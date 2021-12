Bien que beaucoup les considèrent comme une escroquerie, les NFT restent très en vogue. Leur popularité a considérablement augmenté depuis le début de l'année et le volume des ventes de NFT a atteint 2,5 milliards de dollars lors du premier semestre 2021. Le concept est soutenu par des acteurs influents de la Tech, dont le PDG de Twitter, Jack Dorsey, qui a vendu le NFT de son premier tweet pour plus 2,9 millions de dollars, et l'inventeur du « World Wide Web », Tim Berners-Lee, qui a vendu sous la forme d'un NFT le code source d'origine du Web pour 5,4 millions de dollars. D'autres utilisateurs ont également tiré d'énormes bénéfices des ventes de NFT.Cependant, Chainalysis rapporte que seulement une petite partie des utilisateurs récolte la plupart des profits disponibles dans l'espace NFT. En effet, l'étude a révélé qu'il y a deux façons d'engranger beaucoup de gain sur le marché des NFT. Dans un premier temps, Chainalysis estime qu'investir fréquemment dans un large éventail de collections semble conduire aux profits les plus élevés. Ensuite, entre en jeu la liste blanche. Les utilisateurs qui figurent sur la liste blanche et qui vendent ensuite leur nouveau NFT réalisent un bénéfice dans 75,7 % des cas, contre 20,8 % pour les utilisateurs qui le font sans figurer sur la liste blanche.Dans le monde des NFT, l'inscription sur une liste blanche signifie généralement qu'une adresse de portefeuille cryptographique (c'est-à-dire une adresse ETH publique) est préapprouvée pour la création de NFT à des dates/heures spécifiques (généralement une fenêtre de date/heure). L'inscription sur la liste blanche permet aux projets NFT de récompenser les premiers partisans en leur garantissant des créneaux pour la frappe d'un NFT (ou de plusieurs NFT, selon les règles de l'inscription sur la liste blanche du projet). La liste blanche permet également aux partisans d'éviter les "guerres de gaz".On parle de "guerre de gaz" lorsque plusieurs personnes essaient de créer des NFT en même temps, ce qui fait monter le prix des transactions. Les utilisateurs préapprouvés figurant sur la liste blanche sont en mesure de répartir leurs monnaies de manière à ce qu'elles ne soient pas toutes utilisées en même temps, évitant de ce fait une hausse soudaine du prix des transactions. Pour être inscrit sur la liste blanche d'un projet, vous devez généralement rejoindre le groupe Discord du projet pour connaître les critères d'inscription sur la liste blanche. Selon le rapport, l'inscription sur la liste blanche aide ces personnes de manière significative.« Un très petit groupe d'investisseurs très sophistiqués engrange la plupart des bénéfices de la collecte NFT. C'est particulièrement vrai dans le domaine de la frappe de monnaie, où le processus d'inscription sur la liste blanche permet aux premiers partisans de la collecte d'accéder à des prix plus bas qui se traduisent par des profits plus importants. Nous voyons également des preuves possibles de l'utilisation de bots par les investisseurs qui cherchent à acheter pendant les événements de monnayage, ce qui pourrait exclure les utilisateurs moins sophistiqués, et même entraîner des transactions ratées qui leur coûtent en frais », indique l'étude.La pratique de la liste blanche semble être similaire au traitement préférentiel de certains initiés et investisseurs qui avait longtemps été pratiqué dans le monde des cryptomonnaies, en particulier avec les prétendues offres initiales de jetons (ICO - initial coin offerings) avant que les ventes ne soient fermées par les régulateurs. Bien que les NFT aient fait irruption dans la conscience populaire cette année, des questions ont également été posées sur ce que l'on obtient exactement en matière de droits de propriété lorsqu'on en achète un, ainsi que des transactions qui semblent n'avoir jamais eu lieu et des baisses brutales des prix de certains NFT.Par exemple, le marché des NFT qui était en forte croissance depuis le début de l'année s'est brusquement effondré début juin. Les ventes de NFT avaient chuté de près de 90 % par rapport à leur pic au début du mois de mai. Seulement 19,4 millions de dollars de NFT avaient été vendus fin mai, contre 170 millions de dollars début mai. En sus, le nombre de portefeuilles NFT affichant une activité quotidienne avait également baissé de près 70 % depuis mai. Même si le marché a connu un regain de croissance en juillet, Fred Ehrsam, le cofondateur de Coinbase, a mis en garde que la plupart des NFT n'auront pus de valeurs dans 3 à 5 ans.Ehrsam a établi des parallèles entre la montée des cryptomonnaies et le boom des dotcom des années 1990. « Je vais jusqu'à dire que 90 % des NFT produits auront probablement peu ou pas de valeur dans trois à cinq ans », a déclaré Ehrsam. « On pourrait dire la même chose des premières entreprises Internet à la fin des années 90. Les gens vont essayer toutes sortes de choses. Il y aura des millions et des millions de cryptomonnaies et d'actifs cryptographiques, tout comme il y a eu des millions et des millions de sites Web. La plupart d'entre eux ne fonctionneront pas », a-t-il expliqué.Pour lui, les NFT ne sont pas différents de n'importe quel autre projet de cryptomonnaie. Il a déclaré que ces projets sont souvent nés de l'engouement du jour au lendemain. Toujours en juin, la Thaïlande a banni les cryptomonnaies basées sur les mèmes et les NFT. La SEC (Securities and Exchange Commission) thaïlandaise a justifié sa décision en déclarant que « les cryptomonnaies basées sur des mèmes n'ont aucun objectif clair, aucune substance sous-jacente et que leur prix dépend largement des tendances des médias sociaux ». C'est également l'une des raisons pour lesquelles beaucoup considèrent les NFT comme une escroquerie.Par ailleurs, leur popularité continue de grandir. Cette semaine, Ubisoft, l'éditeur derrière Assassin's Creed et Just Dance, a présenté Quartz, une plateforme qui permet aux joueurs de gagner et d'acheter des objets dans le jeu qui sont tokenisés en tant que NFT sur la blockchain Tezos. Quartz sera d'abord lancé dans la version PC de "Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint", le dernier jeu en ligne de la longue série de tireurs tactiques. Quartz sera lancé en version bêta le 9 décembre aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Belgique, au Brésil et en Australie.Les joueurs de "Ghost Recon Breakpoint" qui ont atteint le niveau 5 de XP dans le jeu pourront bénéficier de distribution de NFT. Le communiqué d'Ubisoft indique que les joueurs doivent avoir au moins 18 ans pour créer un portefeuille Tezos à utiliser avec le jeu. « Les NFT représentent l'un des domaines les plus passionnants et les plus dynamiques du monde des cryptomonnaies et sont devenus particulièrement populaires auprès des investisseurs particuliers », indique le rapport de Chainalysis, qui soutient que ceux qui cherchent à négocier des NFT doivent comprendre le marché concurrentiel.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la concentration des bénéfices tirés de la vente des NFT chez un petit groupe de personnes ?Pensez-vous que les NFT sont une escroquerie ? Si oui, comment expliquez-vous le fait que les gens continuent d'y investir de l'argent ?