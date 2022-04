La semaine dernière, Elon Musk a fait une offre controversée d'achat de Twitter , affirmant que l'entreprise a un potentiel extraordinaire et qu'il est la personne indiquée pour le débloquer. Musk, qui est le PDG de Tesla et SpaceX a indiqué qu’il offrira 54,20 dollars par action en cash, valorisant Twitter à environ 43 milliards de dollars.Musk lui-même s'est engagé à apporter 33,5 milliards de dollars, dont 21 milliards de dollars de fonds propres et 12,5 milliards de dollars de prêts sur marge contre certaines de ses actions Tesla pour financer la transaction. Il est le président-directeur général du constructeur de véhicules électriques Tesla. « Nous avons reçu la proposition actualisée et non contraignante d'Elon Musk, qui fournit des informations supplémentaires concernant la proposition initiale et de nouvelles informations sur le financement potentiel », a déclaré un porte-parole de Twitter dans un communiqué.« Comme annoncé précédemment et communiqué directement à Musk, le conseil d'administration s'engage à mener un examen minutieux, complet et délibéré pour déterminer la ligne de conduite qu'il estime être dans le meilleur intérêt de l'entreprise et de tous les actionnaires de Twitter. »Musk, a présenté le 14 avril une offre en espèces « meilleure et définitive » de 43 milliards de dollars au conseil d'administration de Twitter, affirmant que l'entreprise de réseaux sociaux devait être privatisée pour se développer et devenir une plateforme de libre expression. Mais Twitter n'a pas répondu à son offre et a adopté une « pilule empoisonnée » pour le contrecarrer. Musk envisage également de lancer une offre publique d'achat pour racheter toutes les actions de la société aux actionnaires, mais il n'a pas encore décidé de le faire, selon le document déposé jeudi.Dans un communiqué de presse, Twitter a déclaré que son conseil d'administration avait adopté à l'unanimité le régime de droit à la suite d'une proposition non sollicitée et non contraignante d'acquisition de Twitter.Le plan de droits est destiné à permettre à tous les actionnaires de réaliser la pleine valeur de leur investissement dans Twitter. Le régime des droits réduira la probabilité qu'une entité, une personne ou un groupe prenne le contrôle de Twitter par le biais d'une accumulation sur le marché libre sans payer à tous les actionnaires une prime de contrôle appropriée ou sans laisser au conseil d'administration suffisamment de temps pour prendre des décisions éclairées et prendre des mesures dans le meilleur intérêt des actionnaires.Le Plan de droits n'empêche pas le Conseil d'administration de s'engager avec des parties ou d'accepter une proposition d'acquisition si le Conseil d'administration estime que c'est dans le meilleur intérêt de Twitter et de ses actionnaires. Le Régime des droits est semblable à d'autres régimes adoptés par des entreprises publiques dans des circonstances comparables. Dans le cadre du Plan de droits, les droits pourront être exercés si une entité, une personne ou un groupe acquiert la propriété effective de 15 % ou plus des actions ordinaires en circulation de Twitter dans le cadre d'une transaction non approuvée par le Conseil.Deuxième actionnaire de Twitter avec une participation de 9,1 %, a déclaré qu'il pourrait apporter de grands changements à l'entreprise de micro-blogging, où il est suivi par plus de 80 millions d'utilisateurs. Les actions de Twitter ont augmenté de moins de 1 % à l'annonce du financement, ce qui indique que le marché reste sceptique quant à l'opération.Les actions de Tesla ont grimpé de plus de 3 % et la valeur des 172,6 millions d'actions Tesla de Musk a augmenté de plus de 5 milliards de dollars jeudi, à la suite d'un excellent rapport trimestriel. Mercredi, il s'est qualifié pour une compensation sous la forme d'options d'achat d'actions qui valent maintenant environ 24 milliards de dollars, après que Tesla ait atteint ses objectifs de bénéfices et de revenus.Il n'est pas clair si Musk vendrait des actions de Tesla pour couvrir le financement par actions de 21 milliards de dollars. Musk « peut vendre, céder ou transférer » des actions Tesla non gagées à tout moment, selon une lettre d'engagement de prêt sur marge. Des banques, dont Morgan Stanley, ont accepté de fournir 13 milliards de dollars supplémentaires sous forme de dette garantie par Twitter lui-même, selon le document déposé. Un porte-parole de Twitter a accusé réception de la proposition de Musk.Ryan Jacob, directeur des investissements chez Jacob Asset Management, qui détient des actions Twitter, a déclaré que le dernier dépôt de Musk pousserait le conseil d'administration de Twitter à réagir. « Ils ont dû considérer le sérieux de l'offre, et ce dépôt peut le faire, a-t-il dit. Il va être difficile pour eux de l'ignorer. »Josh White, professeur adjoint de finance à l'université Vanderbilt et ancien économiste financier pour la Securities and Exchange Commission, a déclaré que le financement serait susceptible de « mettre la pression sur le conseil d'administration de Twitter, soit pour trouver un chevalier blanc, ce qui est peu probable, soit pour négocier avec Musk afin d'obtenir une valeur plus élevée et de supprimer la pilule empoisonnée. »L'offre de Musk a suscité l'intérêt des fonds d'investissement privés pour participer à une opération sur Twitter, a rapporté Reuters cette semaine, citant des personnes connaissant bien le dossier.Apollo Global Management étudie les moyens de financer une éventuelle transaction et est ouvert à une collaboration avec Musk ou tout autre soumissionnaire, tandis que Thoma Bravo a informé Twitter qu'il étudiait la possibilité de présenter une offre. Le New York Post a déclaré jeudi que Thoma Bravo était en pourparlers avec Musk pour une opération conjointe. Thoma Bravo n'a pas répondu à une demande de commentaire.Le conseil d'administration de Twitter devrait envisager de rejeter l'offre d'Elon Musk en raison du préjudice que sa propriété pourrait causer aux droits civils des utilisateurs, a déclaré Marc Morial, président de la National Urban League. Dans une lettre adressée lundi au président de Twitter, Bret Taylor Morial a déclaré que Musk a « exprimé des points de vue préoccupants » sur la modération du contenu et la liberté d'expression qui vont à l'encontre des principes « de la création d'une communauté en ligne qui est sûre pour les communautés marginalisées et protège notre démocratie ».Morial a exhorté le conseil d'administration de Twitter à consulter la communauté des droits civils avant de prendre une décision sur l'offre de Musk, et il a demandé à rencontrer Taylor pour discuter davantage de ses préoccupations.« Sans protections et garanties clefs, une grande partie des activités inquiétantes que nous voyons sur Twitter, y compris la propagande suprémaciste blanche, la haine raciale et religieuse, la suppression des électeurs par la désinformation électorale, le parti pris et la discrimination algorithmique, et le durcissement de notre discours national sont susceptibles de proliférer sous la propriété de Musk », a écrit Morial. « Le potentiel d'impact négatif direct sur des millions de personnes et indirect sur la culture et la démocratie de notre nation est exponentiel et devrait faire partie de votre analyse lors de l'examen de cette offre d'achat - ou de toute autre. »Musk a fait un certain nombre d'annonces sur la plateforme, dont certaines qui l'ont mis dans l'eau chaude avec les régulateurs américains. En 2018, Musk a tweeté qu'il avait « un financement sécurisé » pour privatiser Tesla au prix de 420 dollars par action. Un geste qui a conduit à des millions de dollars d'amendes et à ce qu'il soit contraint de quitter la présidence de la société automobile pour résoudre les allégations du régulateur américain des valeurs mobilières selon lesquelles il a fraudé les investisseurs.Quel est votre avis sur le sujet ?Pour certains observateurs, le discours de Musk sur l'achat de Twitter ne serait pas libre. Qu'en pensez-vous ?