Ces derniers points de prix quotidiens élevés au-dessus de 50 000 $ poursuivent une récente remontée vers les prix du début de l'année, lorsque le bitcoin a atteint son plus haut niveau historique au-dessus de 60 000 $ en avril. Le sommet d'avril a été suivi d'une chute décisive à moins de 30 000 $ aussi récemment que le 20 juillet, avant la récente remontée à 50 000 $.Mais compte tenu de l'historique de volatilité de la cryptomonnaie, cette hausse ne garantit pas un retournement à long terme. Le prix du bitcoin est tout aussi susceptible de redescendre que de continuer à grimper. Les fluctuations de prix vont se poursuivre et, selon les experts, les investisseurs en crypto-monnaies à long terme devront continuer à s'en accommoder.Humphrey Yang, l'expert en finances personnelles derrière Humphrey Talks, a précédemment déclaré : «».Tout comme il faut éviter qu'une baisse de prix n'influence votre décision d'acheter de la crypto, ne laissez pas une hausse soudaine des prix modifier votre stratégie d'investissement à long terme. Plus important encore, ne commencez pas à acheter plus de crypto simplement parce que le prix augmente. Assurez-vous toujours que vos bases financières sont couvertes - de vos comptes de retraite à votre épargne d'urgence - avant de placer des fonds supplémentaires dans un actif spéculatif comme le bitcoin.Le dernier grand bond du bitcoin n'a rien de nouveau non plus. «», explique Kiana Danial, fondatrice d'Invest Diva.Que pensez-vous de cette hausse soudaine du bitcoin ?À votre avis, cette hausse va-t-elle se poursuivre ou, au contraire, le bitcoin va-t-il à nouveau drastiquement chuter ?Investiriez-vous dans le bitcoin ? quelle serait votre stratégie d'investissement ?