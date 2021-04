Le dogecoin n'est pas connu pour ses innovations technologiques particulières et ne semble pas avoir beaucoup d'applications pratiques. Cependant, ce que dogecoin aurait de bien, c’est une image de marque mémorable et une communauté de fans enthousiastes. Et en 2021, cela compte beaucoup. Ces derniers mois, nous avons vu les actions de GameStop s'envoler à des niveaux difficilement justifiables par les performances de l'activité réelle de GameStop. Les gens ont acheté GameStop parce que c'était amusant et qu'ils pensaient que le prix pourrait monter. Il en va de même pour le dogecoin.Le PDG de Tesla, Elon Musk, a peut-être aussi joué un rôle important dans l'ascension du dogecoin. Musk a périodiquement tweeté au sujet de la cryptomonnaie, et ces tweets sont fréquemment suivis par des hausses du prix du dogecoin. Tard dans la nuit de mercredi à jeudi de la semaine dernière, Musk a tweeté l’image ci-dessous, et juste derrière, le prix du dogecoin a triplé.Ce n'est pas la première fois que le dogecoin connaît une folle ascension. Comme de nombreuses cryptomonnaies, elle a tendance à connaître des fluctuations volatiles de son prix. En 2018, le prix du dogecoin a commencé à augmenter en tandem avec d'autres monnaies numériques populaires. Il est resté assez peu visible depuis lors. Mais plus tôt cette année, le dogecoin a grimpé en flèche grâce à l'enthousiasme d'un groupe Reddit appelé SatoshiStreetBets. À l'instar du subreddit WallStreetBets, qui a contribué à la hausse des actions de GameStop en début d’année, SatoshiStreetBets vise à faire grimper les prix des cryptomonnaies.Cette année, il y a eu l'affaire Gamestonk qui a rendu les actions de GameStop si précieuses qu'un membre du conseil d'administration a dû se retirer pour pouvoir vendre des actions sans restriction. (Le célèbre investisseur David Einhorn a accusé Elon Musk de verser du "kérosène" sur la hausse de janvier ; un fond spéculatif a annoncé le sommet du dogecoin de janvier sur la base du tweet de Musk et a empoché l'argent.) Coinbase a fait son entrée en bourse en début de semaine et a clôturé son premier jour de négociation avec une valeur supérieure à celle de la société à l'origine du Nasdaq, la bourse sur laquelle elle opère. Comme autre raison pour à la hausse, il y a également la cotation de Coinbase. L'échange de devises virtuelles le plus populaire aux États-Unis est entré en bourse le mercredi 14 avril, atteignant brièvement une capitalisation boursière de 100 milliards de dollars, un moment historique pour les cryptocurrences.L'excitation autour des débuts de Coinbase a entraîné une flambée des prix du bitcoin et de l'éther. Le bitcoin a atteint un niveau record de plus de 64 000 dollars jeudi, tandis que l'éther a brièvement dépassé les 2 500 dollars pour la première fois vendredi matin. Le dogecoin n'a pas fait exception à l'intérêt frénétique pour ces actifs numériques. Le dogecoin a attiré des adeptes parmi les utilisateurs de l'application d'investissement Robinhood. Jeudi, le courtier en ligne a déclaré que sa fonction de négociation de cryptomonnaies avait connu une « panne majeure » après avoir été confrontée à une demande sans précédent. La fonctionnalité est maintenant de retour en ligne, a déclaré Robinhood.Certains rapports ont attribué la dernière hausse du dogecoin au soutien du PDG de Tesla, Elon Musk. La semaine dernière, il a posté un tweet énigmatique disant, probablement en référence à la phrase d'argot cryptographique populaire "to the moon". Musk a appelé le dogecoin sa cryptomonnaie préférée. En février, il l'avait appelé "La crypto du peuple". Ce qui aurait contribué à faire grimper son prix.Rappelons qu'Elon Musk a "décroché" la Lune aux dépens de Jeff Bezos. La NASA vient d’accorder à sa société SpaceX un contrat de 2,9 milliards de dollars pour construire l'atterrisseur qui emmènera des astronautes, lors de la prochaine mission sur la Lune. Le programme Artemis, annoncé sous la présidence Trump, a été reconduit par le gouvernement de Joe Biden et prévoit l’établissement d’une base d’escale lunaire nécessaire à la poursuite du voyage vers Mars. Le dogecoin s'est redressé après qu'Elon Musk ait tweeté une photo de "Doge aboyant sur la lune".Utilisez-vous les cryptomonnaies ?Que pensez-vous de cette hausse du dogecoin ?Pensez-vous qu'Elon Musk envisage de faire utiliser dans un futur lointain la cryptomonnaie sur la Lune ?