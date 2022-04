Les utilisateurs de Twitter pourront à l'avenir corriger les fautes de frappe. C'est une fonctionnalité que les utilisateurs de Twitter réclament depuis si longtemps qu'elle est devenue un mème, mais le mythique "bouton d'édition" est en train de devenir une réalité. Jay Sullivan, vice-président de l'entreprise chargé des produits grand public, a déclaré dans un fil de discussion mardi que l'édition était "la fonctionnalité de Twitter la plus demandée depuis de nombreuses années". « Maintenant que tout le monde se pose la question, oui nous travaillons sur une fonctionnalité d'édition depuis l'année dernière », a déclaré l'équipe Twitter.L'annonce coïncide avec l'entrée d'Elon Musk au conseil d'administration de Twitter, qui a demandé il y a quelques jours aux utilisateurs s'ils souhaitaient un tel bouton, mais l'équipe a réfuté la rumeur selon laquelle la fonctionnalité aurait été motivée par le sondage de Musk. « Non, l'idée ne nous est pas venue d'un sondage. Nous donnons le coup d'envoi des tests au sein des @TwitterBlue Labs dans les prochains mois pour apprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui est possible », a-t-elle déclaré. Néanmoins, l'entreprise a reconnu que le sondage de Musk pourrait influencer leur politique.En effet, après que Musk a demandé aux utilisateurs s'ils souhaitaient un bouton d'édition, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a suggéré que les résultats du sondage de Musk pourraient influencer la politique de Twitter. « Les conséquences de ce sondage seront importantes. Veuillez voter avec soin », a écrit Agrawal lundi. D'un autre côté, Sullivan a déclaré que la société cherchait depuis l'année dernière à construire cette fonctionnalité "de manière sûre". Selon lui, il y a un inconvénient potentiel dans la mesure où les gens pourraient modifier considérablement les tweets après qu'ils sont devenus viraux.De plus, l'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, était réticent à ajouter une telle fonctionnalité par le passé. En 2018, il a exprimé sa crainte qu'un bouton d'édition puisse permettre aux utilisateurs de modifier le sens d'un tweet après qu'il a été largement partagé, et en 2020, il a déclaré que Twitter n'ajouterait probablement jamais cette fonctionnalité. Si Twitter a depuis changé d'avis, Sullivan a indiqué qu'il y aura des contrôles pour éviter les "abus" : « sans des choses comme des limites de temps, des contrôles et la transparence sur ce qui a été édité, l'édition pourrait être utilisée à mauvais escient pour modifier l'enregistrement de la conversation publique ».« Protéger l'intégrité de la conversation publique est notre priorité absolue lorsque nous abordons ce travail. Par ailleurs, cela prendra du temps et nous chercherons activement à obtenir des commentaires et des avis contradictoires avant de lancer ce bouton d'édition. Nous aborderons cette fonctionnalité avec soin et réflexion et nous partagerons les mises à jour au fur et à mesure », a déclaré Sullivan. Il faut noter que des préoccupations de ce type ont toujours été soulevées à propos des demandes de bouton d'édition. Toutefois, en 2017, Facebook, Medium, etc. permettent déjà aux utilisateurs de modifier leurs publications.Et ces fonctionnalités n'ont pas été accompagnées d'abus généralisés. Andrew Bosworth, directeur technique de Meta, a écrit lundi : « nous avons résolu ce problème sur Facebook depuis longtemps. Il suffit d'inclure un indicateur notifiant qu'il a été modifié ainsi qu'un journal des modifications. Si vous êtes vraiment inquiet au sujet des embeds, ils peuvent pointer vers une révision spécifique dans cet historique, mais avec un lien vers la dernière modification. Ce n'est pas un vrai problème ». Cependant, cela ne signifie pas que les abus sont inconnus.Selon l'ancien responsable de la sécurité de Meta, Alex Stamos, la fonction de modification de Facebook a été utilisée de manière abusive par le passé, notamment pour faciliter une escroquerie aux cryptomonnaies. Twitter Blue dispose actuellement d'une option "Annuler le tweet" qui retarde l'envoi des tweets jusqu'à 60 secondes. Mais le bouton d'édition prévu serait la première fonctionnalité permettant aux utilisateurs de modifier un tweet après sa publication. Twitter Blue coûte 2,99 dollars par mois aux États-Unis.Source : Jay Sullivan Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'ajout d'un bouton d'édition par Twitter ?