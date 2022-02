Appelée "wash trading", cette pratique est depuis longtemps considérée comme la clé de la forte hausse du marché des NFT, dont le chiffre d'affaires a atteint 44 milliards de dollars l'année dernière, bien qu'elle soit difficile à prouver de manière définitive. Mais certains exemples se cachent à la vue de tous, selon un rapport de Chainalysis, une société qui surveille la technologie blockchain, les grands livres numériques qui servent d'épine dorsale aux crypto-monnaies et aux actifs à contrat intelligent tels que les NFT.Les NFT, abréviation de non fungible tokens, sont des jetons numériques qui permettent aux gens de prouver qu'ils possèdent des actifs en ligne spécifiques, comme des copies officielles d'une œuvre d'art donnée, et sont généralement achetés et vendus avec des crypto-monnaies, notamment Ethereum. Les enthousiastes présentent les NFT comme une nouvelle façon de soutenir l'art et de posséder des objets de collection, des célébrités et certains artistes tentant de tirer profit de cette technologie. Mais ce marché est aussi truffé de problèmes, comme les pirates numériques qui téléchargent et tirent profit du travail des artistes sans leur permission.En gonflant artificiellement le prix de leurs NFT par le biais d'un processus appelé "wash trading", 110 traders NFT ont réalisé un total de 8,9 millions de dollars de bénéfices auprès d'acheteurs peu méfiants en 2021, selon un rapport de la plateforme de données blockchain Chainalysis.Le wash trading consiste à augmenter le prix d'un NFT lorsqu'une personne le vend entre deux de ses propres portefeuilles numériques - elle se "vend" essentiellement à elle-même à un prix supérieur à celui que le NFT obtiendrait sur le marché ordinaire. Elle est ensuite en mesure de vendre à quelqu'un d'autre à un prix faussement plus élevé. Et bien que cette escroquerie se produise aujourd'hui avec les NFT, elle n'est pas nouvelle pour la finance en général - la première loi américaine interdisant cette pratique a été adoptée en 1936.Mais tous les "wash traders" n'en profitent pas. Outre les 110 utilisateurs qui ont cumulé des millions de dollars grâce à cette pratique, le rapport a également identifié 152 utilisateurs dont les profits tirés de l'arnaque ne suffisaient même pas à couvrir les "gas fee"(frais de transaction) facturés par les plateformes d'échange de NFT. Les frais de transaction proviennent du transfert d'un NFT d'un portefeuille à un autre. En fait, ces 152 comptes ont perdu environ 416 000 dollars au total. En bref, seuls quelques grands acteurs tirent des profits substantiels de cette pratique. Le "NFT wash trader le plus prolifique" que l'étude a identifié a effectué 830 transactions entre ses comptes, mais n'a gagné que 8 383 dollars.Étant donné que les traders NFT intelligents qui voulaient dissimuler leur activité utilisaient probablement des portefeuilles Ethereum différents pour chaque transaction, les résultats de Chainalysis ne représentent probablement qu'une petite fraction du nombre de NFT qui font l'objet de transactions sans contrepartie, a déclaré Kimberly Grauer, directrice de recherche chez Chainalysis. « Parmi les individus qui vendaient des NFT à grande échelle, combien d'entre eux ne faisaient en fait qu'alimenter leurs propres portefeuilles ? Nous avons construit une estimation très, très, très prudente de ce qui pourrait être du wash trading lié à la NFT »,a-t-elle déclaré.Jarod Koopman, directeur des enquêtes sur la cybercriminalité pour l'Internal Revenue Service, qui a de plus en plus réprimé les cas de fraude impliquant des crypto-monnaies, a déclaré que si les États-Unis ont des règles claires pour réglementer les opérations fictives pour les actions, la loi est plus obscure lorsqu'il s'agit de NFT. « Il n'y a pas les réglementations en place dans le secteur financier traditionnel », a déclaré Koopman. Mais il a ajouté que l'IRS (Internal Revenue Service) recherche les cas où les traders « manipulent délibérément le marché pour le gonfler, afin de profiter des autres investisseurs de l'autre côté ».Les sceptiques ont remis en question la légitimité et la nécessité des NFT alors que cet espace encore relativement nouveau a connu un pic de popularité. Les ventes de NFT très médiatisées, comme l'achat record de 69 millions de dollars de la collection de l'artiste Beeple l'année dernière, sont de plus en plus fréquentes. Mais comme les jetons numériques ne sont pas des titres, ils ne sont pas soumis aux mêmes lois et réglementations américaines que les actions, par exemple. De nombreuses escroqueries ont vu le jour dans l'espace NFT ces derniers mois, notamment la contrefaçon de NFT et le blanchiment d'argent.Source : Chainalysis Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la concentration des bénéfices tirés de la vente des NFT chez un petit groupe de personnes ?Pensez-vous que les NFT sont une escroquerie ? Si oui, comment expliquez-vous le fait que les gens continuent d'y investir de l'argent ?