Nassim Nicolas Taleb, 61 ans, est un essayiste, statisticien mathématique, ancien trader, analyste de risques et aphoriste libano-américain dont le travail concerne les problèmes d'aléatoire, de probabilité et d'incertitude. Son livre "The Black Swan" a été décrit par le Sunday Times comme l'un des douze livres les plus influents depuis la Seconde Guerre mondiale. Dans un article intitulé "Bitcoin, Currencies and Bubbles", il a déclaré : « Dans sa version actuelle, malgré le battage médiatique, le bitcoin n'a pas réussi à satisfaire la notion de "monnaie sans gouvernement" (il s'est même avéré ne pas être une monnaie du tout) ».L'ancien admirateur de la cryptomonnaie a affirmé que la véritable valeur d'un bitcoin n'est pas supérieure à zéro. Le bitcoin ne peut être une réserve de valeur à long ou à court terme (sa valeur attendue n'est pas supérieure à 0), ne peut pas fonctionner comme une couverture fiable contre l'inflation et, pire que tout, ne constitue pas, même de loin, un véhicule de protection contre les épisodes catastrophiques », a écrit Taleb. Avant cela, en avril, il avait déclaré : « Quelque chose qui bouge de 5 % en un jour, de 20 % en un mois, à la hausse ou à la baisse, ne peut être une monnaie. C'est autre chose ».Notons que mardi, le bitcoin a chuté sous les 30 000 dollars, à son plus bas niveau depuis cinq mois, ajoutant aux pertes déclenchées de la semaine passée lorsque la Chine a accentué la répression des cryptomonnaies. Toutefois, mercredi, le bitcoin a récupéré ses pertes pour s'échanger à 34 100 dollars, soit une hausse de près de 8 %. La pièce reste en hausse d'environ 15 % depuis le début de l'année. En outre, il est important de noter qu'il y a quelques années, Taleb était un fervent défenseur des cryptomonnaies. « Je suis très heureux que nous ayons des cryptomonnaies et une diversité sur les cryptomonnaies », disait-il en 2017.« Laissons-les se concurrencer et nous verrons qui va gagner. Le bitcoin est une excellente idée. Il répond aux besoins du système complexe, car il n'a pas de propriétaire, aucune autorité ne peut décider de son sort. Le bitcoin est en train de gagner et la blockchain est tout à fait un aspect essentiel qui facilite les transactions », avait expliqué Taleb à l'époque. Cependant, les opinions de l'auteur ont pris un virage à 180 degrés ces deux dernières années. Lors de l'India Economic Conclave fin 2019, il avait déclaré que le prix des cryptomonnaies pourrait s'effondrer à n'importe quel moment, mais que leur utilisation se poursuivrait.Alors, qu'est-ce qui a changé son point de vue ? Lorsqu'on lui a posé la question, Taleb a répondu : « J'y ai souscrit non pas dans l'espoir d'une plus-value en capital, mais plutôt pour avoir une alternative à la monnaie fiduciaire émise par les banques centrales : une monnaie sans gouvernement », a-t-il déclaré. « J'ai réalisé que ce n'était pas une monnaie sans gouvernement. C'était juste de la pure spéculation. C'est comme un jeu. Je veux dire, vous pouvez créer un autre jeu et l'appeler une monnaie ». Il réfute également l'idée selon laquelle le bitcoin pourrait être une alternative à l'or et une couverture contre l'inflation.« Les métaux précieux tels que l'or sont en grande partie sans entretien, ne se dégradent pas sur un horizon historique et ne nécessitent pas d'entretien pour rafraîchir leurs propriétés physiques au fil du temps. En revanche, les cryptomonnaies nécessitent un intérêt soutenu à leur égard », a-t-il déclaré. Il rejoint des personnalités comme les milliardaires Bill Gates et Charlie Munger, qui estiment que le bitcoin est répugnant et contraire aux intérêts de notre civilisation. Bill Gates, fondateur de Microsoft, envisage pour cela de pulvériser de la poussière dans l’atmosphère pour compenser le réchauffement climatique.« Je déteste le succès du bitcoin et je ne suis pas favorable à une monnaie qui est si utile pour les hors-la-loi. Je n'aime pas non plus l'idée de distribuer des milliards de dollars supplémentaires à quelqu'un qui vient d'inventer un nouveau produit financier à partir de rien. Je pense modestement que tout ce satané développement est répugnant et contraire aux intérêts de la civilisation et je laisserai la critique aux autres », avait déclaré Charlie Munger en mai lors de l'assemblée annuelle des actionnaires de la holding Berkshire Hathaway dont il est le vice-président sous Warren Buffet.Par ailleurs, Taleb a également critiqué la blockchain, la technologie sous-jacente du bitcoin, dans son billet de blogue. L'auteur a souligné un manque d'utilité de la technologie blockchain. « Rien ne prouve que nous obtenons une technologie géniale – à moins que 'technologie géniale' ne signifie pas utile », a-t-il écrit. « Et à l'heure où nous écrivons ces lignes, malgré tout le bruit, nous n'avons encore pratiquement rien fait avec la blockchain », a-t-il ajouté.Source : Nassim Taleb Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous des propos de Nassim Taleb ?Pensez-vous que la blockchain est une technologie inutile ?