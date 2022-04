Musk a donné quelques détails sur la façon dont il aimerait voir Twitter changer sous sa direction

S'exprimant pour la première fois depuis l'annonce de ses tentatives d'achat de la totalité de Twitter, Elon Musk, PDG de Tesla, a déclaré que son offre avait été faite dans l'intérêt du public. Musk a souligné qu'il est motivé par la valeur d'intérêt public de la plateforme. « Twitter est devenu une sorte de place publique de facto. Il est donc vraiment important que les gens aient à la fois la réalité et la perception qu'ils peuvent s'exprimer librement dans les limites de la loi », a déclaré Musk.Pour protéger cette plateforme, Musk a poursuivi en disant qu'il pensait que Twitter devrait « ouvrir l'algorithme » afin d'instaurer la confiance et de garantir la disponibilité. « L'une des choses que je crois que Twitter devrait faire est d'ouvrir l'algorithme. Tout changement apporté aux tweets des gens, s'ils sont mis en valeur ou non, devrait être rendu apparent... Afin qu'il n'y ait aucune sorte de manipulation en coulisse, que ce soit par l'algorithme ou manuellement », a déclaré Musk.Plus tard, Musk a déclaré que l'algorithme devrait être publié dans un endroit comme la plateforme d'hébergement de développement de logiciels GitHub, permettant aux personnes qui voient un problème ou une erreur de le souligner et de suggérer un changement.Musk a insisté sur le fait que l'achat de Twitter n'était pas un geste économique pour lui. « Ce n'est pas une façon de faire de l'argent. Mon intuition la plus forte est qu'il est extrêmement important de disposer d'une plateforme publique qui bénéficie d'une confiance maximale et qui soit largement inclusive. Donc l'avenir de la civilisation, mais vous ne vous souciez pas du tout de l'économie », déclare-t-il.Musk a déclaré qu'il devrait y avoir très peu de modération de ce qui peut et ne peut pas être dit sur Twitter, qualifiant la plate-forme de "place publique de facto". « Je pense qu'il est très important qu'il y ait une arène inclusive pour la liberté d'expression. Selon moi, Twitter devrait correspondre aux lois du pays. Et vraiment, vous savez, il y a une obligation de le faire », a-t-il déclaré.Musk faisait référence aux protections de la liberté d'expression en vertu du premier amendement de la Constitution américaine, bien que cela ne s'applique qu'à la censure du discours par le gouvernement. Twitter, en tant qu'entreprise, détermine ce qui peut être publié sur ses plateformes, exige que les utilisateurs acceptent des conditions de service lorsqu'ils s'inscrivent et peut bannir les personnes qui enfreignent ses règles. Par le passé, Musk s'est qualifié d'absolutiste de la liberté d'expression ; cependant, il a été accusé de licencier des employés qui n'étaient pas d'accord avec lui ou qui avaient signalé des cas de harcèlement racial sur le lieu de travail.Tout au long de son interview TED, Musk a répété qu'il n'avait pas toutes les réponses, mais a également suggéré que les interdictions permanentes de la plateforme devraient être utilisées avec beaucoup de parcimonie.Plus tard dans l'interview, Musk a expliqué son idée d'un bouton d'édition sur Twitter. Il a déclaré qu'il rendrait la fonction d'édition disponible pendant une courte période après l'envoi d'un tweet. Ainsi, si vous voyez une faute de frappe après avoir appuyé sur le bouton d'envoi, vous pouvez la corriger, mais vous ne pourriez pas modifier le message d'un tweet des jours ou des mois plus tard.Musk a également eu l'occasion de s'en prendre à Mark Zuckerberg lorsqu'il a été interrogé sur le fait que les plateformes de discours comme Twitter étaient contrôlées par un seul individu. « Vous avez Mark Zuckerberg qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp et avec une structure d'actionnariat qui fera que Mark Zuckerberg le 14e contrôlera toujours ces entités… Genre, littéralement », a-t-il déclaré.L'interview a débuté quelques heures seulement après que Musk a proposé d'acheter 100 % de la plateforme de médias sociaux à 43 milliards de dollars. Selon Bloomberg, il vaut environ 260 milliards de dollars, ce qui fait de lui la personne la plus riche du monde.Musk avait déjà expliqué son raisonnement pour la tentative de rachat dans une lettre envoyée au président de Twitter, Bret Taylor, ce matin, affirmant que la plateforme n'est pas à la hauteur de son potentiel en tant que bastion de la liberté d'expression. « J'ai investi dans Twitter car je crois en son potentiel pour être la plateforme de la liberté d'expression dans le monde entier, et je crois que la liberté d'expression est un impératif sociétal pour une démocratie qui fonctionne… Twitter a un potentiel extraordinaire. Je vais le débloquer », dit-il dans la lettre.On ne sait pas encore si le conseil d'administration de Twitter approuvera l'offre de Musk. La société a reconnu avoir reçu l'offre non sollicitée et a déclaré que le conseil d'administration « examinerait attentivement la proposition afin de déterminer la ligne de conduite qu'il estime être dans le meilleur intérêt de la société et de tous les actionnaires de Twitter ». Après l'interview, Elon Musk a indiqué sur Twitter qu'il souhaitait conserver autant d'actionnaires dans la société privatisée Twitter que la loi le permet, un sentiment qu'il a également partagé dans l'interview.Quel est votre avis sur le sujet ?