Les NFT (non-fungible token – jetons non fongibles) sont des actifs cryptographiques basés sur la blockchain. Ils s'agit en effet de jetons dotés de codes d'identification et de métadonnées uniques qui permettent de les distinguer les uns des autres. Contrairement aux cryptomonnaies, ils ne peuvent pas être négociés ou échangés à l'équivalence. C'est la raison pour laquelle ils sont dits non fongibles. Cela diffère des jetons fongibles comme les cryptomonnaies, qui sont identiques les uns aux autres et, par conséquent, peuvent être utilisés comme support de transactions commerciales.En gros, les NFT sont des jetons cryptographiques uniques qui existent sur une blockchain et ne peuvent être reproduits. Ils sont devenus très populaires cette année lorsque le montant des transactions a atteint un pic en mai, avec un total de 170 millions de dollars d'actifs échangés. Mais l'implosion du marché quelques semaines plus tard, les ventes de NFT ayant chuté de près de 90 % par rapport à leur pic au début du mois de mai, a soulevé de nombreuses questions quant à la valeur et à l'utilité des NFT. Le nombre de portefeuilles actifs de NFT a également chuté de près de 70 % au cours de la même période.Beaucoup ont déclaré qu'ils espéraient que cette chute brutale marque la fin de la couverture médiatique sans faille du concept. « Malgré les preuves plus qu'évidentes que tout cela était, au mieux, une escroquerie et, au pire, un désastre environnemental imminent, de nombreuses personnes ont été trop séduites par la promesse de quelque chose de nouveau/de faire de l'argent, et pendant un bref moment, des centaines de millions de dollars ont circulé dans le monde en échange de vidéos que les gens ne possédaient pas. Mais cet âge d'or est aujourd'hui révolu », pouvait-on lire dans les commentaires.En raison de l'extrême volatilité de leurs activités commerciales, il est encore trop tôt pour dire comment les choses vont se passer. Cependant, selon Fred Ehrsam, la grande majorité des NFT sur le marché aujourd'hui n'auront plus aucune valeur dans quelques années seulement. « Je vais jusqu'à dire que 90 % des NFT produits auront probablement peu ou pas de valeur dans trois à cinq ans », a déclaré Ehrsam. « On pourrait dire la même chose des premières entreprises Internet à la fin des années 90 », a-t-il ajouté. Pour lui, les NFT ne sont pas différents de n'importe quel autre projet de cryptomonnaie.Il a déclaré que ces projets sont souvent nés de l'engouement du jour au lendemain. « Les gens vont essayer toutes sortes de choses. Il y aura des millions et des millions de cryptomonnaies et de cryptoactifs, tout comme il y a eu des millions et des millions de sites Web. La plupart d'entre eux ne fonctionneront pas », a-t-il expliqué. Ehrsam a commencé à négocier des bitcoins vers 2010, alors qu'il travaillait comme courtier sur les marchés des changes chez Goldman Sachs. Il a quitté la banque d'investissement pour cofonder la bourse de cryptomonnaies Coinbase avec Brian Armstrong en 2012.Ehrsam s'est séparé d'Armstrong en 2017 et a lancé Paradigm, une société d'investissement blockchain, en 2018. Coinbase est entrée en bourse plus tôt cette année avec une valorisation colossale de 100 milliards de dollars. Depuis, sa capitalisation boursière a depuis diminué de moitié, car le marché des cryptomonnaies se refroidit dans un contexte de pression réglementaire mondiale et de vente induite par les célébrités, entre autres facteurs. Hormis les fluctuations à court terme, Ehrsam estime que les cryptomonnaies constituent véritablement « la prochaine opportunité de taille Internet pour les États-Unis ».« Le monde ne change pas du jour au lendemain, mais vous pouvez voir les graines de la croissance exponentielle se produire déjà », a-t-il déclaré à Bloomberg. « Je pense vraiment que nous vivrons dans un avenir où, pour nous coordonner, nous n'aurons plus besoin de ces plateformes centralisées aujourd'hui. C'est déjà le cas pour les services financiers, dans la mesure où vous pouvez être votre propre banque. Vous n'avez plus besoin d'une institution centrale pour détenir votre argent », a-t-il ajouté. Malgré les inquiétudes soulevées par Ehrsam, le marché des NFT pourrait exister encore longtemps.En effet, les NFT sont rapidement devenus la prochaine grande chose dans le monde des cryptomonnaies, les acheteurs pouvant acquérir un actif numérique unique tel qu'un moment fort du sport ou même un tweet. Le jeton non fongible est ensuite chiffré avec la signature d'un artiste qui vérifie sa propriété et son authenticité et est attaché de façon permanente à la pièce. La plupart des NFT comprennent des œuvres d'art numériques, telles que des photos, des vidéos, des GIF et de la musique. En théorie, tout ce qui est numérique peut être transformé en NFT.À l'heure actuelle, les NFT sont le plus souvent vendus dans le cadre de "drops", des ventes en ligne programmées par des marchés soutenus par la blockchain comme Nifty Gateway, Opensea et Rarible. Il existe toute une série de raisons pour lesquelles une personne peut vouloir acheter un NFT. Pour certains, il s'agit d'une valeur émotionnelle, car les NFT sont considérés comme des objets de collection. Pour d'autres, ils sont considérés comme une opportunité d'investissement similaire aux cryptomonnaies, car leur valeur pourrait augmenter.L'écrivain Andrew Steinwold a retracé les origines des NFT en 2012, avec la création de la cryptomonnaie Colored Coins. Mais les NFT ne sont entrés dans le grand public que cinq ans plus tard, lorsque le jeu CryptoKitties, basé sur une blockchain, a commencé à vendre des chats virtuels en 2017. Récemment, le premier NFT jamais créé – une figure numérique pixelisée connue sous le nom de CryptoPunk – a été vendu aux enchères chez Sotheby's pour 1,47 million de dollars.La semaine dernière, l'application SketchAR a annoncé qu'elle allait permettre aux artistes de télécharger, de monnayer et de vendre aux enchères leurs créations sous forme de NFT. Alors que l'application aidait déjà les artistes depuis quatre ans, il lui manquait l'option permettant de mettre en valeur les œuvres d'art et de les monétiser dans l'espace numérique mondial sous forme de NFT. SketchAR prévoit de remédier à ce problème.Source : Interview de Fred Ehrsam Quel est votre avis sur le sujet ?Pensez-vous que les NFT ont une valeur quelconque ?Doivent-ils être interdits ? Pourquoi ?