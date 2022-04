Les employés de Twitter craignent que Musk influence les politiques de l'entreprise sur les utilisateurs abusifs et les contenus préjudiciable

Les intentions de Musk

Le 14 mars 2022, Elon Musk a fait l'acquisition de 73,5 millions d’actions Twitter, soit un investissement de 2,9 milliards de dollars selon le cours de clôture de Twitter vendredi. Selon les informations révélées par la SEC (Securities and Exchange Commission, le « gendarme de la Bourse » américain, aux fonctions généralement similaires à celles de l’Autorité des marchés financiers que l'on rencontre dans d’autres États), le milliardaire de la tech détient désormais 9,2 % du réseau social, ce qui en fait l'un des plus gros actionnaires du média social et représente plus de quatre fois la participation de 2,25 % du fondateur de Twitter, Jack Dorsey. La valeur de l’action Twitter grimpait d’environ 25 % lundi, avant l’ouverture de la Bourse de New York.Le 5 février, Twitter a indiqué qu'il allait nommer Elon Musk au sein de son conseil d'administration.Les employés de Twitter ont exprimé leur indignation, leur frustration et leur déception après avoir appris qu'Elon Musk était profondément impliqué dans leur entreprise en tant que principal actionnaire et membre du conseil d'administration nouvellement nommé.Musk a contribué à la création de PayPal, a donné naissance à l'industrie spatiale moderne grâce à SpaceX et a fait de Tesla le premier constructeur automobile électrique au monde. Bien que cela le rende plus que qualifié en tant qu'administrateur, le milliardaire est une figure de division qui dit ce qu'il pense et pousse les entreprises et les employés durement. Tesla fait face à 46 poursuites intentées par d'anciens et actuels employés alléguant qu'ils ont été ciblés et harcelés en raison de leur sexe et de leur race, par exemple.Un employé de Twitter a changé la description de son profil Twitter cette semaine en « Elon Musk est un démagogue raciste avec un complexe divin ». Un autre a pris la parole pour dire qu'il était « tellement déçu », ajoutant que la nomination de Musk au conseil d'administration est « un énorme pas dans la mauvaise direction » : « Tellement déçu. [Twitter] n'a jamais été une plateforme parfaite ou avec un leadership entièrement convaincant, mais j'ai trouvé que la direction générale et la place accordée à la sécurité étaient encourageantes. Quel énorme pas dans la mauvaise direction ».Et une autre de se demander : « Donc, si vous possédez 9,2% de quelque chose, êtes-vous plus ou moins blâmé que les gens qui passent toute la journée à travailler pour le rendre meilleur ? »Il y a quelques semaines, Elon Musk a contacté Parag Agrawal avec des idées pour remodeler les réseaux sociaux qui rejoignaient celles de Agrawal et de Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, d'après leurs échanges publics. Tous trois ont évoqué l'idée de transférer radicalement le pouvoir des réseaux sociaux vers les utilisateurs, loin des grandes entreprises, en utilisant une approche technologique qui donnerait aux gens le contrôle de ce qu'ils voient dans leurs flux de réseaux sociaux.Dans les semaines qui ont suivi, Agrawal a discuté de la possibilité pour Musk de participer plus activement à l'avenir de Twitter, selon deux personnes ayant connaissance de ces conversations et n'ayant pas été autorisées à s'exprimer publiquement. Agrawal s'est également félicité de l'entrée de Musk, qui compte plus de 80 millions d'abonnés sur Twitter et tweete parfois une douzaine de fois ou plus par jour, au conseil d'administration de la société, a déclaré l'une de ces personnes. « Au cours de nos conversations avec Eloan ces dernières semaines, il nous est apparu clairement qu'il apporterait une grande valeur à notre conseil d'administration », a tweeté Agrawal.L'arrivée de l'un des utilisateurs les plus puissants de Twitter au sein de son conseil d'administration a des répercussions sur un réseau social où les dirigeants mondiaux, les législateurs, les célébrités et plus de 217 millions d'utilisateurs tiennent quotidiennement un discours public. Contrairement à certains autres membres du conseil d'administration de Twitter, Musk n'aurait pas signé d'accord lui interdisant d'influencer les politiques de l'entreprise. Cela pourrait lui permettre de travailler avec Agrawal sur une vision futuriste du réseau social « décentralisé ».Cette vision remet en question la manière dont les plateformes sont créées. Les technologies de base seraient construites publiquement et de manière transparente, sous la supervision et avec la participation de codeurs du monde entier. Les utilisateurs pourraient ensuite personnaliser leurs flux de réseaux sociaux et établir leurs propres règles concernant les types de discours acceptables. C'est très différent de la façon dont les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Instagram sont actuellement organisés, les entreprises dictant les messages qui peuvent rester affichés et ceux qui doivent être supprimés.Selon certains analystes, ce plan s'inscrit dans les convictions de Musk, de Dorsey et de Agrawal en matière de liberté d'expression sans entrave. Musk a critiqué Twitter pour avoir modéré sa plateforme de manière trop restrictive et a déclaré qu'il fallait autoriser davantage de discours. Dorsey, lui aussi, a été confronté à la décision de chasser l'ancien président Donald J. Trump du service l'année dernière, et a déclaré qu'il n'avait pas « célébré ou ressenti de la fierté » dans cette décision. Agrawal a déclaré que la conversation publique est un bien inhérent à la société.En outre, au regard de ses règles, Twitter affirme qu'il n'accordera pas de traitement spécial au PDG de Tesla, Elon Musk, sur sa plateforme. Dans une déclaration, le porte-parole de Twitter, Adrian Zamora, a indiqué que la plateforme est « engagée à l'impartialité dans le développement et l'application de ses politiques et règles », ce qui implique que Musk sera soumis aux mêmes règles Twitter que tout le monde. En d'autres termes, Twitter pourrait encore interdire ou suspendre Musk, si nécessaire.En ce qui concerne l'influence potentielle de Musk sur la plateforme, Zamora a déclaré que les membres du conseil d'administration ne sont pas en mesure de prendre des décisions concernant les politiques de Twitter, mais qu'ils jouent un rôle important lorsqu'il s'agit de fournir des conseils et des commentaires.« Nos décisions politiques ne sont pas déterminées par le conseil d'administration ou les actionnaires », a expliqué Zamora. « Comme toujours, notre conseil d'administration joue un rôle important de conseil et de rétroaction sur l'ensemble de notre service. Nos opérations et décisions quotidiennes sont prises par la direction et les employés de Twitter. » Bien sûr, Musk aura en fait un droit de regard direct sur certains aspects majeurs de Twitter. Les membres du conseil d'administration doivent approuver les fusions et superviser les performances de l'entreprise. Il ne s'agit peut-être pas de décisions prises « au jour le jour », mais elles peuvent néanmoins avoir une grande influence sur l'entreprise.Maintenant que Elon Musk est le plus grand actionnaire individuel de Twitter, de nombreux utilisateurs s'interrogent sur le type d'impact qu’il pourrait avoir sur les décisions à venir, d'autant plus qu’il a été largement critique à l'égard de la plateforme.« Étant donné qu'Elon Musk est le plus grand actionnaire de Twitter, il est temps de lever la censure politique. Oh… et ramenez TRUMP !", a tweeté lundi la députée républicaine Lauren Boebert. À la suite du bannissement de Facebook et Twitter du compte de Donald Trump, le milliardaire a tweeté que de nombreuses personnes seraient mécontentes que les entreprises technologiques américaines agissent « en tant qu'arbitre de facto de la liberté d'expression ».Malgré la réitération de Twitter cette semaine que le conseil d'administration ne prend pas de décisions politiques, quatre employés de Twitter ont déclaré qu'ils étaient préoccupés par la capacité de Musk à influencer les politiques de l'entreprise sur les utilisateurs abusifs et les contenus préjudiciables. Avec Musk au conseil d'administration, les employés ont déclaré que son point de vue sur la modération pourrait affaiblir les efforts déployés depuis des années pour faire de Twitter un lieu de discours sain, et pourrait permettre aux trolls et aux attaques verbales de masse de prospérer.Musk n'a pas expliqué ce qu'il veut faire en tant que nouveau membre du conseil d'administration, mais il a télégraphié ses intentions avec son activité sur Twitter. Une semaine avant que Musk ne divulgue une participation de 9,1 % dans Twitter, il a interrogé ses 80 millions d'abonnés pour savoir si le site respectait le principe de la liberté d'expression, et la majorité a voté « non ».Les employés, qui ont demandé à ne pas être nommés par crainte de représailles, soulignent l'histoire d'utilisation de Twitter par Musk pour attaquer les critiques. En 2018, Musk a été critiqué pour avoir accusé un plongeur britannique qui avait aidé à sauver des enfants piégés dans une grotte en Thaïlande d'être un pédophile.Musk a remporté une affaire de diffamation intentée par le plongeur en 2019.Lorsqu'il lui a été demandé de commenter, un porte-parole de Twitter a répété une déclaration de mardi selon laquelle le conseil « joue un rôle important de conseil et de rétroaction dans l'ensemble de notre service », mais les opérations et les décisions quotidiennes sont prises par la direction et les employés de Twitter. « Twitter s'engage à faire preuve d'impartialité dans le développement et l'application de ses politiques et règles », a déclaré le porte-parole.Certains employés n'étaient pas si sûrs de l'engagement de l'entreprise à cet égard.« J'ai du mal à croire que (le conseil) n'a pas d'influence », a déclaré un employé. « Si c'est le cas, pourquoi Elon voudrait-il un siège au conseil d'administration ? »Mais d'autres employés ont déclaré que l'implication de Musk pourrait aider à accélérer le rythme des lancements de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits, et offrir une nouvelle perspective en tant qu'utilisateur actif de Twitter.L'une des rares consolations pour les employés de Twitter : l'action a bondi à la nouvelle de l'investissement de Musk – une réponse courante lorsqu'un activiste s'implique dans une entreprise publique. Pour toute personne disposant d'unités d'actions restreintes dans le cadre de son package salarial, sa rémunération a effectivement augmenté de 30 % depuis la semaine dernière.« La plupart d'entre nous ont une part décente à importante de notre rémunération totale enveloppée dans les capitaux propres de l'entreprise », a déclaré un autre employé de Twitter, qui se réjouit de l'augmentation des actions. Un autre travailleur a écrit sur Blind, une plateforme sociale populaire auprès du personnel technique, que ceux qui se plaignent de l'implication de Musk sont « une minorité ». Ce groupe est également « du côté non technologique de la maison », a écrit un autre.Que pensez-vous d'une manière générale des craintes des employés Twitter ? Sont-elles fondées selon vous ?Partagez-vous l'avis des employés qui pensent que le conseil d'administration a une influence et que c'est bien pour cette raison qu'Elon Musk voudrait un siège au conseil d'administration ? Dans quelle mesure ?Partagez-vous l'enthousiasme des employés qui voient en l'arrivée de Musk un catalyseur pour aider à accélérer le rythme des lancements de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits, et offrir une nouvelle perspective en tant qu'utilisateur actif de Twitter ?