La décision d'Elon Musk

Le 14 mars 2022, Elon Musk a fait l'acquisition de 73,5 millions d’actions Twitter, soit un investissement de 2,9 milliards de dollars selon le cours de clôture de Twitter vendredi. Selon les informations révélées par la SEC (Securities and Exchange Commission, le « gendarme de la Bourse » américain, aux fonctions généralement similaires à celles de l’Autorité des marchés financiers que l'on rencontre dans d’autres États), le milliardaire de la tech détient désormais 9,2 % du réseau social.Suite à cela, Twitter a indiqué qu'il allait nommer Elon Musk au sein de son conseil d'administration.L'arrivée de l'un des utilisateurs les plus puissants de Twitter au sein de son conseil d'administration était susceptible d'avoir des répercussions sur un réseau social où les dirigeants mondiaux, les législateurs, les célébrités et plus de 217 millions d'utilisateurs tiennent quotidiennement un discours public. Contrairement à certains autres membres du conseil d'administration de Twitter, Musk n'aurait pas signé d'accord lui interdisant d'influencer les politiques de l'entreprise. Cela aurait pu lui permettre de travailler avec Agrawal sur une vision futuriste du réseau social « décentralisé ».Cette vision remet en question la manière dont les plateformes sont créées. Les technologies de base seraient construites publiquement et de manière transparente, sous la supervision et avec la participation de développeurs du monde entier. Les utilisateurs auraient pu ensuite personnaliser leurs flux de réseaux sociaux et établir leurs propres règles concernant les types de discours acceptables. C'est très différent de la façon dont les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Instagram sont actuellement organisés, les entreprises dictant les messages qui peuvent rester affichés et ceux qui doivent être supprimés.Selon certains analystes, ce plan s'inscrit dans les convictions de Musk, de Jack Dorsey (fondateur de Twitter) et de Parag Agrawal (PDG de Twitter) en matière de liberté d'expression sans entrave. Musk a critiqué Twitter pour avoir modéré sa plateforme de manière trop restrictive et a déclaré qu'il fallait autoriser davantage de discours. Dorsey, lui aussi, a été confronté à la décision de chasser l'ancien président Donald J. Trump du service l'année dernière, et a déclaré qu'il n'avait pas « célébré ou ressenti de la fierté » dans cette décision. Agrawal a déclaré que la conversation publique est un bien inhérent à la société.Toutefois, au regard de ses règles, Twitter a affirmé qu'il n'accorderait pas de traitement spécial à Elon Musk sur sa plateforme. Dans une déclaration, le porte-parole de Twitter, Adrian Zamora, a indiqué que la plateforme est « engagée à l'impartialité dans le développement et l'application de ses politiques et règles », ce qui implique que Musk sera soumis aux mêmes règles Twitter que tout le monde. En d'autres termes, Twitter pourrait encore interdire ou suspendre le compte de Musk, si nécessaire.En ce qui concerne l'influence potentielle de Musk sur la plateforme, Zamora a déclaré que les membres du conseil d'administration ne sont pas en mesure de prendre des décisions concernant les politiques de Twitter, mais qu'ils jouent un rôle important lorsqu'il s'agit de fournir des conseils et des commentaires :« Nos décisions politiques ne sont pas déterminées par le conseil d'administration ou les actionnaires », a expliqué Zamora. « Comme toujours, notre conseil d'administration joue un rôle important de conseil et de rétroaction sur l'ensemble de notre service. Nos opérations et décisions quotidiennes sont prises par la direction et les employés de Twitter. » Bien sûr, Musk aurait un droit de regard direct sur certains aspects majeurs de Twitter. Les membres du conseil d'administration doivent approuver les fusions et superviser les performances de l'entreprise. Il ne s'agit peut-être pas de décisions prises « au jour le jour », mais elles peuvent néanmoins avoir une grande influence sur l'entreprise.Musk a informé le conseil d'administration de Twitter le 9 avril, date à laquelle sa nomination devait entrer en vigueur, qu'il ne rejoindrait pas le conseil d'administration, a indiqué Agrawal dans un message au personnel, qu'il a partagé publiquement sur Twitter :« Elon Musk a décidé de ne pas rejoindre notre conseil d'administration. Voici ce que je peux partager sur ce qui s'est passé.« Le conseil d'administration et moi avons eu de nombreuses discussions sur l'arrivée d'Elon au conseil d'administration, et directement avec Elon. Nous étions ravis de collaborer et de clarifier les risques. Nous pensions également qu'avoir Elon comme fiducie de l'entreprise où lui, comme tous les membres du conseil d'administration, doit agir dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de tous nos actionnaires, était la meilleure voie à suivre. Le conseil lui a offert un siège.« Nous avons annoncé mardi qu'Elon serait nommé au conseil d'administration sous réserve d'une vérification des antécédents et d'une acceptation formelle. La nomination d'Elon au conseil d'administration devait devenir officiellement effective le 9 avril, mais Elon a indiqué le même jour qu'il ne rejoindrait plus le conseil d'administration. Je crois que c'est pour le mieux. Nous apprécions et apprécierons toujours les commentaires de nos actionnaires, qu'ils siègent ou non à notre conseil d'administration. Elon est notre principal actionnaire et nous resterons ouverts à sa contribution.« Il y aura des distractions à venir, mais nos objectifs et nos priorités restent inchangés. Les décisions que nous prenons et la manière dont nous les exécutons sont entre nos mains, à personne d'autre. Faisons fi du bruit et restons concentrés sur le travail et sur ce que nous construisons ».Rejoindre le conseil d'administration de Twitter aurait empêché Musk de détenir plus de 14,9% de l'entreprise. Au moment où l'achat de Musk est devenu public, sa participation dans Twitter valait 2,89 milliards de dollars.Depuis que la participation de Musk dans Twitter a été révélée, le PDG de Tesla et SpaceX a tweeté publiquement ses idées pour l'entreprise – même si, comme toujours avec Musk, il est difficile de savoir quand il ne fait que troller. Il a publié un sondage pour savoir si Twitter devrait avoir un bouton d'édition la veille de la confirmation par la société qu'elle ajouterait effectivement la fonctionnalité demandée depuis longtemps. Plus récemment il a tweeté des suggestions comme inclure des coches de vérification avec le service payant Twitter Blue, ou convertir le siège social de Twitter à San Francisco en un refuge pour sans-abri « puisque personne n'y vient de toutes façons ».Pour mémoire, Twitter a ouvert ses bureaux depuis la mi-mars. L’entreprise était déjà l’une des rares sinon la seule à permettre à ceux de ses employés dont le poste le permet de rester en télétravail de façon permanente. Elle l'a réitéré avec une précision supplémentaire : l’employé sera libre de choisir la formule qui lui convient.Source : PDG de Twitter Que pensez-vous de la décision d'Elon Musk concernant le conseil d'administration de Twitter ?