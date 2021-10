la personne A achète un NFT pour 10 $ ;

la personne A le vend à la personne B pour 10 000 $ ;

la personne B le vend à la personne C pour 100 000 $ ;

la personne C le vend à la personne D pour 10 000 $.

À l'instar des cryptomonnaies, les NFT sont des actifs cryptographiques basés sur la blockchain. Ils sont dotés de codes d'identification et de métadonnées uniques les distinguant les uns des autres. Mais contrairement aux cryptomonnaies, ils ne peuvent pas être négociés ou échangés à l'équivalence. C'est la raison pour laquelle ils sont dits non fongibles. Cela diffère des jetons fongibles comme les cryptomonnaies, qui sont identiques les uns aux autres et, par conséquent, peuvent être utilisés comme support de transactions commerciales. En gros, les NFT sont des jetons uniques qui existent sur une blockchain et ne peuvent être reproduits.Ils peuvent être utilisés pour représenter des objets du monde réel comme des œuvres d'art ou encore des biens immobiliers. La "tokenisation" de ces biens tangibles du monde réel permet de les acheter, de les vendre et de les échanger plus efficacement tout en réduisant la probabilité de fraude. Les NFT peuvent également être utilisés pour représenter l'identité des personnes, les droits de propriété, etc. La construction distincte de chaque NFT offre plusieurs possibilités d'utilisation. En outre, parce qu'ils sont basés sur la blockchain, les NFT pourraient supprimer les intermédiaires, simplifier les transactions et créer de nouveaux marchés.Cependant, deux groupes s'opposent quant au bien fondé des NFT : il y a ceux qui vantent les mérites des NFT et ceux qui les considèrent comme une arnaque. Stephen Diehl s'identifie au deuxième groupe et voici ci-après ces déclarations. Tout d'abord, Stephen tente d'expliquer ce qu'est réellement le marché des NFT. Contrairement à l'achat d'obligations, d'actions, de biens immobiliers ou d'œuvres d'art, sur le marché des NFT, vous n'achetez pas un objet ayant une existence, des droits ou une utilité tangibles. « Vous achetez une entrée coûteuse dans la base de données de quelqu'un d'autre », a déclaré Stephen.Stephen estime qu'il y existe un marché comparable à celui des NFT : le marché des noms de stars. Dans les années 90, des entrepreneurs auraient en effet découvert qu'il était possible de convaincre le public d'acheter des "droits" pour donner à des étoiles non encore nommées le nom de leurs proches en vendant des entrées dans un registre non officiel. Vous achetiez les "droits" de nommer l'étoile et l'on vous envoyait un papier déclarant que vous étiez désormais le propriétaire de ladite étoile. Rien n'était officiel, vous payiez simplement quelqu'un pour mettre à jour un registre concernant une étoile située à des millions d'années-lumière.Le problème avec les registres d'étoiles est qu'ils ne sont pas uniques et ne transmettent pas réellement la propriété. Toute l'escroquerie consiste à convaincre d'autres personnes que cela a une signification. La valeur du nom d'une étoile est précisément la quantité de "conneries" que votre bien-aimé(e) est prêt(e) à acheter dans cette entreprise. En plus de l'"International Star Registry", plusieurs autres "chaînes de bureaux d'enregistrement" sont apparues, prétendant offrir le même service. Star Name Registry, NameAStar, StarNamingGifts, etc., toutes prétendent offrir le même service avec un bureau d'enregistrement qui fait également autorité.Pour Stephen, les NFT sont l'évolution de cette escroquerie sous une forme plus alambiquée. Au lieu d'acheter prétendument une étoile, vous achetez prétendument un JPEG d'un artiste. Sauf que vous n'achetez pas l'image, vous achetez une URL signée numériquement vers l'image. Sauf que maintenant, au lieu d'acheter votre étoile numérique [votre NFT] avec des dollars, il y a un deuxième volet à l'escroquerie. Vous devez acheter l'étoile en échangeant vos dollars contre un jeton bizarre dont la valeur fluctue sur un marché secondaire. Il fait référence aux cryptomonnaies qui sont réputées pour avoir une valeur extrêmement volatile.Stephen poursuit en déclarant que l'inscription des étoiles numériques au registre est un jeu payant qui vous oblige à acheter ces jetons bizarres à n'importe quel prix d'échange disponible, créant ainsi une demande synthétique pour le jeton et faisant grimper le prix. Ce qui est pratique pour ceux qui possèdent le jeton. L'ingénieur allègue que l'essentiel de l'escroquerie de NFT consiste à sous-traiter le marketing de ce bureau d'enregistrement artificiellement effrayant à des artistes qui sont obligés de payer d'avance de grosses sommes d'argent pour référencer les URL de leurs œuvres dans l'espoir de récupérer leurs frais perdus.« Les artistes sont comme des hamsters dans une roue qui alimente un casino géant pour que les "crypto-bros" [terme désignant les fans incontestés des cryptomonnaies] jouent sur ces URL signées dans l'espoir qu'ils puissent retourner leur achat à des "imbéciles" de plus en plus grands pour faire du profit », a-t-il déclaré. « Les NFT ne confèrent aucune propriété légale, ne donnent aucun droit sur l'œuvre d'art, ne sont pas uniques et ne fournissent aucune valeur intrinsèque, si ce n'est la valeur du signe qui permet de se vanter auprès d'autres "crypto-bros" d'une illusion collective partagée sur les entrées de la base de données », poursuit-il.Et le marché pour ceux-ci présente un comportement étrange. Stephen estime qu'il existe sur le marché des NFT beaucoup de scénarios où la vente et l'achat de NFT ressemblent à ce qui suit :Stephen explique que dans le scénario ci-dessus, les personnes A, B et C sont généralement la même personne qui transfère de l'argent entre des comptes anonymes. Et la personne D est un pigeon trompé par une fausse demande. Ce phénomène est connu sous le nom de "wash trading" et c'est illégal dans les autres marchés. Par ailleurs, les NFT seraient également un véhicule presque parfait pour le blanchiment d'argent. Disons que vous êtes assis sur plusieurs millions de jetons dont on peut retracer l'origine dans une attaque de ransomware et que vous voulez les encaisser contre des wons sur un marché cryptographique sud-coréen.La bourse ne vous laisse pas faire à cause des lois anti-blanchiment. Vous créez donc un NFT de roche ou autre, vous vous le vendez sur l'une des plateformes NFT et presto, vous avez utilisé la plateforme NFT pour transformer des jetons sales en jetons propres que la bourse vous laissera encaisser sous forme de l'argent réel pour cacher le crime. Selon Stephen, vous pouvez répéter ce processus pour blanchir des montants pratiquement illimités par le biais d'un marché entièrement synthétique pour les JPEG qui pourrait masquer des ventes d'armes, des transactions entre cartels, des trafics d'êtres humains, le financement du terrorisme, etc.Il estime que ce procédé reste valable dans le cadre de toute activité illégale pour laquelle vous voulez superposer des fonds pour vous en sortir. « Comme toutes les folies du marché depuis la bulle des mers du sud ou la folie des tulipes, tout le monde sait que la vente de JPEG d'un million de dollars est un exercice irrationnel de cupidité. Pourtant, les gens suspendent leur sens de la raison et croient aux illusions populaires alors qu'en fait, il n'y a rien là », a déclaré Stephen. Dans des commentaires sur Hacker News et Reddit, de nombreuses personnes - y compris des artistes - soutiennent les arguments avancés par Stephen.« En tant qu'artiste, j'adorerais vendre une œuvre à 69 millions de dollars. Mais je n'ai pas encore mis un seul objet en vente sous la forme de NFT, car cela me semble tellement stupide, vous vendez un nœud dans un arbre merkle/patricia/etc., pas une œuvre d'art. Je préfère créer de l'art (je fais de l'art générationnel dans le cadre de mon travail) sur mon propre temps et avec mes propres outils. Je préfère aussi vendre des œuvres d'art que les gens peuvent mettre sur leurs murs. Certaines des œuvres que je vois vendues pour 10 ETH sont si peu imaginatives », a déclaré un artiste dans un commentaire sur Hacker News.« Mais encore une fois, dans le passé, les gens achetaient des pierres comme animaux de compagnie, donc il y a toujours quelqu'un qui a trop d'argent et aucun sens », a-t-il ajouté. Un autre commentaire dit ceci : « si vous achetez des NFT dans l'espoir d'en tirer profit, c'est-à-dire en tant qu'actifs, vous êtes un "idiot". Par contre, si vous achetez parce que c'est stupide, drôle ou que cela vous rend heureux, allez-y, il n'y a pas d'escroquerie à ce stade. Si vous jouez les intermédiaires, franchement, je pense que vous perdez votre vie, mais alors je ne vois pas en quoi vous êtes si différent d'un marchand d'art ou d'une maison de vente aux enchères ».« En tout cas, vous êtes probablement un meilleur distributeur de ces dollars que celui qui vous les a donnés. Il y a une exception cependant : "si vous présentez les NFT comme des investissements à des investisseurs non avertis, vous méritez d'être poursuivi en justice" », a conclu l'intéressé. Enfin, Stephen a déclaré que comme toutes les escroqueries aux cryptomonnaies, l'essence de l'escroquerie NFT consiste à recruter de nouveaux croyants en les convainquant qu'une base de données bénie est un registre de valeur qui fait autorité.Tout comme l'attribution d'un nom à une étoile lointaine, l'escroquerie n'aurait rien à voir avec l'utilité, il s'agirait simplement d'une illusion partagée dans le cadre d'un système d'enrichissement rapide. Comme l'avait fait remarquer le célèbre écrivain britannique du 19e siècle Charles Mackay : «».Source : Stephen Diehl Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'argumentaire de Stephen ?Pensez-vous également que les NFT sont une escroquerie ?Pensez-vous qu'ils continueront d'exister malgré les nombreux cas de fraudes ?