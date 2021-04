Selon le média local Wu Talk, les coupures régionales de courant instituées dans le nord-ouest de la Chine pourraient être à l'origine d'une baisse du taux de hachage de plusieurs opérations de minage de bitcoins basées en Chine. Les pannes ont été rendues nécessaires en raison d'une "inspection complète de la sécurité des pannes d'électricité" au Xinjiang, selon le rapport de Wu Talk. Selon le média local Xinhuanet, le Bureau national de supervision de la sécurité des mines a signalé trois accidents récents dans des mines de charbon, dont un "accident de pénétration d'eau" survenu le 10 avril dans le Xinjiang, qui a fait 21 victimes.Selon une capture d'écran de BTC.com partagée par Wu Blockchain dans un post sur Twitter le vendredi 16 avril, le taux de hachage de plusieurs grands pools de minage de bitcoins avait considérablement baissé. En effet jeudi, le taux de hachage d'Antpool s'est effondré de 24,5 % en 24 heures, celui de Binance Pool de 20 %, celui de BTC.com de 18,9 % et celui de Poolin de 33 %.Les données montrent que le 15 avril, le taux de hachage du BTC a atteint le chiffre massif de 218 exahash par seconde (EH/s). Presque immédiatement après ce point, le taux de hachage du réseau a commencé à descendre en spirale. C’est lorsque le hashrate a commencé à chuter que le journaliste régional Wu (@wublockchain) a tweeté sur les pannes du réseau électrique en Chine.L'associé fondateur de Primitive Crypto, Dovey Wan, a également parlé des pannes le lendemain. « Le Xinjiang fait face à une importante panne d'électricité en raison de l'explosion d'une mine de charbon », a remarqué Wan. « Le hashrate du bitcoin chute de près de 30 % instantanément... Il devrait se rétablir dans une semaine environ. Tous les centres de données ont également été fermés », a-t-elle ajouté dans son fil de discussion sur Twitter le samedi.Wan poursuit : « Le Xinjiang [et] le Sichuan combinés représentent bien plus de 50 % du hashrate [Bitcoin] global. J'espère que [nous] pourrons avoir plus de hashrate distribué à l'avenir à des fins de résilience ».Le cofondateur de l'agrégateur de données blockchain Coinmetrics.io, Nic Carter, a également tweeté sur la situation en Chine et la baisse du hashrate. Selon lui, la semaine prochaine, la baisse pourrait montrer à quel point le hashrate réside dans la région. Il a déclaré : « En fonction de ce que nous diront les données de la semaine prochaine, nous serons en mesure d'élaborer une estimation de la part du Xinjiang dans [le] réseau BTC (en supposant que nous soyons certains que l'ensemble du réseau est hors service – difficile à dire sur la base des rares rapports) ».À 13 h 20 GMT, selon un rapport publié par Reuters le dimanche, le bitcoin s'échangeait pour la dernière fois à 53 991 dollars, soit 12 000 dollars de moins que le record atteint plus tôt dans la semaine, le mercredi. Une autre cryptomonnaie l'ether, la pièce liée au réseau blockchain ethereum, un plus petit concurrent du bitcoin, a chuté de 10 % à 2 101 dollars.La baisse significative du taux de hachage du minage du bitcoin occasionnée par les pannes dans des mines de charbon est un bon rappel que « le Bitcoin fonctionne avec des énergies renouvelables bon marché » n’est pas vrai, selon un commentateur. Un second commentateur répondant au premier a écrit : « C'est aussi le moment de souligner qu'il existe des blockchains économes en énergie qui fonctionnent différemment du bitcoin. Toutes les cryptomonnaies ne sont pas aussi gourmandes en énergie (certaines utilisent l'espace disque, la mémoire ou même les jetons eux-mêmes pour remplacer le modèle de preuve de travail du bitcoin) ».Le 13 avril, le bitcoin a atteint un nouveau sommet qu'il n'avait jamais atteint auparavant. Le prix ayant dépassé les 62 000 dollars et voyait ainsi sa valeur grimper de 114 % depuis le début de l'année 2021. Après avoir progressé de 170 % sur le dernier trimestre 2020 pour atteindre 29 000 dollars le 31 décembre, le bitcoin a doublé sa valeur en moins de trois mois pour atteindre un peu plus de 61 300 dollars en mi-mars.Les liquidations de cryptomonnaies, pendant ce qu’on peut appeler le crash de ce week-end, ont totalisé plus de 10 milliards de dollars, selon les données de Bybt, atteignant leur plus haut niveau cette année alors que le prix du bitcoin a chuté de façon significative sous son dernier sommet de près de 65 000 dollars mercredi.Les analystes ont attribué ces pertes soudaines à une chute brutale de près de 50 % du taux de hachage du bitcoin, qui mesure la puissance de traitement totale utilisée pour extraire la cryptomonnaie et traiter ses transactions, à la suite de pannes d'électricité dans la région chinoise du Xinjiang, qui abrite l'un des plus grands réseaux d'extraction de bitcoins au monde.Luke Sully, PDG de Ledgermatic, spécialiste de la trésorerie des actifs numériques, a déclaré dans un courriel que les gens « ont peut-être vendu sur la nouvelle de la panne d'électricité en Chine et non sur l'impact qu'elle a réellement eu sur le réseau ». « La panne d'électricité a mis en évidence une faiblesse fondamentale, à savoir que, bien que le réseau de bitcoins soit décentralisé, son minage ne l'est pas », a ajouté Sully.Plusieurs autres analystes de la blockchain très suivis sur Twitter ont souligné la forte baisse du taux de hachage due à la panne.« En général, les chocs sur le taux de hachage ne provoquent pas de chute des prix. Une réduction du taux de hachage ralentit les transactions, ce qui, ironiquement, rend plus difficile le transfert des pièces vers les bourses pour la vente. La récente chute des prix est bien dans les limites de la volatilité typique, c'est du bruit et non un signal », a déclaré Edan Yago, cofondateur de Sovryn, un protocole financier décentralisé basé sur le bitcoin.Edward Moya, analyste de marché senior chez OANDA, a déclaré que les cryptomonnaies étaient mûres pour un repli. « Le marché est devenu excessivement agressif et haussier sur tout », a déclaré Moya. « N'importe quel gros titre baissier aurait pu déclencher cette réaction ».Pendant qu’un grand nombre de personnes ont affirmé que la chute du prix est corrélée avec le plongeon du hashrate, le directeur de la recherche chez The Block Crypto, Larry Cermak, n'est pas d'accord pour que le blâme puisse être jeté si facilement sur la perte du taux de hachage.« Pour ceux qui cherchent une explication, les corrections sont naturelles après des hausses massives. Les week-ends avec une faible liquidité sont parfaits, un catalyseur stupide pour effrayer les traders, et c'est la chute. Les marchés étaient surenchéris pour Coinbase et cela a fini par décevoir aussi. Ce n'est pas surprenant », a ajouté Cermak.Le recul du bitcoin intervient après que la banque centrale de Turquie a interdit vendredi l'utilisation des cryptomonnaies pour les achats . Quelques jours avant, Jesse Powell, PDG de la bourse de bitcoins Kraken, a déclaré qu'il « pourrait y avoir une certaine répression » des cryptomonnaies . La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et d'autres responsables ayant mis en garde contre l'utilisation des cryptomonnaies pour des transactions illicites.Bien que l'adoption accrue par les institutions, comme la Bank of New York Mellon , et les préoccupations inflationnistes aient porté le marché des cryptomonnaies à des sommets fulgurants au cours de l'année écoulée, la volatilité inébranlable du bitcoin a suscité des inquiétudes à Wall Street selon lesquelles le jeton est une réserve de richesse peu fiable. Ce sentiment, cependant, pourrait changer. Le président de la Réserve fédérale de Dallas, Robert Kaplan, a déclaré vendredi que, malgré la volatilité du bitcoin, le jeton a fait ses preuves en tant que réserve de valeur.« Le défi [avec] le bitcoin est de savoir à quel point il sera adopté – pour l'instant, il est clair qu'il s'agit d'une réserve de valeur », a déclaré Kaplan. « Il bouge évidemment beaucoup en valeur, ce qui peut l'empêcher de se répandre trop loin en tant que moyen d'échange et d'adoption à grande échelle, mais cela peut changer et cela va évoluer ».Sources : Wu Talk, Tweets ( 1 Que pensez-vous de la chute du bitcoin suite aux coupures d’électricité en Chine ?Partagez-vous les préoccupations liées au niveau de la décentralisation du réseau du bitcoin après à cette baisse de la monnaie ?