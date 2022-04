Elon Musk ne bénéficiera pas d'un traitement spécial

Le 14 mars 2022, Elon Musk a fait l'acquisition de 73,5 millions d’actions Twitter, soit un investissement de 2,9 milliards de dollars selon le cours de clôture de Twitter vendredi. Selon les informations révélées par la SEC (Securities and Exchange Commission, le « gendarme de la Bourse » américain, aux fonctions généralement similaires à celles de l’Autorité des marchés financiers que l'on rencontre dans d’autres États), le milliardaire de la tech détient désormais 9,2 % du réseau social, ce qui en fait l'un des plus gros actionnaires du média social et représente plus de quatre fois la participation de 2,25 % du fondateur de Twitter, Jack Dorsey. La valeur de l’action Twitter grimpait d’environ 25 % lundi, avant l’ouverture de la Bourse de New York.Le PDG de Tesla, Elon Musk, a acheté une participation géante dans Twitter qui fait de lui le plus grand actionnaire extérieur du média social : Musk détient 73 486 938 actions de Twitter, ce qui représente une participation passive de 9,2 % dans la société, selon un dossier 13G de la Securities and Exchange Commission publié lundi. La participation vaut 2,89 milliards de dollars, selon le cours de clôture de Twitter vendredi.Sans donner plus de détails, Musk qui dirige les sociétés Tesla et SpaceX, a déclaré dans un tweet mardi qu'il espérait « apporter des améliorations significatives à Twitter dans les mois à venir ».Rappelons que Twitter est un réseau social de microblogage géré par l'entreprise Twitter Inc. Il permet à un utilisateur d’envoyer gratuitement des micromessages, appelés tweets ou gazouillis, sur internet, par messagerie instantanée ou par SMS. Ces messages sont limités à 280 caractères.Il y a quelques semaines, Elon Musk a contacté Parag Agrawal avec des idées pour remodeler les réseaux sociaux qui rejoignaient celles de Agrawal et de Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, d'après leurs échanges publics. Tous trois ont évoqué l'idée de transférer radicalement le pouvoir des réseaux sociaux vers les utilisateurs, loin des grandes entreprises, en utilisant une approche technologique qui donnerait aux gens le contrôle de ce qu'ils voient dans leurs flux de réseaux sociaux.Dans les semaines qui ont suivi, Agrawal a discuté de la possibilité pour Musk de participer plus activement à l'avenir de Twitter, selon deux personnes ayant connaissance de ces conversations et n'ayant pas été autorisées à s'exprimer publiquement. Agrawal s'est également félicité de l'entrée de Musk, qui compte plus de 80 millions d'abonnés sur Twitter et tweete parfois une douzaine de fois ou plus par jour, au conseil d'administration de la société, a déclaré l'une de ces personnes. « Au cours de nos conversations avec Eloan ces dernières semaines, il nous est apparu clairement qu'il apporterait une grande valeur à notre conseil d'administration », a tweeté Agrawal.L'arrivée de l'un des utilisateurs les plus puissants de Twitter au sein de son conseil d'administration a des répercussions sur un réseau social où les dirigeants mondiaux, les législateurs, les célébrités et plus de 217 millions d'utilisateurs tiennent quotidiennement un discours public. Contrairement à certains autres membres du conseil d'administration de Twitter, Musk n'aurait pas signé d'accord lui interdisant d'influencer les politiques de l'entreprise. Cela pourrait lui permettre de travailler avec Agrawal sur une vision futuriste du réseau social « décentralisé ».Cette vision remet en question la manière dont les plateformes sont créées. Les technologies de base seraient construites publiquement et de manière transparente, sous la supervision et avec la participation de codeurs du monde entier. Les utilisateurs pourraient ensuite personnaliser leurs flux de réseaux sociaux et établir leurs propres règles concernant les types de discours acceptables. C'est très différent de la façon dont les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Instagram sont actuellement organisés, les entreprises dictant les messages qui peuvent rester affichés et ceux qui doivent être supprimés.Selon certains analystes, ce plan s'inscrit dans les convictions de Musk, de Dorsey et de Agrawal en matière de liberté d'expression sans entrave. Musk a critiqué Twitter pour avoir modéré sa plateforme de manière trop restrictive et a déclaré qu'il fallait autoriser davantage de discours. Dorsey, lui aussi, a été confronté à la décision de chasser l'ancien président Donald J. Trump du service l'année dernière, et a déclaré qu'il n'avait pas « célébré ou ressenti de la fierté » dans cette décision. Agrawal a déclaré que la conversation publique est un bien inhérent à la société.Leurs positions sont devenues de plus en plus aberrantes dans le débat mondial sur la liberté d'expression en ligne, alors que de plus en plus de personnes se demandent si une trop grande liberté d'expression n'a pas permis la diffusion de fausses informations et de contenus qui divisent.Au regard de ses règles, Twitter affirme qu'il n'accordera pas de traitement spécial au PDG de Tesla, Elon Musk, sur sa plateforme. Dans une déclaration, le porte-parole de Twitter, Adrian Zamora, a indiqué que la plateforme est « engagée à l'impartialité dans le développement et l'application de ses politiques et règles », ce qui implique que Musk sera soumis aux mêmes règles Twitter que tout le monde. En d'autres termes, Twitter pourrait encore interdire ou suspendre Musk, si nécessaire.En ce qui concerne l'influence potentielle de Musk sur la plateforme, Zamora a déclaré que les membres du conseil d'administration ne sont pas en mesure de prendre des décisions concernant les politiques de Twitter, mais qu'ils jouent un rôle important lorsqu'il s'agit de fournir des conseils et des commentaires.« Nos décisions politiques ne sont pas déterminées par le conseil d'administration ou les actionnaires », a expliqué Zamora. « Comme toujours, notre conseil d'administration joue un rôle important de conseil et de rétroaction sur l'ensemble de notre service. Nos opérations et décisions quotidiennes sont prises par la direction et les employés de Twitter. » Bien sûr, Musk aura en fait un droit de regard direct sur certains aspects majeurs de Twitter. Les membres du conseil d'administration doivent approuver les fusions et superviser les performances de l'entreprise. Il ne s'agit peut-être pas de décisions prises « au jour le jour », mais elles peuvent néanmoins avoir une grande influence sur l'entreprise.Maintenant que Elon Musk est le plus grand actionnaire individuel de Twitter, de nombreux utilisateurs s'interrogent sur le type d'impact qu’il pourrait avoir sur les décisions à venir, d'autant plus qu’il a été largement critique à l'égard de la plateforme. En mars, il a lancé un sondage pour demander à ses followers s'ils pensent que Twitter « adhère rigoureusement » au principe de la liberté d'expression. Il n'est pas certain qu'un Twitter décentralisé puisse voir le jour. Son émergence pourrait prendre des années car elle impliquerait un processus complexe de réorganisation de l'ensemble de la plateforme.Dans un tweet sur sa page en 2019, le cofondateur et chef de la direction de Twitter a désigné le milliardaire Elon Musk comme son twitteur préféré et la personne la plus excitante sur le réseau. Voici ce qu’il a répondu quand la question lui a été posée : « Pour moi personnellement ? J’aime la façon dont Elon Musk utilise Twitter. Il est concentré sur la résolution des problèmes existentiels et partage ouvertement ce qu’il pense. Je respecte beaucoup cela et tous les hauts et bas qui vont avec ». Après le tweet de Dorsey, les réactions de nombreux internautes ont montré que ces derniers ne semblent pas être du même avis que le patron de Twitter.Ils évoquent comme principale entorse à cette désignation les nombreux scandales auxquels on associe le nom du fondateur de Tesla et de Space X ainsi que d’autres événements qu’ils n’ont pas forcément cité. À titre illustratif, ils rappellent sa poursuite en justice par la SEC (Securities and Exchanges Commission) en septembre dernier, qui lui a coûté son poste de président au sein de Tesla, le faux compte Elon Musk qui a dérobé des millions de dollars aux abonnés du patron de Tesla et bien d’autres scandales. Dans le cas de la poursuite, la SEC accusait Elon Musk d’avoir été à l’origine de fausses et trompeuses déclarations dans le but de provoquer une hausse du coût des actions de Tesla. Tout était parti d'un tweet d'Elon Musk disant qu’un accord visant à privatiser Tesla était quasi certain.Le 14 mars, Musk, qui possède une fortune de plus de 270 milliards de dollars, avait accumulé une participation de plus de 5 % dans Twitter, selon une déclaration de la société. Après cela, il a commencé à exprimer davantage ses idées sur Twitter et la liberté d'expression sur le service, y compris dans des échanges avec Dorsey.« L'algorithme de Twitter devrait être open source », a tweeté Musk le 24 mars, demandant à ses followers de voter « oui » ou « non » à l'idée de rendre public le code qui alimente l'algorithme de Twitter. De tels algorithmes « ouverts » pourraient donner aux gens plus d'options pour organiser leurs flux comme ils le souhaitent et donner la priorité à différents types de contenu.Dorsey a immédiatement accepté. « Le choix de l'algorithme à utiliser (ou non) devrait être ouvert à tous », a-t-il tweeté en guise de réponse à Musk. Le 25 mars, Musk a demandé à ses followers si Twitter ne respectait pas les principes de la liberté d'expression. « La liberté d'expression est essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie. Pensez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ? » A-t-il demandé.Un jour plus tard, après que plus de deux millions d'utilisateurs aient répondu, Musk a écrit : « Étant donné que Twitter sert de facto de place publique, ne pas adhérer aux principes de la liberté d'expression mine fondamentalement la démocratie. » « Une nouvelle plateforme est-elle nécessaire ? », a-t-il ajouté. Lundi, dans l'un de ses premiers tweets après la révélation de sa participation, Musk a publié un autre sondage sur Twitter demandant aux gens s'ils voulaient pouvoir modifier les tweets, une fonctionnalité que beaucoup ont demandée sans succès.Que pensez-vous de l'entrée d'Elon Musk au conseil d'administration de Twitter ?Maintenant qu'Elon Musk est le plus grand actionnaire individuel de Twitter, quel est selon vous, le type d'impact qu’il pourrait avoir sur les décisions à venir ?« La liberté d'expression est essentielle au bon fonctionnement d'une démocratie. Pensez-vous que Twitter adhère rigoureusement à ce principe ? »