suspendu sans remboursement s'il est utilisé pour des escroqueries ou du spam », a déclaré Musk dans un tweet.« Et pas de publicité, a suggéré Musk. Le pouvoir des entreprises de dicter leur politique est grandement renforcé si Twitter dépend de l'argent de la publicité pour survivre ». Twitter aurait refusé de commenter les suggestions de Musk. L'entreprise permet déjà aux gens de donner des pourboires à leurs créateurs de contenu préférés en utilisant des bitcoins. L'année dernière, Twitter avait déclaré qu'il prévoyait de prendre en charge l'authentification des NFT, ou jetons non fongibles.Musk a également lancé un sondage sur son compte Twitter demandant si le siège de la société à San Francisco devait être transformé en centre d'hébergement pour sans-abri, car « personne ne se présente (pour y travailler) ». En l'espace de 16 heures, 1 425 937 personnes ont voté « Oui », soit 91,3 % de tous les votes exprimés. (Contre seulement 135 877 votes pour le « Non »).Jeff Bezos et Marc Andreessen ont répondu à cette suggestion d'Elon Musk. Dimanche soir, Bloomberg a rapporté que Jeff Bezos, "un autre milliardaire, a répondu dimanche avec un lien vers un rapport sur un refuge pour sans-abri [de huit étages] rattaché à un immeuble de bureaux d'Amazon, notant qu'une partie de l'espace de Twitter pourrait être converti, ce qui faciliterait la tâche des employés qui veulent faire du bénévolat. Musk a qualifié la suggestion de « grande idée.... ». Le problème des sans-abri est particulièrement visible au siège de Twitter, situé dans une partie de San Francisco où les habitants sont aux prises avec la dégradation urbaine et la toxicomanie.L'entrepreneur/investisseur de la Silicon Valley Marc Andreessen a ensuite posté sa propre réponse en trois mots. Apparemment en réponse à la suggestion de Bezos selon laquelle les employés pourraient plus facilement faire du bénévolat si une partie de leur bâtiment était un refuge pour sans-abri, Andreessen a plaisanté : « Un bureau sur deux ? »Quel est votre avis sur le sujet ?